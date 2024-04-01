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В Петербурге с понедельника начнут взимать курортный сбор - РИА Новости, 01.04.2024
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Туризм
 
00:48 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/sbor-1937004441.html
В Петербурге с понедельника начнут взимать курортный сбор
В Петербурге с понедельника начнут взимать курортный сбор - РИА Новости, 01.04.2024
В Петербурге с понедельника начнут взимать курортный сбор
Ставка курортного сбора в размере 100 рублей с туриста в сутки начинает действовать в Санкт-Петербурге с понедельника, сообщил вице-губернатор города Алексей... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T00:48
2024-04-01T00:48
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Ставка курортного сбора в размере 100 рублей с туриста в сутки начинает действовать в Санкт-Петербурге с понедельника, сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников. "С 1 апреля на территории Санкт-Петербурга вводится курортный сбор. На протяжении года велась активная подготовка: подготовили необходимые нормативно-правовые документы; создали реестр операторов курортного сбора; разработали информационную подсистему "Курортный сбор Санкт-Петербурга", – написал в своем Telegram-канале Корабельников. Петербург вошел в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в 2022 году. Закон "О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора" вступил в силу с 1 октября 2023 года, но по решению губернатора города Александра Беглова до 1 апреля 2024 года действовала нулевая ставка сбора. С понедельника ставка курортного сбора составит 100 рублей с человека за сутки проживания в отеле, апарт-отеле, санатории и других объектах размещения. Как сообщал в декабре городской комитет по развитию туризма, собранные средства в 2024 году планируется направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и на создание фонтана в Линейном парке. По прогнозам, сумма курортного сбора в 2024 году в Петербурге, начиная с 1 апреля, оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Действующее законодательство предусматривает проведение до 1 января 2025 года в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и на федеральной территории "Сириус" эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства. Этот эксперимент предусматривает взимание курортного сбора, размер которого не может превышать 100 рублей с человека в сутки.
https://ria.ru/20231123/sbor-1911384186.html
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санкт-петербург, республика крым, ставропольский край, александр беглов, россия
Туризм, Санкт-Петербург, Республика Крым, Ставропольский край, Александр Беглов, Россия
В Петербурге с понедельника начнут взимать курортный сбор

В Петербурге начинает действовать ставка курортного сбора в размере 100 рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГосударственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Ставка курортного сбора в размере 100 рублей с туриста в сутки начинает действовать в Санкт-Петербурге с понедельника, сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников.
"С 1 апреля на территории Санкт-Петербурга вводится курортный сбор. На протяжении года велась активная подготовка: подготовили необходимые нормативно-правовые документы; создали реестр операторов курортного сбора; разработали информационную подсистему "Курортный сбор Санкт-Петербурга", – написал в своем Telegram-канале Корабельников.
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Петербург вошел в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в 2022 году. Закон "О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора" вступил в силу с 1 октября 2023 года, но по решению губернатора города Александра Беглова до 1 апреля 2024 года действовала нулевая ставка сбора.
С понедельника ставка курортного сбора составит 100 рублей с человека за сутки проживания в отеле, апарт-отеле, санатории и других объектах размещения. Как сообщал в декабре городской комитет по развитию туризма, собранные средства в 2024 году планируется направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и на создание фонтана в Линейном парке.
По прогнозам, сумма курортного сбора в 2024 году в Петербурге, начиная с 1 апреля, оценивается примерно в 300 миллионов рублей.
Действующее законодательство предусматривает проведение до 1 января 2025 года в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и на федеральной территории "Сириус" эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства. Этот эксперимент предусматривает взимание курортного сбора, размер которого не может превышать 100 рублей с человека в сутки.
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ТуризмСанкт-ПетербургРеспублика КрымСтавропольский крайАлександр БегловРоссия
 
 
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