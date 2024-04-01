https://ria.ru/20240401/shakhta-1937064925.html
Губернатор Приамурья поблагодарил спасателей за работу на шахте "Пионер"
Губернатор Приамурья поблагодарил спасателей за работу на шахте "Пионер" - РИА Новости, 01.04.2024
Губернатор Приамурья поблагодарил спасателей за работу на шахте "Пионер"
Губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале поблагодарил специалистов, которые участвовали в спасательной операции на руднике "Пионер", где под... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:04
2024-04-01T12:04
2024-04-01T12:04
амурская область
кемеровская область
василий орлов (губернатор)
покровский рудник
чп на руднике "пионер" в амурской области
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале поблагодарил специалистов, которые участвовали в спасательной операции на руднике "Пионер", где под завалами погибли 13 горняков. "Спасибо всем, кто с риском для жизни принимал участие в спасательной операции на руднике "Пионер". Уверен, специалисты сделали все, что было в их силах", - написал глава региона. Он уточнил, что семьям погибших шахтеров окажут материальную помощь из резервного фонда правительства Амурской области. "Многие регионы оказали бесценную поддержку. Отдельная благодарность – специалистам из Кузбасса и губернатору Кемеровской области Сергею Евгеньевичу Цивилеву", - добавил Орлов. Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. Также решение о прекращении было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления. Семьи горняков рудника "Пионер" получат единовременную выплату годового заработка и далее будут получать ежемесячную выплату на детей до достижения ими совершеннолетия, сообщило АО "Покровский рудник".
https://ria.ru/20240401/pioner-1937042867.html
https://ria.ru/20240328/rudnik-1936316131.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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амурская область, кемеровская область, василий орлов (губернатор), покровский рудник, чп на руднике "пионер" в амурской области, происшествия
Амурская область, Кемеровская область, Василий Орлов (губернатор), Покровский рудник, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Происшествия
Губернатор Приамурья поблагодарил спасателей за работу на шахте "Пионер"
Губернатор Приамурья Орлов поблагодарил специалистов за работу на шахте "Пионер"