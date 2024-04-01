СМИ: в Турции задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта ИГ*
Hürriyet: в Турции задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта от лица ИГ
© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 1 апр - РИА Новости. Турецкие правоохранители задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта от лица террористической группировки "Исламское государство"*, один из них арестован, сообщает газета Hürriyet.
По ее данным, силовики отследили двоих предположительных членов ИГ* и задержали их в квартире в районе Пендик. При обыске у них обнаружили форму жандармерии, полицейский жилет и фуражку, рацию, кобуру для оружия и нож, а также электронные материалы с "инструкциями". Также отмечается, что задержанные планировали теракт в Турции, план был уже "на продвинутой стадии".
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"Оба задержанных после допросов предстали перед судом… гражданин Таджикистана, член ИГ* 37-летний Фазылджон А. был арестован, а его предположительно сообщница гражданка Киргизии 41-летняя Зульфия С. была депортирована из Турции", - сообщает газета.
По ее данным, следствие выясняет, с кем из группировки ИГ были связаны подозреваемые.
Конкретные цели планировавшегося теракта следователям пока не ясны.
За прошлую неделю глава МВД Турции Али Ерликая сообщал о задержании почти двухсот подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство*".
Министр ранее сообщал, что с 1 июня 2023 года по 25 марта задержаны более 2,9 тысячи подозреваемых в сотрудничестве с ИГ, из них почти 700 арестованы.
Подобные операции проводятся в Турции на регулярной основе.
Ранее газета Hurriyet со ссылкой на источники сообщала, что Анкара тщательно изучила данные по нападавшим в подмосковном "Крокус сити холле", побывавшим в Турции, информирует Москву обо всем связанном с ними, готова к расширению обмена информацией для противостояния терроризму.
* Запрещенная в России террористическая организация