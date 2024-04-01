https://ria.ru/20240401/prizyv-1936738014.html

Призыв на военную службу в РФ

Призыв на военную службу в РФ - РИА Новости, 01.04.2024

Призыв на военную службу в РФ

Призыв на военную службу – установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности (повинности) в рядах вооруженных сил и других войсках;... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T02:33

2024-04-01T02:33

2024-04-01T02:33

справки

россия

госдума рф

безопасность

призыв

военный призыв и студенческие отсрочки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936580786_0:164:3072:1892_1920x0_80_0_0_bf93b3f694e446ce2153c41475e94dfb.jpg

Призыв на военную службу – установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности (повинности) в рядах вооруженных сил и других войсках; составная часть комплектования вооруженных сил личным составом. В соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" (1998) призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.На военную службу не призываются граждане, которые освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов президента Российской Федерации.Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после достижения ими возраста 18 лет.Срок военной службы по призыву в российской армии с 2008 года составляет 12 месяцев (для всех родов войск).Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря за следующими исключениями:От призыва на военную службу освобождаются граждане, признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья; проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации; проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:Не подлежат призыву на военную службу граждане: отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы; имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, освобождаются от исполнения воинской обязанности.Отсрочка от призыва на военную службу на срок до одного года предоставляется гражданам, признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья.Также воспользоваться отсрочкой от призыва могут лица, занятые постоянным уходом за ближайшими родственниками, являющиеся опекунами несовершеннолетних братьев или сестер; отцы, воспитывающие ребенка без матери, ребенка-инвалида в возрасте до трех лет, имеющие двух и более детей или имеющие ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель.Причиной для получения отсрочки является также поступление на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения РФ и таможенные органы Российской Федерации непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования. Отсрочка предоставляется также поступившим в войска национальной гвардии Российской Федерации непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования.На срок полномочий отсрочивает призыв в ВС РФ избрание призывника депутатом Госдумы РФ, а также законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, депутатами представительных органов или главами муниципальных образований, а также регистрация в качестве кандидата выборной кампании (на срок до дня официального опубликования общих результатов выборов включительно, а при досрочном выбытии – до дня выбытия включительно).Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения:Право на отсрочку также имеют граждане из числа лиц, покинувших место жительства на территории иностранного государства и прибывших на территорию России, обратившихся с ходатайством о признании вынужденным переселенцем, – на срок со дня регистрации указанного ходатайства до дня его рассмотрения, а в случае признания вынужденным переселенцем, – на срок до трех месяцев со дня признания вынужденным переселенцем; до приобретения гражданства Российской Федерации признанных в Российской Федерации беженцами, – на срок до шести месяцев со дня приобретения гражданства Российской Федерации.Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает:Призыв на военную службу организуют военные комиссариаты через свои структурные подразделения и осуществляют призывные комиссии, создаваемые в муниципальных районах, городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения решением высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) по представлению военного комиссара.На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются повестками военного комиссариата.Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, а также находиться в военном комиссариате до начала военной службы.Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки. Повестки указанным гражданам направляются в письменной форме и дублируются в электронной форме. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований.Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного комиссариата в письменной форме под расписку. Повестки направляются военным комиссариатом указанным гражданам по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания либо вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина руководителями или другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций лично.Повестки военного комиссариата, направленные в письменной форме по почте гражданам, подлежащим призыву на военную службу, считаются врученными под расписку в день доставки (вручения) соответствующих заказных писем указанным гражданам при наличии в уведомлении о вручении заказного письма отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину.Повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.В случае, если повестка не считается врученной одним из способов, указанных выше, повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток.Гражданин, подлежащий призыву на военную службу, получивший повестку военного комиссариата после указанной в ней даты явки, в двухнедельный срок со дня получения повестки обязан сообщить об этом лично, явившись в военный комиссариат, либо через Портал государственных и муниципальных услуг (функций).Гражданин, подлежащий призыву на военную службу, не получивший повестку военного комиссариата в период проведения призыва на военную службу, в двухнедельный срок со дня начала следующего периода проведения призыва на военную службу, обязан лично явиться в военный комиссариат для сверки данных воинского учета.Гражданину, подлежащему призыву на военную службу, повестка военного комиссариата может быть вручена непосредственно в военном комиссариате под роспись, а также направлена в электронной форме.В случае, если гражданин отказался от получения повестки военного комиссариата, направленной по почте, или от ее личного вручения, повестка гражданину считается врученной в день такого отказа.Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, обязаны сообщить об этом, лично явившись в военный комиссариат либо в местную администрацию соответствующего поселения, муниципального или городского округа, осуществляющую первичный воинский учет.В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.Неявка без уважительной причины гражданина, состоящего на воинском учете или не состоящего, но обязанного состоять на воинском учете, по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, влечет применение в отношении такого гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки, в виде:Военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных Силах РФ, органах государственной охраны и других войсках. Согласно "Положению о призыве на военную службу граждан Российской Федерации" (2006), решение о предназначении призывника в вид, род войск Вооруженных Сил РФ принимается призывной комиссией на основе результатов медицинского освидетельствования, данных профессионального психологического отбора, образовательной и специальной (профессиональной) подготовки, а также предложения военного комиссара муниципального образования (муниципальных образований) о предварительном предназначении призывника. При этом учитывается также потребность в накоплении военных специалистов в запасе для комплектования войск по мобилизационному плану. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе, не имеющих воинских званий и призванных на военную службу, считается день присвоения воинского звания рядового. Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части. Военнослужащий должен быть исключен из списков личного состава воинской части в день истечения срока его военной службы. В 2024 году весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля, отправку "молодого пополнения" в войска со сборных пунктов регионов РФ планируется начать с 15 апреля.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, госдума рф, безопасность, призыв, военный призыв и студенческие отсрочки