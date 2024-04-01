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Полиция не нашла нарушений закона об экстремизме в смерти Сталина - РИА Новости, 01.04.2024
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15:41 01.04.2024 (обновлено: 15:42 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/stalin-1937140555.html
Полиция не нашла нарушений закона об экстремизме в смерти Сталина
Полиция не нашла нарушений закона об экстремизме в смерти Сталина - РИА Новости, 01.04.2024
Полиция не нашла нарушений закона об экстремизме в смерти Сталина
Московская полиция не нашла признаков нарушения закона об экстремизме в смерти Иосифа Сталина, сообщил РИА Новости председатель "Коммунистов России" Сергей... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:41
2024-04-01T15:42
москва
россия
иосиф сталин (джугашвили)
сергей малинкович
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Московская полиция не нашла признаков нарушения закона об экстремизме в смерти Иосифа Сталина, сообщил РИА Новости председатель "Коммунистов России" Сергей Малинкович в понедельник. Ранее партия "Коммунисты России" (КПКР) обратилась в ФСБ и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина, однако ответ в итоге пришел по линии МВД РФ. "Центром по противодействию экстремизму Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве Ваше обращение рассмотрено. По результатам проведенной проверки нарушений Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" не выявлено", - говорится в документе, который был предоставлен Малинковичем в распоряжение РИА Новости. Председатель партии выразил мнение, что ответ дан "не по существу". "Генпрокуратура РФ отправила в прокуратуру города Москвы, прокуратура города Москвы отправила в МВД по городу Москве, МВД "не выявило экстремизма", хотя их просили проверить все обстоятельства смерти Сталина, опросить свидетелей, возможно, провести эксгумацию, проверить содержание яда в останках", - посетовал собеседник агентства. Малинкович уточнил, что понимает, что у правоохранительных органов "есть более актуальные задачи". "Поэтому напомним правоохранителям позже о важности этой проблемы", - заявил председатель КПКР. Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года.
https://ria.ru/20230918/stalin-1896807179.html
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москва, россия, иосиф сталин (джугашвили), сергей малинкович, генеральная прокуратура рф, общество
Москва, Россия, Иосиф Сталин (Джугашвили), Сергей Малинкович, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Полиция не нашла нарушений закона об экстремизме в смерти Сталина

"Коммунисты России": МВД не нашло экстремизма в смерти Сталина

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкГенералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Московская полиция не нашла признаков нарушения закона об экстремизме в смерти Иосифа Сталина, сообщил РИА Новости председатель "Коммунистов России" Сергей Малинкович в понедельник.
Ранее партия "Коммунисты России" (КПКР) обратилась в ФСБ и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина, однако ответ в итоге пришел по линии МВД РФ.
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"Центром по противодействию экстремизму Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве Ваше обращение рассмотрено. По результатам проведенной проверки нарушений Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" не выявлено", - говорится в документе, который был предоставлен Малинковичем в распоряжение РИА Новости.
Председатель партии выразил мнение, что ответ дан "не по существу".
"Генпрокуратура РФ отправила в прокуратуру города Москвы, прокуратура города Москвы отправила в МВД по городу Москве, МВД "не выявило экстремизма", хотя их просили проверить все обстоятельства смерти Сталина, опросить свидетелей, возможно, провести эксгумацию, проверить содержание яда в останках", - посетовал собеседник агентства.
Малинкович уточнил, что понимает, что у правоохранительных органов "есть более актуальные задачи". "Поэтому напомним правоохранителям позже о важности этой проблемы", - заявил председатель КПКР.
Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года.
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