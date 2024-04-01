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CBS утверждает о "доказательствах" причастности РФ к "гаванскому синдрому" - РИА Новости, 01.04.2024
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02:45 01.04.2024 (обновлено: 05:46 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/ssha-1937008026.html
CBS утверждает о "доказательствах" причастности РФ к "гаванскому синдрому"
CBS утверждает о "доказательствах" причастности РФ к "гаванскому синдрому" - РИА Новости, 01.04.2024
CBS утверждает о "доказательствах" причастности РФ к "гаванскому синдрому"
Телеканал CBS News утверждает, что имеются доказательства причастности российских спецслужб к случаям "гаванского синдрома", когда американские дипломаты и... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T02:45
2024-04-01T05:46
в мире
россия
сша
вьетнам
камала харрис
уильям бернс
министерство обороны сша
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Телеканал CBS News утверждает, что имеются доказательства причастности российских спецслужб к случаям "гаванского синдрома", когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль. В эпизоде воскресной новостной передачи "60 minutes", опубликованном на ее YouTube-канале, журналисты рассказывают о якобы имеющихся электронных письмах высокопоставленных представителей российского Совета Безопасности, в которых в марте 2021 года обсуждается передача Вьетнаму "уникальной технологии, имеющейся только у РФ". Журналисты поговорили с человеком, которого представили как недавно ушедшего в отставку руководителя следствия Пентагона по случаям "гаванского синдрома" Грэга Эдгрина. "Если я ошибаюсь насчет того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем, я приду к вам на шоу и съем свой галстук", - заявил Эдгрин. По его словам, мотивация России якобы заключалась в желании ограничить продвижение США в отношениях с Кубой. "Потом они попытались сделать то же самое во Вьетнаме, пытаясь вмешаться в поездку вице-президента Камалы Харрис. Зачем? Потому что она была там, чтобы заложить фундамент для стратегического партнерства США и Вьетнама", - утверждает Эдгрин. Он прокомментировал позицию правительства США о том, что маловероятно наличие некой кампании со стороны РФ и другой страны в контексте "гаванского синдрома". "По мне, это глобальная проблема. И я думаю, Россия стоит за этим", - заявил он. Другим приглашенным экспертом телеканала стал болгарский журналист Христо Грозев*, по его словам, речь в указанных электронных письмах якобы идет об оборудовании для обнаружения движения с помощью звука на высоких частотах. "И это обычно второе название операций по нападению с похожими физическими компонентами", - сказал он. Как утверждает телеканал, согласования шли на самом высоком уровне. Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек. Российские официальные лица многократно отрицали причастность к таким инцидентам. Год назад сообщалось о докладе разведсообщества США, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230310/pentagon-1856900262.html
https://ria.ru/20240319/rossiya-1934311831.html
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в мире, россия, сша, вьетнам, камала харрис, уильям бернс, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, США, Вьетнам, Камала Харрис, Уильям Бернс, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
CBS утверждает о "доказательствах" причастности РФ к "гаванскому синдрому"

CBS утверждает о доказательствах причастности РФ к случаям "гаванского синдрома"

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Телеканал CBS News утверждает, что имеются доказательства причастности российских спецслужб к случаям "гаванского синдрома", когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль.
В эпизоде воскресной новостной передачи "60 minutes", опубликованном на ее YouTube-канале, журналисты рассказывают о якобы имеющихся электронных письмах высокопоставленных представителей российского Совета Безопасности, в которых в марте 2021 года обсуждается передача Вьетнаму "уникальной технологии, имеющейся только у РФ".
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Журналисты поговорили с человеком, которого представили как недавно ушедшего в отставку руководителя следствия Пентагона по случаям "гаванского синдрома" Грэга Эдгрина.
"Если я ошибаюсь насчет того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем, я приду к вам на шоу и съем свой галстук", - заявил Эдгрин.
По его словам, мотивация России якобы заключалась в желании ограничить продвижение США в отношениях с Кубой. "Потом они попытались сделать то же самое во Вьетнаме, пытаясь вмешаться в поездку вице-президента Камалы Харрис. Зачем? Потому что она была там, чтобы заложить фундамент для стратегического партнерства США и Вьетнама", - утверждает Эдгрин.
Он прокомментировал позицию правительства США о том, что маловероятно наличие некой кампании со стороны РФ и другой страны в контексте "гаванского синдрома". "По мне, это глобальная проблема. И я думаю, Россия стоит за этим", - заявил он.
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Другим приглашенным экспертом телеканала стал болгарский журналист Христо Грозев*, по его словам, речь в указанных электронных письмах якобы идет об оборудовании для обнаружения движения с помощью звука на высоких частотах. "И это обычно второе название операций по нападению с похожими физическими компонентами", - сказал он.
Как утверждает телеканал, согласования шли на самом высоком уровне.
Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
Российские официальные лица многократно отрицали причастность к таким инцидентам.
Год назад сообщалось о докладе разведсообщества США, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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В миреРоссияСШАВьетнамКамала ХаррисУильям БернсМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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