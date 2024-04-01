https://ria.ru/20240401/ukraina-1937023581.html

"Уже к лету". СМИ раскрыли, какая катастрофа произойдет на Украине

"Уже к лету". СМИ раскрыли, какая катастрофа произойдет на Украине - РИА Новости, 01.04.2024

"Уже к лету". СМИ раскрыли, какая катастрофа произойдет на Украине

Вооруженным силам Украины грозит полное поражение в конфликте с российскими военными уже к лету, пишет британское издание The Standard. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T09:12

2024-04-01T09:12

2024-04-01T10:26

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вооруженным силам Украины грозит полное поражение в конфликте с российскими военными уже к лету, пишет британское издание The Standard."Западные союзники все больше осознают, что Украина проигрывает в вооруженном конфликте с Россией, а к лету может потерпеть полное поражение", — говорится в материале.Как добавил обозреватель, российские военные наносят мощные удары по ВСУ на линии фронта, а сами украинские силы истощены.Журналист также отметил, что Запад стал менее охотно поддерживать Украину, а некоторые страны хотели бы уже завершить конфликт путем переговоров."К сожалению, предзнаменования, наблюдаемые нами на Украине, говорят о том, что уже слишком поздно", — подытожил автор статьи.В марте министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240327/likvidatsiya-1936161179.html

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украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика, в мире