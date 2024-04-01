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В Ивановской области мужчина ранил посетителя бара, пролившего на него чай
В Ивановской области мужчина ранил посетителя бара, пролившего на него чай - РИА Новости, 01.04.2024
В Ивановской области мужчина ранил посетителя бара, пролившего на него чай
Посетитель бара в Фурманове Ивановской области ранил мужчину, случайно пролившего на него чай, пострадавший госпитализирован, стрелявший задержан, сообщило УМВД РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:40
2024-04-01T13:40
2024-04-01T13:40
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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Посетитель бара в Фурманове Ивановской области ранил мужчину, случайно пролившего на него чай, пострадавший госпитализирован, стрелявший задержан, сообщило УМВД по региону в Telegram-канале. Как уточнили РИА Новости в ивановской полиции, инцидент произошел в ночь на воскресенье. "В дежурную часть отдела МВД России по Фурмановскому району поступило сообщение о том, что у одного из местных баров происходит стрельба. Прибывшими на место полицейскими установлено, что на улице между посетителями питейного заведения произошел конфликт, который вскоре перерос в драку", - говорится в Telegram-канале управления. Уточняется, что во время потасовки молодой человек несколько раз выстрелил в оппонента из предмета, схожего с травматическим пистолетом, после чего уехал на автомобиле. Потерпевший с ранениями был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы. Сотрудники уголовного розыска фигуранта задержали. Им оказался 24-летний местный житель, отмечает ивановская полиция. "Как выяснилось позже, причиной конфликта послужило то, что потерпевший, случайно оступившись, облил фигуранта чаем", - подчеркивается в сообщении. Орудие преступления изъято и направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ивановской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240309/strelba-1932083306.html
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происшествия, ивановская область, россия, фурманов
Происшествия, Ивановская область, Россия, Фурманов
В Ивановской области мужчина ранил посетителя бара, пролившего на него чай
МВД: в Фурманове мужчина ранил посетителя бара, пролившего на него чай
РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости.
Посетитель бара в Фурманове Ивановской области ранил мужчину, случайно пролившего на него чай, пострадавший госпитализирован, стрелявший задержан, сообщило УМВД по региону в Telegram-канале
.
Как уточнили РИА Новости в ивановской полиции, инцидент произошел в ночь на воскресенье.
"В дежурную часть отдела МВД России по Фурмановскому району поступило сообщение о том, что у одного из местных баров происходит стрельба. Прибывшими на место полицейскими установлено, что на улице между посетителями питейного заведения произошел конфликт, который вскоре перерос в драку", - говорится в Telegram-канале управления.
Уточняется, что во время потасовки молодой человек несколько раз выстрелил в оппонента из предмета, схожего с травматическим пистолетом, после чего уехал на автомобиле. Потерпевший с ранениями был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы.
Сотрудники уголовного розыска фигуранта задержали. Им оказался 24-летний местный житель, отмечает ивановская полиция.
"Как выяснилось позже, причиной конфликта послужило то, что потерпевший, случайно оступившись, облил фигуранта чаем", - подчеркивается в сообщении.
Орудие преступления изъято и направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ивановской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.