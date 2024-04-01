https://ria.ru/20240401/rudnik-1937058387.html

В Приамурье семьи горняков рудника "Пионер" получат страховые выплаты

В Приамурье семьи горняков рудника "Пионер" получат страховые выплаты - РИА Новости, 01.04.2024

В Приамурье семьи горняков рудника "Пионер" получат страховые выплаты

Семьи горняков рудника "Пионер", где произошёл обвал, получат единовременную выплату годового заработка и далее будут получать ежемесячную выплату на детей до... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:43

2024-04-01T11:43

2024-04-01T12:03

амурская область

зея (город)

россия

покровский рудник

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

благовещенский городской суд

чп на руднике "пионер" в амурской области

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр – РИА Новости. Семьи горняков рудника "Пионер", где произошёл обвал, получат единовременную выплату годового заработка и далее будут получать ежемесячную выплату на детей до достижения ими совершеннолетия, сообщает АО "Покровский рудник". На руднике "Пионер" 1 апреля принято решение о прекращении спасательной операции. "Рудник обеспечит поддержку семьям горняков. Они получат от рудника единовременную выплату годового заработка горняка каждому члену семьи (родители, супруга, дети) и далее будут получать ежемесячную выплату на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими совершеннолетия. Эти выплаты начинаются с сегодняшнего дня. Помимо выплат от рудника, родственники горняков получат единовременные выплаты от подрядчика (работодателя), страховой компании, правительства Амурской области, и все положенные выплаты от Фонда социального страхования и Пенсионного Фонда России", - говорится в сообщении. Кроме того, рудник поможет семьям горняков организовать необходимое медицинское обеспечение, и при желании - в получении детьми высшего образования, уточнили в компании. "Весь многотысячный коллектив рудника выражает соболезнования родным и близким горняков. Мы приложили все усилия, работали круглосуточно и с полной отдачей, на призыв о помощи откликнулись десятки предприятий со всей страны, в кратчайшие сроки предоставившие необходимое специализированное оборудование", - говорит первый заместитель управляющего директора рудника "Пионер" Алексей Афанасьев. Семнадцать членов семей горняков доставили в пункт временного размещения в городе Зея, и ежедневно информировали о ходе работ, по просьбе родственников они побывали на месте проведения спасательной операции. Психологическую помощь оказывали психологи МЧС России. Как сообщил СУСК Приамурья, 18 марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. 25 марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая.

https://ria.ru/20240325/georadar-1935566872.html

https://ria.ru/20240325/pioner-1935642564.html

амурская область

зея (город)

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амурская область, зея (город), россия, покровский рудник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), благовещенский городской суд, чп на руднике "пионер" в амурской области, происшествия