https://ria.ru/20240401/ranenie-1937096597.html

В Ивановской области мужчина ранил посетителя бара, пролившего на него чай

В Ивановской области мужчина ранил посетителя бара, пролившего на него чай - РИА Новости, 01.04.2024

В Ивановской области мужчина ранил посетителя бара, пролившего на него чай

Посетитель бара в Фурманове Ивановской области ранил мужчину, случайно пролившего на него чай, пострадавший госпитализирован, стрелявший задержан, сообщило УМВД РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:40

2024-04-01T13:40

2024-04-01T13:40

происшествия

ивановская область

россия

фурманов

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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Посетитель бара в Фурманове Ивановской области ранил мужчину, случайно пролившего на него чай, пострадавший госпитализирован, стрелявший задержан, сообщило УМВД по региону в Telegram-канале. Как уточнили РИА Новости в ивановской полиции, инцидент произошел в ночь на воскресенье. "В дежурную часть отдела МВД России по Фурмановскому району поступило сообщение о том, что у одного из местных баров происходит стрельба. Прибывшими на место полицейскими установлено, что на улице между посетителями питейного заведения произошел конфликт, который вскоре перерос в драку", - говорится в Telegram-канале управления. Уточняется, что во время потасовки молодой человек несколько раз выстрелил в оппонента из предмета, схожего с травматическим пистолетом, после чего уехал на автомобиле. Потерпевший с ранениями был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы. Сотрудники уголовного розыска фигуранта задержали. Им оказался 24-летний местный житель, отмечает ивановская полиция. "Как выяснилось позже, причиной конфликта послужило то, что потерпевший, случайно оступившись, облил фигуранта чаем", - подчеркивается в сообщении. Орудие преступления изъято и направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ивановской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240309/strelba-1932083306.html

https://ria.ru/20240226/politsiya-1929522819.html

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происшествия, ивановская область, россия, фурманов