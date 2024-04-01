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"Мы не смогли": Эрдоган выступил с заявлением по итогам выборов - РИА Новости, 01.04.2024
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00:58 01.04.2024 (обновлено: 14:17 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937005113.html
"Мы не смогли": Эрдоган выступил с заявлением по итогам выборов
"Мы не смогли": Эрдоган выступил с заявлением по итогам выборов - РИА Новости, 01.04.2024
"Мы не смогли": Эрдоган выступил с заявлением по итогам выборов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на прошедших муниципальных... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T00:58
2024-04-01T14:17
в мире
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах. В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития после подсчета почти 90% голосов, свидетельствуют опубликованные гостелеканалом TRT Haber данные. Под контролем оппозиции помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг. "К сожалению, после победы на выборах в мае 2023 года, на муниципальных выборах спустя девять месяцев мы не смогли достичь желаемых результатов", - сказал Эрдоган в Анкаре на первом выступлении после голосования. Он добавил, что правящая партия проведет анализ итогов выборов, которые показывают упущения на местах.
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в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган
"Мы не смогли": Эрдоган выступил с заявлением по итогам выборов

Эрдоган признал поражение своей партии на выборах в Турции

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине во время выступления в Анкаре. 1 апреля 2024
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине во время выступления в Анкаре. 1 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине во время выступления в Анкаре. 1 апреля 2024
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах.
В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития после подсчета почти 90% голосов, свидетельствуют опубликованные гостелеканалом TRT Haber данные. Под контролем оппозиции помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг.
«
"К сожалению, после победы на выборах в мае 2023 года, на муниципальных выборах спустя девять месяцев мы не смогли достичь желаемых результатов", - сказал Эрдоган в Анкаре на первом выступлении после голосования.
Он добавил, что правящая партия проведет анализ итогов выборов, которые показывают упущения на местах.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
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