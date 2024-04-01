https://ria.ru/20240401/ssha-1937056597.html

Порты Восточного побережья США изменят режим работы

Порты Восточного побережья США изменят режим работы - РИА Новости, 01.04.2024

Порты Восточного побережья США изменят режим работы

Порты Восточного побережья США меняют режим работы, чтобы принять грузы, перенаправленные из Балтимора, где обрушился мост, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:40

2024-04-01T11:40

2024-04-01T11:48

в мире

балтимор

сша

мэриленд

обрушение моста в балтиморе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896777133_0:64:3407:1980_1920x0_80_0_0_405ff47e1a922266db3c646070da3367.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Порты Восточного побережья США меняют режим работы, чтобы принять грузы, перенаправленные из Балтимора, где обрушился мост, передает агентство Блумберг. "Порты Восточного побережья США меняют режим работы, чтобы принять грузы, перенаправляемые из гавани Балтимора, где специалисты по спасению приступили к сложной задаче расчистки завалов разрушенного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, порт Виргинии в понедельник начнет работу на час раньше. Порт Нью-Йорка и Нью-Джерси, который ожидает дополнительные грузы, работает над тем, чтобы обеспечить быстрый доступ для транспортных компаний, которые обычно следуют через Балтимор. В конце марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.

https://ria.ru/20240327/most-1936244681.html

https://ria.ru/20240329/most-1936518835.html

балтимор

сша

мэриленд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, балтимор, сша, мэриленд, обрушение моста в балтиморе