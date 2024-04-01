https://ria.ru/20240401/stalin-1937140555.html

Полиция не нашла нарушений закона об экстремизме в смерти Сталина

Полиция не нашла нарушений закона об экстремизме в смерти Сталина - РИА Новости, 01.04.2024

Полиция не нашла нарушений закона об экстремизме в смерти Сталина

Московская полиция не нашла признаков нарушения закона об экстремизме в смерти Иосифа Сталина, сообщил РИА Новости председатель "Коммунистов России" Сергей... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:41

2024-04-01T15:41

2024-04-01T15:42

москва

россия

иосиф сталин (джугашвили)

сергей малинкович

генеральная прокуратура рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912102068_0:373:2048:1525_1920x0_80_0_0_88281142648e06e1242f7387db52f039.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Московская полиция не нашла признаков нарушения закона об экстремизме в смерти Иосифа Сталина, сообщил РИА Новости председатель "Коммунистов России" Сергей Малинкович в понедельник. Ранее партия "Коммунисты России" (КПКР) обратилась в ФСБ и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина, однако ответ в итоге пришел по линии МВД РФ. "Центром по противодействию экстремизму Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве Ваше обращение рассмотрено. По результатам проведенной проверки нарушений Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" не выявлено", - говорится в документе, который был предоставлен Малинковичем в распоряжение РИА Новости. Председатель партии выразил мнение, что ответ дан "не по существу". "Генпрокуратура РФ отправила в прокуратуру города Москвы, прокуратура города Москвы отправила в МВД по городу Москве, МВД "не выявило экстремизма", хотя их просили проверить все обстоятельства смерти Сталина, опросить свидетелей, возможно, провести эксгумацию, проверить содержание яда в останках", - посетовал собеседник агентства. Малинкович уточнил, что понимает, что у правоохранительных органов "есть более актуальные задачи". "Поэтому напомним правоохранителям позже о важности этой проблемы", - заявил председатель КПКР. Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года.

https://ria.ru/20230918/stalin-1896807179.html

https://ria.ru/20240115/stalin-1921460010.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, иосиф сталин (джугашвили), сергей малинкович, генеральная прокуратура рф, общество