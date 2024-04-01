https://ria.ru/20240401/putin-1937121146.html
Путин поручил разработать нацпроект "Молодежь и дети"
Путин поручил разработать нацпроект "Молодежь и дети" - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил разработать нацпроект "Молодежь и дети"
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать национальны проект "Молодежь и дети", следует из опубликованного на сайте Кремля перечня... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:49
2024-04-01T14:49
2024-04-01T14:49
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать национальны проект "Молодежь и дети", следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений главы государства. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Молодежь и дети", - говорится в документе. Отмечается, что в рамках нового национального проекта необходимо обновить внутришкольные пространства в целях создания комфортных условий для пребывания обучающихся, завершить работы по подключению школ к высокоскоростному интернету. Кроме того, будут открыты или обновлены медицинские кабинеты, обновлена школьная инфраструктура, например, актовые залы, библиотеки, созданы школьные творческие и волонтерские центры, художественные мастерские, оснащены кабинеты труда и "Основ безопасности и защиты Родины". Также глава государства поручил внести изменения в основные профессиональные образовательные программы по направлениям подготовки и специальностям в области педагогики в части, касающейся повышения уровня предметной и практической подготовки обучающихся, начиная с первого курса. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Молодежь и дети", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе...: консолидацию мероприятий, направленных на самореализацию молодежи, продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, поддержку молодежных объединений и развитие инфраструктуры молодежной политики", - следует из поручений.
https://ria.ru/20240401/putin-1937119163.html
https://ria.ru/20240401/pushkinskayakarta-1937110545.html
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РИА Новости
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил разработать нацпроект "Молодежь и дети"
Путин поручил правительству разработать национальный проект "Молодежь и дети"
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать национальны проект "Молодежь и дети", следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений главы государства.
"Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Молодежь и дети", - говорится в документе.
Отмечается, что в рамках нового национального проекта необходимо обновить внутришкольные пространства в целях создания комфортных условий для пребывания обучающихся, завершить работы по подключению школ к высокоскоростному интернету.
Кроме того, будут открыты или обновлены медицинские кабинеты, обновлена школьная инфраструктура, например, актовые залы, библиотеки, созданы школьные творческие и волонтерские центры, художественные мастерские, оснащены кабинеты труда и "Основ безопасности и защиты Родины".
Также глава государства поручил внести изменения в основные профессиональные образовательные программы по направлениям подготовки и специальностям в области педагогики в части, касающейся повышения уровня предметной и практической подготовки обучающихся, начиная с первого курса.
"Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Молодежь и дети", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе...: консолидацию мероприятий, направленных на самореализацию молодежи, продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, поддержку молодежных объединений и развитие инфраструктуры молодежной политики", - следует из поручений.