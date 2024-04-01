https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937005113.html

"Мы не смогли": Эрдоган выступил с заявлением по итогам выборов

"Мы не смогли": Эрдоган выступил с заявлением по итогам выборов - РИА Новости, 01.04.2024

"Мы не смогли": Эрдоган выступил с заявлением по итогам выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на прошедших муниципальных... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T00:58

2024-04-01T00:58

2024-04-01T14:17

в мире

турция

стамбул

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах. В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития после подсчета почти 90% голосов, свидетельствуют опубликованные гостелеканалом TRT Haber данные. Под контролем оппозиции помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг. "К сожалению, после победы на выборах в мае 2023 года, на муниципальных выборах спустя девять месяцев мы не смогли достичь желаемых результатов", - сказал Эрдоган в Анкаре на первом выступлении после голосования. Он добавил, что правящая партия проведет анализ итогов выборов, которые показывают упущения на местах.

https://ria.ru/20240310/erdogan-1932142314.html

турция

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в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган