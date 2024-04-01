https://ria.ru/20240401/sbor-1937004441.html

В Петербурге с понедельника начнут взимать курортный сбор

В Петербурге с понедельника начнут взимать курортный сбор - РИА Новости, 01.04.2024

В Петербурге с понедельника начнут взимать курортный сбор

Ставка курортного сбора в размере 100 рублей с туриста в сутки начинает действовать в Санкт-Петербурге с понедельника, сообщил вице-губернатор города Алексей... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T00:48

2024-04-01T00:48

2024-04-01T00:48

туризм

санкт-петербург

республика крым

ставропольский край

александр беглов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834279835_0:51:3033:1757_1920x0_80_0_0_191135f3b920431e3ee0a55784676144.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Ставка курортного сбора в размере 100 рублей с туриста в сутки начинает действовать в Санкт-Петербурге с понедельника, сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников. "С 1 апреля на территории Санкт-Петербурга вводится курортный сбор. На протяжении года велась активная подготовка: подготовили необходимые нормативно-правовые документы; создали реестр операторов курортного сбора; разработали информационную подсистему "Курортный сбор Санкт-Петербурга", – написал в своем Telegram-канале Корабельников. Петербург вошел в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в 2022 году. Закон "О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора" вступил в силу с 1 октября 2023 года, но по решению губернатора города Александра Беглова до 1 апреля 2024 года действовала нулевая ставка сбора. С понедельника ставка курортного сбора составит 100 рублей с человека за сутки проживания в отеле, апарт-отеле, санатории и других объектах размещения. Как сообщал в декабре городской комитет по развитию туризма, собранные средства в 2024 году планируется направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и на создание фонтана в Линейном парке. По прогнозам, сумма курортного сбора в 2024 году в Петербурге, начиная с 1 апреля, оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Действующее законодательство предусматривает проведение до 1 января 2025 года в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и на федеральной территории "Сириус" эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства. Этот эксперимент предусматривает взимание курортного сбора, размер которого не может превышать 100 рублей с человека в сутки.

https://ria.ru/20231123/sbor-1911384186.html

https://ria.ru/20240207/stavropole-1925963651.html

санкт-петербург

республика крым

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, республика крым, ставропольский край, александр беглов, россия