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Порты Восточного побережья США изменят режим работы - РИА Новости, 01.04.2024
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11:40 01.04.2024 (обновлено: 11:48 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/ssha-1937056597.html
Порты Восточного побережья США изменят режим работы
Порты Восточного побережья США изменят режим работы - РИА Новости, 01.04.2024
Порты Восточного побережья США изменят режим работы
Порты Восточного побережья США меняют режим работы, чтобы принять грузы, перенаправленные из Балтимора, где обрушился мост, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:40
2024-04-01T11:48
в мире
балтимор
сша
мэриленд
обрушение моста в балтиморе
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Порты Восточного побережья США меняют режим работы, чтобы принять грузы, перенаправленные из Балтимора, где обрушился мост, передает агентство Блумберг. "Порты Восточного побережья США меняют режим работы, чтобы принять грузы, перенаправляемые из гавани Балтимора, где специалисты по спасению приступили к сложной задаче расчистки завалов разрушенного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, порт Виргинии в понедельник начнет работу на час раньше. Порт Нью-Йорка и Нью-Джерси, который ожидает дополнительные грузы, работает над тем, чтобы обеспечить быстрый доступ для транспортных компаний, которые обычно следуют через Балтимор. В конце марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.
https://ria.ru/20240327/most-1936244681.html
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в мире, балтимор, сша, мэриленд, обрушение моста в балтиморе
В мире, Балтимор, США, Мэриленд, Обрушение моста в Балтиморе
Порты Восточного побережья США изменят режим работы

Порты в США меняют режим работы, чтобы принять грузы из Балтимора

© AP Photo / Orlin WagnerРазгрузка удобрений в порту Канзас-Сити, США
Разгрузка удобрений в порту Канзас-Сити, США - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Orlin Wagner
Разгрузка удобрений в порту Канзас-Сити, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Порты Восточного побережья США меняют режим работы, чтобы принять грузы, перенаправленные из Балтимора, где обрушился мост, передает агентство Блумберг.
"Порты Восточного побережья США меняют режим работы, чтобы принять грузы, перенаправляемые из гавани Балтимора, где специалисты по спасению приступили к сложной задаче расчистки завалов разрушенного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки", - говорится в сообщении агентства.
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Как отмечает агентство, порт Виргинии в понедельник начнет работу на час раньше. Порт Нью-Йорка и Нью-Джерси, который ожидает дополнительные грузы, работает над тем, чтобы обеспечить быстрый доступ для транспортных компаний, которые обычно следуют через Балтимор.
В конце марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.
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В миреБалтиморСШАМэрилендОбрушение моста в Балтиморе
 
 
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