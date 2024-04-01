https://ria.ru/20240401/sud-1937046384.html

На суде в Астане племянник Назарбаева признал вину в отмывании денег

На суде в Астане племянник Назарбаева признал вину в отмывании денег - РИА Новости, 01.04.2024

На суде в Астане племянник Назарбаева признал вину в отмывании денег

Племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы на суде в Астане полностью признал вину в отмывании денег, полученных... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:07

2024-04-01T11:07

2024-04-01T11:07

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АЛМА-АТА, 1 апр - РИА Новости. Племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы на суде в Астане полностью признал вину в отмывании денег, полученных преступным путем, сообщает верховный суд страны в телеграм-канале. В сентябре 2022 года суд Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы по делу о хищениях. Поэтому в понедельник к главному судебному разбирательству он подключился в онлайн-режиме. "В межрайонном суде по уголовным делам города Астаны состоялось главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Кайрата Сатыбалдыулы по обвинению в совершении легализации денег, полученных преступным путем в крупных размерах. Предъявленное обвинение подсудимый признал в полном объеме", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале верховного суда Казахстана. Во время предварительного слушания защита заявила ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов. "В связи с этим судом предоставлено время для решения вопроса о заключении процессуального соглашения. Судебное заседание отложено на неопределенный срок", - отмечается в сообщении. В рамках досудебного расследования в бюджет Казахстана было передано около 284 миллиона долларов, изъятых у Сатыбалдыулы. А также возвращено государству 942 гектара земельных участков. Сатыбалдыулы 53 года. После окончания в 1990 году Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища 8 лет служил в вооруженных силах и в органах национальной безопасности Казахстана. Позже в разные годы занимал посты заместителя мэра столицы страны, вице-президента национальной нефтегазовой компании Kazakh Oil, первого вице-президента железнодорожной нацкомпании "Казахстан темир жолы". После возвращения на службу в Комитет национальной безопасности в 2003-2005 годах возглавлял кадровый департамент этой спецслужбы. Работал секретарем партии власти "Нур Отан" (сейчас называется "Аманат"), в последние годы занимался бизнесом. Входил в состав акционеров одного из крупнейших банков страны - Kaspi.

https://ria.ru/20240119/zaderzhanie-1922246906.html

https://ria.ru/20240201/nazarbaev-1924732302.html

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в мире, справки, казахстан, астана, нурсултан назарбаев, кайрат