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"Уже к лету". СМИ раскрыли, какая катастрофа произойдет на Украине - РИА Новости, 01.04.2024
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09:12 01.04.2024 (обновлено: 10:26 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937023581.html
"Уже к лету". СМИ раскрыли, какая катастрофа произойдет на Украине
"Уже к лету". СМИ раскрыли, какая катастрофа произойдет на Украине - РИА Новости, 01.04.2024
"Уже к лету". СМИ раскрыли, какая катастрофа произойдет на Украине
Вооруженным силам Украины грозит полное поражение в конфликте с российскими военными уже к лету, пишет британское издание The Standard. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T09:12
2024-04-01T10:26
украина
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
политика
в мире
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вооруженным силам Украины грозит полное поражение в конфликте с российскими военными уже к лету, пишет британское издание The Standard.&quot;Западные союзники все больше осознают, что Украина проигрывает в вооруженном конфликте с Россией, а к лету может потерпеть полное поражение&quot;, — говорится в материале.Как добавил обозреватель, российские военные наносят мощные удары по ВСУ на линии фронта, а сами украинские силы истощены.Журналист также отметил, что Запад стал менее охотно поддерживать Украину, а некоторые страны хотели бы уже завершить конфликт путем переговоров."К сожалению, предзнаменования, наблюдаемые нами на Украине, говорят о том, что уже слишком поздно", — подытожил автор статьи.В марте министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240327/likvidatsiya-1936161179.html
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украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика, в мире
Украина, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Политика, В мире
"Уже к лету". СМИ раскрыли, какая катастрофа произойдет на Украине

The Standard: Украину ждет полное поражение уже к лету

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вооруженным силам Украины грозит полное поражение в конфликте с российскими военными уже к лету, пишет британское издание The Standard.
«

"Западные союзники все больше осознают, что Украина проигрывает в вооруженном конфликте с Россией, а к лету может потерпеть полное поражение", — говорится в материале.

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Как добавил обозреватель, российские военные наносят мощные удары по ВСУ на линии фронта, а сами украинские силы истощены.
Журналист также отметил, что Запад стал менее охотно поддерживать Украину, а некоторые страны хотели бы уже завершить конфликт путем переговоров.
«
"К сожалению, предзнаменования, наблюдаемые нами на Украине, говорят о том, что уже слишком поздно", — подытожил автор статьи.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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