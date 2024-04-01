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На руднике "Пионер" прекратили спасательную операцию - РИА Новости, 01.04.2024
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10:55 01.04.2024 (обновлено: 15:12 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/pioner-1937042867.html
На руднике "Пионер" прекратили спасательную операцию
На руднике "Пионер" прекратили спасательную операцию - РИА Новости, 01.04.2024
На руднике "Пионер" прекратили спасательную операцию
На руднике "Пионер" в Амурской области, где 18 марта под завалами оказались 13 горняков, прекратили спасательную операцию, сообщили в пресс-службе АО... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:55
2024-04-01T15:12
амурская область
чп на руднике "пионер" в амурской области
покровский рудник
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр — РИА Новости. На руднике "Пионер" в Амурской области, где 18 марта под завалами оказались 13 горняков, прекратили спасательную операцию, сообщили в пресс-службе АО "Покровский рудник"."Жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск", — уточнили в компании.По заключению экспертов, в руднике может с высокой вероятностью произойти повторный обвал горной массы и затопление в подземных выработках, а также частичное обрушение борта карьера объемом более 200 тысяч кубометров.Также сохраняется угроза прорыва обводненной горной массы, которая скапливается в чаше карьера. Откачать ее сейчас из-за опасности для жизни специалистов невозможно.Решение остановить спасательную операцию принял руководитель ликвидации аварии на основании рекомендаций технического совета, в состав которого вошли представители профильных проектных институтов, рудника "Пионер", МЧС, ФГУП "Военизированная горноспасательная часть".В пресс-службе отметили, что разведочное бурение пяти скважин во все подземные горизонты, где могли находиться люди, показало, что подземные выработки по всей глубине заполнены горной массой, глиной, льдом и водой.В компании сообщили, что семьи горняков, оказавшихся под завалами, получат единовременную выплату в размере годового заработка на каждого члена семьи. Дальше они будут получать ежемесячную выплату на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими совершеннолетия.Обрушение породы в выработке подземного рудника "Пионер" произошло 18 марта, 13 горняков оказались заблокированы. Силовики задержали управляющего директора рудника, ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая.
https://ria.ru/20240327/obval-1936104038.html
https://ria.ru/20240328/rudnik-1936316131.html
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амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области, покровский рудник, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Амурская область, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Покровский рудник, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На руднике "Пионер" прекратили спасательную операцию

На руднике "Пионер" прекратили спасательную операцию из-за риска нового обвала

© МЧС Амурской области/TelegramАварийно-спасательные работы на руднике "Пионер" в Амурской области
Аварийно-спасательные работы на руднике Пионер в Амурской области
© МЧС Амурской области/Telegram
Аварийно-спасательные работы на руднике "Пионер" в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр — РИА Новости. На руднике "Пионер" в Амурской области, где 18 марта под завалами оказались 13 горняков, прекратили спасательную операцию, сообщили в пресс-службе АО "Покровский рудник".
"Жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск", — уточнили в компании.
Три пробуренные скважины на руднике Пионер показали наличие воды - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Появились кадры обвала, заблокировавшего 13 горняков в Приамурье
27 марта, 10:30
По заключению экспертов, в руднике может с высокой вероятностью произойти повторный обвал горной массы и затопление в подземных выработках, а также частичное обрушение борта карьера объемом более 200 тысяч кубометров.
Также сохраняется угроза прорыва обводненной горной массы, которая скапливается в чаше карьера. Откачать ее сейчас из-за опасности для жизни специалистов невозможно.
Решение остановить спасательную операцию принял руководитель ликвидации аварии на основании рекомендаций технического совета, в состав которого вошли представители профильных проектных институтов, рудника "Пионер", МЧС, ФГУП "Военизированная горноспасательная часть".
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
Вода почти полностью затопила рудник "Пионер", где завалило горняков
28 марта, 10:06
В пресс-службе отметили, что разведочное бурение пяти скважин во все подземные горизонты, где могли находиться люди, показало, что подземные выработки по всей глубине заполнены горной массой, глиной, льдом и водой.
В компании сообщили, что семьи горняков, оказавшихся под завалами, получат единовременную выплату в размере годового заработка на каждого члена семьи. Дальше они будут получать ежемесячную выплату на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими совершеннолетия.
Обрушение породы в выработке подземного рудника "Пионер" произошло 18 марта, 13 горняков оказались заблокированы. Силовики задержали управляющего директора рудника, ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая.
Управляющий директор рудника Пионер Алексей Бирюков
Директора рудника "Пионер", где произошло ЧП, заключили под стражу
27 марта, 07:22
 
Амурская областьЧП на руднике "Пионер" в Амурской областиПокровский рудникПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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