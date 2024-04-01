CBS утверждает о "доказательствах" причастности РФ к "гаванскому синдрому"
CBS утверждает о доказательствах причастности РФ к случаям "гаванского синдрома"
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Телеканал CBS News утверждает, что имеются доказательства причастности российских спецслужб к случаям "гаванского синдрома", когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль.
В эпизоде воскресной новостной передачи "60 minutes", опубликованном на ее YouTube-канале, журналисты рассказывают о якобы имеющихся электронных письмах высокопоставленных представителей российского Совета Безопасности, в которых в марте 2021 года обсуждается передача Вьетнаму "уникальной технологии, имеющейся только у РФ".
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Журналисты поговорили с человеком, которого представили как недавно ушедшего в отставку руководителя следствия Пентагона по случаям "гаванского синдрома" Грэга Эдгрина.
"Если я ошибаюсь насчет того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем, я приду к вам на шоу и съем свой галстук", - заявил Эдгрин.
По его словам, мотивация России якобы заключалась в желании ограничить продвижение США в отношениях с Кубой. "Потом они попытались сделать то же самое во Вьетнаме, пытаясь вмешаться в поездку вице-президента Камалы Харрис. Зачем? Потому что она была там, чтобы заложить фундамент для стратегического партнерства США и Вьетнама", - утверждает Эдгрин.
Он прокомментировал позицию правительства США о том, что маловероятно наличие некой кампании со стороны РФ и другой страны в контексте "гаванского синдрома". "По мне, это глобальная проблема. И я думаю, Россия стоит за этим", - заявил он.
Другим приглашенным экспертом телеканала стал болгарский журналист Христо Грозев*, по его словам, речь в указанных электронных письмах якобы идет об оборудовании для обнаружения движения с помощью звука на высоких частотах. "И это обычно второе название операций по нападению с похожими физическими компонентами", - сказал он.
Как утверждает телеканал, согласования шли на самом высоком уровне.
Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
Российские официальные лица многократно отрицали причастность к таким инцидентам.
Год назад сообщалось о докладе разведсообщества США, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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