https://ria.ru/20240401/schaste-1937135879.html

Буддийскую конференцию о счастье планируют сделать ежегодной

Буддийскую конференцию о счастье планируют сделать ежегодной - РИА Новости, 01.04.2024

Буддийскую конференцию о счастье планируют сделать ежегодной

Международная онлайн-конференция "Будда, мозг и нейрофизиология счастья", как ожидается, станет ежегодной, рассказала РИА Новости модератор конференции, старший РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:32

2024-04-01T15:32

2024-04-01T15:32

непал

ирина кузнецова

наталья бехтерева

святослав медведев

российская академия наук

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Международная онлайн-конференция "Будда, мозг и нейрофизиология счастья", как ожидается, станет ежегодной, рассказала РИА Новости модератор конференции, старший инструктор центра "Тергар" Ирина Кузнецова. Русскоязычная международная онлайн-конференция "Будда, мозг и нейрофизиология счастья" прошла 30-31 марта, на ней ученые, психологи и буддийский монах обсуждали, что такое счастье и благополучие, возможно ли их достичь в повседневной жизни и что для этого нужно. "Конференция собрала около 10 тысяч просмотров и объединила 18 спикеров. Организаторы планируют сделать конференцию "Будда, мозг и нейрофизиология счастья" ежегодной. У тех, кто не смог поучаствовать в конференции в этом году, есть возможность познакомиться со спикерами и послушать их доклады, приобретя запись на сайте события conference.tergar.ru", - сказала Кузнецова. По ее словам, все спикеры отмечали, что не внешние факторы, а сам человек влияет на уровень своего субъективного благополучия. "Так, доктор психологических наук Дмитрий Леонтьев развеял миф о том, что счастье сильно зависит от условий, в которых живет человек (социально-демографические факторы, среда, окружение, климат, материальный достаток). Только около 10% индивидуальных различий субъективного благополучия связаны с этими факторами. По словам Леонтьева, на ощущение счастья влияет наличие целей и близких отношений в жизни человека. А врач-психотерапевт Наталья Бехтерева отметила, что каждый человек несет ответственность за свое счастье и способен на него влиять на физическом, когнитивном и эмоциональном уровнях, для этого необходимо внимательно относиться к своему здоровью, мыслям и психоэмоциональным состояниям", - пояснила Кузнецова. Также, рассказала она, на конференции выступил специальный гость - Мингьюр Ринпоче - монах и учитель тибетского буддизма традиций Карма Кагью и Ньигма, автор бестселлера "Будда, мозг и нейрофизиология счастья", уроженец Непала, известный мастер медитации. "Ринпоче объяснил, что счастье заложено в природе любого человека – это состояние ума: радостное, уверенное, открытое, существующее в нас вне зависимости от обстоятельств", -- заключила собеседница агентства. По данным организаторов – центра медитации "Тергар Россия", на конференции выступили ученые и эксперты в области буддизма. Так, основатель Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой, член РАН, профессор Святослав Медведев рассказал о психофизиологии буддийских практик и о проекте по изучению измененных состояний сознания и тибетского буддийского феномена "тукдам". Президент фонда Пемы Чодрон, мастер медитации и психотерапевт Тим Олмстед (ученик представителей традиции тибетского буддизма Чогьяма Трунгпы Ринпоче, Тулку Ургьена Ринпоче, Цокни Ринпоче, Мингьюра Ринпоче) поведал, "как применять буддийские духовные принципы в повседневной жизни".

https://ria.ru/20231006/opros-1899897791.html

https://ria.ru/20240318/lyudi-1934016698.html

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непал, ирина кузнецова, наталья бехтерева, святослав медведев, российская академия наук