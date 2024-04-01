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В Амурской области задержали главного инженера рудника "Пионер"
В Амурской области задержали главного инженера рудника "Пионер" - РИА Новости, 01.04.2024
В Амурской области задержали главного инженера рудника "Пионер"
Сотрудники правоохранительных органов задержали главного инженера рудника "Пионер" по подозрению в нарушении требований безопасности при осуществлении работ,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T20:09
2024-04-01T20:09
2024-04-01T20:39
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
амурская область
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
чп на руднике "пионер" в амурской области
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали главного инженера рудника "Пионер" по подозрению в нарушении требований безопасности при осуществлении работ, сообщил Следственный комитет."Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области задержан главный инженер рудника "Пионер", подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 216 УК России (нарушение требований безопасности при ведении работ)", — говорится в публикации в Telegram-канале.Обрушение породы в выработке подземного рудника "Пионер" произошло 18 марта, 13 горняков оказались заблокированы. Силовики задержали управляющего директора предприятия, ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая.В понедельник, 1 апреля, специалисты решили прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. О судьбе оказавшихся под завалами 13 человек по-прежнему ничего не известно.В свою очередь, Следственный комитет сообщил в понедельник о задержании двух сотрудников амурского управления Ростехнадзора по подозрению в халатности. По предварительным данным, подозреваемые в 2022 и 2023 годах при проверках на руднике не выявили имевшиеся грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Из-за этого не был решен вопрос об административном приостановлении работ на предприятии.
https://ria.ru/20240401/rostekhnadzor-1937103212.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, амурская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Амурская область, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
В Амурской области задержали главного инженера рудника "Пионер"
Главного инженера рудника "Пионер" задержали по делу о нарушении безопасности