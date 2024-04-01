https://ria.ru/20240401/terakt-1937154817.html
СК возбудил уголовное дело после теракта в Старобельске
СК возбудил уголовное дело после теракта в Старобельске - РИА Новости, 01.04.2024
СК возбудил уголовное дело после теракта в Старобельске
Уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте, возбудили следователи после подрыва автомобиля, в результате которого погиб депутат и замглавы... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:34
2024-04-01T16:34
2024-04-01T16:34
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте, возбудили следователи после подрыва автомобиля, в результате которого погиб депутат и замглавы госучреждения в ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. Ранее глава Старобельского района Владимир Чернев сообщил, что в Старобельске взорвали автомобиль заместителя руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерия Чайки, он погиб. "Следственным управлением СК России по Луганской Народной Республике по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)", - сказала Марковская. По ее словам, следователи и криминалисты республиканского СК работают на месте гибели депутата в Старобельске. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Расследование проводится при оперативном сопровождении УФСБ России по ЛНР. Сообщается, что погибший был депутатом, согласно спискам депутатов Совета муниципального округа по Старобельскому району Чайка представлял КПРФ.
https://ria.ru/20240329/zaderzhanie-1936740483.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, луганская народная республика, старобельск, владимир чернов, следственный комитет россии (ск рф), кпрф
Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Старобельск, Владимир Чернов, Следственный комитет России (СК РФ), КПРФ
СК возбудил уголовное дело после теракта в Старобельске
СК возбудил уголовное дело по двум статьям после теракта в Старобельске
ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте, возбудили следователи после подрыва автомобиля, в результате которого погиб депутат и замглавы госучреждения в ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
Ранее глава Старобельского района Владимир Чернев
сообщил, что в Старобельске
взорвали автомобиль заместителя руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерия Чайки, он погиб.
"Следственным управлением СК России по Луганской Народной Республике по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)", - сказала Марковская.
По ее словам, следователи и криминалисты республиканского СК работают на месте гибели депутата в Старобельске. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Расследование проводится при оперативном сопровождении УФСБ России по ЛНР.
Сообщается, что погибший был депутатом, согласно спискам депутатов Совета муниципального округа по Старобельскому району Чайка представлял КПРФ
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