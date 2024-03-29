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Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО - РИА Новости, 29.03.2024
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00:41 29.03.2024 (обновлено: 07:52 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/prizyv-1936505658.html
Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО
Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО - РИА Новости, 29.03.2024
Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО
Граждане, призванные на срочную службу этой весной, к участию в спецоперации привлекаться не будут, срок службы составит, как и ранее, один год, заявил... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T00:41
2024-03-29T07:52
безопасность
россия
евгений бурдинский
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Граждане, призванные на срочную службу этой весной, к участию в спецоперации привлекаться не будут, срок службы составит, как и ранее, один год, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда". &quot;Хочу успокоить призывников и их родителей — знаю, эта тема часто обсуждается сегодня, — срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составит один год. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут&quot;, — сказал он.По его словам, весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля, отправку "молодого пополнения" в войска со сборных пунктов регионов РФ планируется начать с 15 апреля.Ранее глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что призыв пройдет по плану, а количество призывников — это константа, депутат также указывал, что в зону спецоперации их не отправят.
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безопасность, россия, евгений бурдинский, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Евгений Бурдинский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО

В Генштабе ВС РФ напомнили, что срочников не привлекают к участию в спецоперации

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Призывники в сборном пункте . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Граждане, призванные на срочную службу этой весной, к участию в спецоперации привлекаться не будут, срок службы составит, как и ранее, один год, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда".
«

"Хочу успокоить призывников и их родителей — знаю, эта тема часто обсуждается сегодня, — срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составит один год. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут", — сказал он.

По его словам, весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля, отправку "молодого пополнения" в войска со сборных пунктов регионов РФ планируется начать с 15 апреля.
Ранее глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что призыв пройдет по плану, а количество призывников — это константа, депутат также указывал, что в зону спецоперации их не отправят.
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БезопасностьРоссияЕвгений БурдинскийМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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