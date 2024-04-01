https://ria.ru/20240401/putin-1937088267.html
Путин поручил обеспечить продвижение русского языка и культуры за рубежом
Путин поручил обеспечить продвижение русского языка и культуры за рубежом - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил обеспечить продвижение русского языка и культуры за рубежом
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" обеспечить продвижение русского языка и культуры за рубежом,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:21
2024-04-01T13:21
2024-04-01T13:21
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" обеспечить продвижение русского языка и культуры за рубежом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Молодежь и дети", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе продвижение русского языка и культуры в государствах – участниках СНГ и других иностранных государствах", - говорится в тексте поручения. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240328/shkola-1936388820.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, снг
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, СНГ
Путин поручил обеспечить продвижение русского языка и культуры за рубежом
Путин поручил правительству обеспечить продвижение русской культуры за рубежом