https://ria.ru/20240401/ssha-1937008026.html

CBS утверждает о "доказательствах" причастности РФ к "гаванскому синдрому"

CBS утверждает о "доказательствах" причастности РФ к "гаванскому синдрому" - РИА Новости, 01.04.2024

CBS утверждает о "доказательствах" причастности РФ к "гаванскому синдрому"

Телеканал CBS News утверждает, что имеются доказательства причастности российских спецслужб к случаям "гаванского синдрома", когда американские дипломаты и... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T02:45

2024-04-01T02:45

2024-04-01T05:46

в мире

россия

сша

вьетнам

камала харрис

уильям бернс

министерство обороны сша

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888189_0:145:1280:865_1920x0_80_0_0_b7d0d78f73f9d0fd23035aaf5c7675a7.jpg

ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Телеканал CBS News утверждает, что имеются доказательства причастности российских спецслужб к случаям "гаванского синдрома", когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль. В эпизоде воскресной новостной передачи "60 minutes", опубликованном на ее YouTube-канале, журналисты рассказывают о якобы имеющихся электронных письмах высокопоставленных представителей российского Совета Безопасности, в которых в марте 2021 года обсуждается передача Вьетнаму "уникальной технологии, имеющейся только у РФ". Журналисты поговорили с человеком, которого представили как недавно ушедшего в отставку руководителя следствия Пентагона по случаям "гаванского синдрома" Грэга Эдгрина. "Если я ошибаюсь насчет того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем, я приду к вам на шоу и съем свой галстук", - заявил Эдгрин. По его словам, мотивация России якобы заключалась в желании ограничить продвижение США в отношениях с Кубой. "Потом они попытались сделать то же самое во Вьетнаме, пытаясь вмешаться в поездку вице-президента Камалы Харрис. Зачем? Потому что она была там, чтобы заложить фундамент для стратегического партнерства США и Вьетнама", - утверждает Эдгрин. Он прокомментировал позицию правительства США о том, что маловероятно наличие некой кампании со стороны РФ и другой страны в контексте "гаванского синдрома". "По мне, это глобальная проблема. И я думаю, Россия стоит за этим", - заявил он. Другим приглашенным экспертом телеканала стал болгарский журналист Христо Грозев*, по его словам, речь в указанных электронных письмах якобы идет об оборудовании для обнаружения движения с помощью звука на высоких частотах. "И это обычно второе название операций по нападению с похожими физическими компонентами", - сказал он. Как утверждает телеканал, согласования шли на самом высоком уровне. Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек. Российские официальные лица многократно отрицали причастность к таким инцидентам. Год назад сообщалось о докладе разведсообщества США, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230310/pentagon-1856900262.html

https://ria.ru/20240319/rossiya-1934311831.html

https://ria.ru/20230301/zakharova-1855233758.html

россия

сша

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, вьетнам, камала харрис, уильям бернс, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)