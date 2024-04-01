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Губернатор Приамурья поблагодарил спасателей за работу на шахте "Пионер" - РИА Новости, 01.04.2024
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12:04 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/shakhta-1937064925.html
Губернатор Приамурья поблагодарил спасателей за работу на шахте "Пионер"
Губернатор Приамурья поблагодарил спасателей за работу на шахте "Пионер" - РИА Новости, 01.04.2024
Губернатор Приамурья поблагодарил спасателей за работу на шахте "Пионер"
Губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале поблагодарил специалистов, которые участвовали в спасательной операции на руднике "Пионер", где под... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:04
2024-04-01T12:04
амурская область
кемеровская область
василий орлов (губернатор)
покровский рудник
чп на руднике "пионер" в амурской области
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале поблагодарил специалистов, которые участвовали в спасательной операции на руднике "Пионер", где под завалами погибли 13 горняков. "Спасибо всем, кто с риском для жизни принимал участие в спасательной операции на руднике "Пионер". Уверен, специалисты сделали все, что было в их силах", - написал глава региона. Он уточнил, что семьям погибших шахтеров окажут материальную помощь из резервного фонда правительства Амурской области. "Многие регионы оказали бесценную поддержку. Отдельная благодарность – специалистам из Кузбасса и губернатору Кемеровской области Сергею Евгеньевичу Цивилеву", - добавил Орлов. Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. Также решение о прекращении было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления. Семьи горняков рудника "Пионер" получат единовременную выплату годового заработка и далее будут получать ежемесячную выплату на детей до достижения ими совершеннолетия, сообщило АО "Покровский рудник".
https://ria.ru/20240401/pioner-1937042867.html
https://ria.ru/20240328/rudnik-1936316131.html
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амурская область, кемеровская область, василий орлов (губернатор), покровский рудник, чп на руднике "пионер" в амурской области, происшествия
Амурская область, Кемеровская область, Василий Орлов (губернатор), Покровский рудник, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Происшествия
Губернатор Приамурья поблагодарил спасателей за работу на шахте "Пионер"

Губернатор Приамурья Орлов поблагодарил специалистов за работу на шахте "Пионер"

© МЧС Амурской области/TelegramАварийно-спасательные работы на руднике "Пионер" в Амурской области
Аварийно-спасательные работы на руднике Пионер в Амурской области
© МЧС Амурской области/Telegram
Аварийно-спасательные работы на руднике "Пионер" в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале поблагодарил специалистов, которые участвовали в спасательной операции на руднике "Пионер", где под завалами погибли 13 горняков.
"Спасибо всем, кто с риском для жизни принимал участие в спасательной операции на руднике "Пионер". Уверен, специалисты сделали все, что было в их силах", - написал глава региона.
Аварийно-спасательные работы на руднике Пионер в Амурской области
На руднике "Пионер" прекратили спасательную операцию
10:55
Он уточнил, что семьям погибших шахтеров окажут материальную помощь из резервного фонда правительства Амурской области.
"Многие регионы оказали бесценную поддержку. Отдельная благодарность – специалистам из Кузбасса и губернатору Кемеровской области Сергею Евгеньевичу Цивилеву", - добавил Орлов.
Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. Также решение о прекращении было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления. Семьи горняков рудника "Пионер" получат единовременную выплату годового заработка и далее будут получать ежемесячную выплату на детей до достижения ими совершеннолетия, сообщило АО "Покровский рудник".
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
Вода почти полностью затопила рудник "Пионер", где завалило горняков
28 марта, 10:06
 
Амурская областьКемеровская областьВасилий Орлов (губернатор)Покровский рудникЧП на руднике "Пионер" в Амурской областиПроисшествия
 
 
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