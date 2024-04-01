https://ria.ru/20240401/terakt-1937208885.html

СМИ: в Турции задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта ИГ*

СМИ: в Турции задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта ИГ* - РИА Новости, 01.04.2024

СМИ: в Турции задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта ИГ*

Турецкие правоохранители задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта от лица террористической группировки "Исламское государство"*, один из них... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T21:32

2024-04-01T21:32

2024-04-01T21:47

в мире

турция

таджикистан

киргизия

исламское государство*

hurriyet

крокус сити холл

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СТАМБУЛ, 1 апр - РИА Новости. Турецкие правоохранители задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта от лица террористической группировки "Исламское государство"*, один из них арестован, сообщает газета Hürriyet.По ее данным, силовики отследили двоих предположительных членов ИГ* и задержали их в квартире в районе Пендик. При обыске у них обнаружили форму жандармерии, полицейский жилет и фуражку, рацию, кобуру для оружия и нож, а также электронные материалы с "инструкциями". Также отмечается, что задержанные планировали теракт в Турции, план был уже "на продвинутой стадии"."Оба задержанных после допросов предстали перед судом… гражданин Таджикистана, член ИГ* 37-летний Фазылджон А. был арестован, а его предположительно сообщница гражданка Киргизии 41-летняя Зульфия С. была депортирована из Турции", - сообщает газета.По ее данным, следствие выясняет, с кем из группировки ИГ были связаны подозреваемые.Конкретные цели планировавшегося теракта следователям пока не ясны.За прошлую неделю глава МВД Турции Али Ерликая сообщал о задержании почти двухсот подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство*".Министр ранее сообщал, что с 1 июня 2023 года по 25 марта задержаны более 2,9 тысячи подозреваемых в сотрудничестве с ИГ, из них почти 700 арестованы.Подобные операции проводятся в Турции на регулярной основе.Ранее газета Hurriyet со ссылкой на источники сообщала, что Анкара тщательно изучила данные по нападавшим в подмосковном "Крокус сити холле", побывавшим в Турции, информирует Москву обо всем связанном с ними, готова к расширению обмена информацией для противостояния терроризму.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240331/turtsiya-1936910808.html

https://ria.ru/20240328/afganistan-1936382245.html

турция

таджикистан

киргизия

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в мире, турция, таджикистан, киргизия, исламское государство*, hurriyet, крокус сити холл