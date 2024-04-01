https://ria.ru/20240401/shakhta-1937064925.html

Губернатор Приамурья поблагодарил спасателей за работу на шахте "Пионер"

Губернатор Приамурья поблагодарил спасателей за работу на шахте "Пионер" - РИА Новости, 01.04.2024

Губернатор Приамурья поблагодарил спасателей за работу на шахте "Пионер"

Губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале поблагодарил специалистов, которые участвовали в спасательной операции на руднике "Пионер", где под... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:04

2024-04-01T12:04

2024-04-01T12:04

амурская область

кемеровская область

василий орлов (губернатор)

покровский рудник

чп на руднике "пионер" в амурской области

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале поблагодарил специалистов, которые участвовали в спасательной операции на руднике "Пионер", где под завалами погибли 13 горняков. "Спасибо всем, кто с риском для жизни принимал участие в спасательной операции на руднике "Пионер". Уверен, специалисты сделали все, что было в их силах", - написал глава региона. Он уточнил, что семьям погибших шахтеров окажут материальную помощь из резервного фонда правительства Амурской области. "Многие регионы оказали бесценную поддержку. Отдельная благодарность – специалистам из Кузбасса и губернатору Кемеровской области Сергею Евгеньевичу Цивилеву", - добавил Орлов. Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. Также решение о прекращении было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления. Семьи горняков рудника "Пионер" получат единовременную выплату годового заработка и далее будут получать ежемесячную выплату на детей до достижения ими совершеннолетия, сообщило АО "Покровский рудник".

https://ria.ru/20240401/pioner-1937042867.html

https://ria.ru/20240328/rudnik-1936316131.html

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Дарья Буймова

амурская область, кемеровская область, василий орлов (губернатор), покровский рудник, чп на руднике "пионер" в амурской области, происшествия