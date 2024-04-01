В Петербурге в понедельник ожидают рекордно теплую погоду
В Петербурге в понедельник ожидают рекордно теплую погоду до плюс 18 градусов
Люди на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Рекордно теплая погода с температурой до +18 градусов и грозой ожидается в понедельник в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.
"Днем сегодня в Санкт-Петербурге ждем +17…+18 градусов, а экстремум дня для 1 апреля +14,4 градусов наблюдался в 2010 году. Поэтому очередной рекорд должен быть", – написал он.
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Как уточнил синоптик, при этом как в Ленинградской области, так и в Петербурге ожидаются грозы, град и усиление ветра. "По Ленинградской области это всё уже проходит, но и до города может дотянуть, так что гроза вероятна сегодня", – отметил Колесов.
Он добавил, что в ночь на 1 апреля максимальная температура воздуха составила +10 градусов, тогда как ранее в 2010 году максимум составлял +4,6 градуса. В результате ночь 1 апреля стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге +12 градусов, скорость ветра не превышает 5 метров в секунду.
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