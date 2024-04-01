Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить продвижение русского языка и культуры за рубежом - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/putin-1937088267.html
Путин поручил обеспечить продвижение русского языка и культуры за рубежом
Путин поручил обеспечить продвижение русского языка и культуры за рубежом - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил обеспечить продвижение русского языка и культуры за рубежом
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" обеспечить продвижение русского языка и культуры за рубежом,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:21
2024-04-01T13:21
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" обеспечить продвижение русского языка и культуры за рубежом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Молодежь и дети", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе продвижение русского языка и культуры в государствах – участниках СНГ и других иностранных государствах", - говорится в тексте поручения. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240328/shkola-1936388820.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, снг
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, СНГ
Путин поручил обеспечить продвижение русского языка и культуры за рубежом

Путин поручил правительству обеспечить продвижение русской культуры за рубежом

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" обеспечить продвижение русского языка и культуры за рубежом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Молодежь и дети", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе продвижение русского языка и культуры в государствах – участниках СНГ и других иностранных государствах", - говорится в тексте поручения.
Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
МИД попросили уточнить содержание рабочих программ в "русских школах" в СНГ
28 марта, 14:41
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала