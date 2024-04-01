https://ria.ru/20240401/putin-1937119163.html
Путин поручил продлить модернизацию школьных систем образования
Путин поручил продлить модернизацию школьных систем образования - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил продлить модернизацию школьных систем образования
Путин в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" поручил правительству РФ продлить до 2030 года программу "Модернизация школьных систем образования", выделив на эти... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:42
2024-04-01T14:42
2024-04-01T14:42
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россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Путин в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" поручил правительству РФ продлить до 2030 года программу "Модернизация школьных систем образования", выделив на эти цели не менее 317,5 миллиардов рублей, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений главы государства. Программу "Модернизация школьных систем образования" президент предложил создать на съезде партии "Единая Россия" еще в 2021 году, программа изначально была рассчитана на пять лет, а ее реализацию закрепили в народной программе партии. "Продление до 2030 года программы "Модернизация школьных систем образования", предусмотрев выделение на ее реализацию дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 317,5 миллиардов рублей", - говорится в документе. Кроме того, правительству поручено создать до 2030 года во всех федеральных округах не менее 12 передовых общеобразовательных организаций, обладающих соответствующей инфраструктурой и кадрами, использующих передовые технологии и методы обучения, применяющих лучшие практики реализации общеобразовательных программ, выделив на эти цели до 2030 года не менее 38 миллиардов рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия, единая россия, владимир путин
Общество, Россия, Единая Россия, Владимир Путин
Путин поручил продлить модернизацию школьных систем образования
Путин поручил продлить программу "Модернизация школьных систем образования"
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Путин в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" поручил правительству РФ продлить до 2030 года программу "Модернизация школьных систем образования", выделив на эти цели не менее 317,5 миллиардов рублей, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений главы государства.
Программу "Модернизация школьных систем образования" президент предложил создать на съезде партии "Единая Россия
" еще в 2021 году, программа изначально была рассчитана на пять лет, а ее реализацию закрепили в народной программе партии.
"Продление до 2030 года программы "Модернизация школьных систем образования", предусмотрев выделение на ее реализацию дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 317,5 миллиардов рублей", - говорится в документе.
Кроме того, правительству поручено создать до 2030 года во всех федеральных округах не менее 12 передовых общеобразовательных организаций, обладающих соответствующей инфраструктурой и кадрами, использующих передовые технологии и методы обучения, применяющих лучшие практики реализации общеобразовательных программ, выделив на эти цели до 2030 года не менее 38 миллиардов рублей.