https://ria.ru/20240401/pioner-1937042867.html
На руднике "Пионер" прекратили спасательную операцию
На руднике "Пионер" прекратили спасательную операцию - РИА Новости, 01.04.2024
На руднике "Пионер" прекратили спасательную операцию
На руднике "Пионер" в Амурской области, где 18 марта под завалами оказались 13 горняков, прекратили спасательную операцию, сообщили в пресс-службе АО... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:55
2024-04-01T10:55
2024-04-01T15:12
амурская область
чп на руднике "пионер" в амурской области
покровский рудник
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр — РИА Новости. На руднике "Пионер" в Амурской области, где 18 марта под завалами оказались 13 горняков, прекратили спасательную операцию, сообщили в пресс-службе АО "Покровский рудник"."Жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск", — уточнили в компании.По заключению экспертов, в руднике может с высокой вероятностью произойти повторный обвал горной массы и затопление в подземных выработках, а также частичное обрушение борта карьера объемом более 200 тысяч кубометров.Также сохраняется угроза прорыва обводненной горной массы, которая скапливается в чаше карьера. Откачать ее сейчас из-за опасности для жизни специалистов невозможно.Решение остановить спасательную операцию принял руководитель ликвидации аварии на основании рекомендаций технического совета, в состав которого вошли представители профильных проектных институтов, рудника "Пионер", МЧС, ФГУП "Военизированная горноспасательная часть".В пресс-службе отметили, что разведочное бурение пяти скважин во все подземные горизонты, где могли находиться люди, показало, что подземные выработки по всей глубине заполнены горной массой, глиной, льдом и водой.В компании сообщили, что семьи горняков, оказавшихся под завалами, получат единовременную выплату в размере годового заработка на каждого члена семьи. Дальше они будут получать ежемесячную выплату на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими совершеннолетия.Обрушение породы в выработке подземного рудника "Пионер" произошло 18 марта, 13 горняков оказались заблокированы. Силовики задержали управляющего директора рудника, ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая.
https://ria.ru/20240327/obval-1936104038.html
https://ria.ru/20240328/rudnik-1936316131.html
https://ria.ru/20240327/rudnik-1936077891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области, покровский рудник, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Амурская область, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Покровский рудник, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На руднике "Пионер" прекратили спасательную операцию
На руднике "Пионер" прекратили спасательную операцию из-за риска нового обвала
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр — РИА Новости. На руднике "Пионер" в Амурской области, где 18 марта под завалами оказались 13 горняков, прекратили спасательную операцию, сообщили в пресс-службе АО "Покровский рудник".
"Жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск", — уточнили в компании.
По заключению экспертов, в руднике может с высокой вероятностью произойти повторный обвал горной массы и затопление в подземных выработках, а также частичное обрушение борта карьера объемом более 200 тысяч кубометров.
Также сохраняется угроза прорыва обводненной горной массы, которая скапливается в чаше карьера. Откачать ее сейчас из-за опасности для жизни специалистов невозможно.
Решение остановить спасательную операцию принял руководитель ликвидации аварии на основании рекомендаций технического совета, в состав которого вошли представители профильных проектных институтов, рудника "Пионер", МЧС
, ФГУП "Военизированная горноспасательная часть".
В пресс-службе отметили, что разведочное бурение пяти скважин во все подземные горизонты, где могли находиться люди, показало, что подземные выработки по всей глубине заполнены горной массой, глиной, льдом и водой.
В компании сообщили, что семьи горняков, оказавшихся под завалами, получат единовременную выплату в размере годового заработка на каждого члена семьи. Дальше они будут получать ежемесячную выплату на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими совершеннолетия.
Обрушение породы в выработке подземного рудника "Пионер" произошло 18 марта, 13 горняков оказались заблокированы. Силовики задержали управляющего директора рудника, ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд
заключил его под стражу до 19 мая.