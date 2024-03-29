https://ria.ru/20240329/prizyv-1936505658.html

Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО

Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО - РИА Новости, 29.03.2024

Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО

Граждане, призванные на срочную службу этой весной, к участию в спецоперации привлекаться не будут, срок службы составит, как и ранее, один год, заявил... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T00:41

2024-03-29T00:41

2024-03-29T07:52

безопасность

россия

евгений бурдинский

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Граждане, призванные на срочную службу этой весной, к участию в спецоперации привлекаться не будут, срок службы составит, как и ранее, один год, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда". "Хочу успокоить призывников и их родителей — знаю, эта тема часто обсуждается сегодня, — срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составит один год. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут", — сказал он.По его словам, весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля, отправку "молодого пополнения" в войска со сборных пунктов регионов РФ планируется начать с 15 апреля.Ранее глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что призыв пройдет по плану, а количество призывников — это константа, депутат также указывал, что в зону спецоперации их не отправят.

https://ria.ru/20230404/prizyv-1862875741.html

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безопасность, россия, евгений бурдинский, министерство обороны рф (минобороны рф)