https://ria.ru/20240401/putin-1937119163.html

Путин поручил продлить модернизацию школьных систем образования

Путин поручил продлить модернизацию школьных систем образования - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил продлить модернизацию школьных систем образования

Путин в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" поручил правительству РФ продлить до 2030 года программу "Модернизация школьных систем образования", выделив на эти... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:42

2024-04-01T14:42

2024-04-01T14:42

общество

россия

единая россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Путин в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" поручил правительству РФ продлить до 2030 года программу "Модернизация школьных систем образования", выделив на эти цели не менее 317,5 миллиардов рублей, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений главы государства. Программу "Модернизация школьных систем образования" президент предложил создать на съезде партии "Единая Россия" еще в 2021 году, программа изначально была рассчитана на пять лет, а ее реализацию закрепили в народной программе партии. "Продление до 2030 года программы "Модернизация школьных систем образования", предусмотрев выделение на ее реализацию дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 317,5 миллиардов рублей", - говорится в документе. Кроме того, правительству поручено создать до 2030 года во всех федеральных округах не менее 12 передовых общеобразовательных организаций, обладающих соответствующей инфраструктурой и кадрами, использующих передовые технологии и методы обучения, применяющих лучшие практики реализации общеобразовательных программ, выделив на эти цели до 2030 года не менее 38 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240401/kapremont-1937117862.html

https://ria.ru/20240401/putin-1937103486.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, единая россия, владимир путин