https://ria.ru/20240401/pogoda-1937026240.html

В Петербурге в понедельник ожидают рекордно теплую погоду

В Петербурге в понедельник ожидают рекордно теплую погоду - РИА Новости, 01.04.2024

В Петербурге в понедельник ожидают рекордно теплую погоду

Рекордно теплая погода с температурой до +18 градусов и грозой ожидается в понедельник в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T09:32

2024-04-01T09:32

2024-04-01T09:32

общество

санкт-петербург

ленинградская область

александр колесов

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934315003_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_ea0eb1a0148641171507d55a805682a1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Рекордно теплая погода с температурой до +18 градусов и грозой ожидается в понедельник в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале. "Днем сегодня в Санкт-Петербурге ждем +17…+18 градусов, а экстремум дня для 1 апреля +14,4 градусов наблюдался в 2010 году. Поэтому очередной рекорд должен быть", – написал он. Как уточнил синоптик, при этом как в Ленинградской области, так и в Петербурге ожидаются грозы, град и усиление ветра. "По Ленинградской области это всё уже проходит, но и до города может дотянуть, так что гроза вероятна сегодня", – отметил Колесов. Он добавил, что в ночь на 1 апреля максимальная температура воздуха составила +10 градусов, тогда как ранее в 2010 году максимум составлял +4,6 градуса. В результате ночь 1 апреля стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге +12 градусов, скорость ветра не превышает 5 метров в секунду.

https://ria.ru/20240331/puteshestviya-1933019549.html

https://ria.ru/20240329/pogoda-1936525852.html

санкт-петербург

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, санкт-петербург, ленинградская область, александр колесов, погода