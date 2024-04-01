https://ria.ru/20240401/pioner-1937042867.html

На руднике "Пионер" прекратили спасательную операцию

На руднике "Пионер" прекратили спасательную операцию - РИА Новости, 01.04.2024

На руднике "Пионер" прекратили спасательную операцию

На руднике "Пионер" в Амурской области, где 18 марта под завалами оказались 13 горняков, прекратили спасательную операцию, сообщили в пресс-службе АО... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:55

2024-04-01T10:55

2024-04-01T15:12

амурская область

чп на руднике "пионер" в амурской области

покровский рудник

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр — РИА Новости. На руднике "Пионер" в Амурской области, где 18 марта под завалами оказались 13 горняков, прекратили спасательную операцию, сообщили в пресс-службе АО "Покровский рудник"."Жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск", — уточнили в компании.По заключению экспертов, в руднике может с высокой вероятностью произойти повторный обвал горной массы и затопление в подземных выработках, а также частичное обрушение борта карьера объемом более 200 тысяч кубометров.Также сохраняется угроза прорыва обводненной горной массы, которая скапливается в чаше карьера. Откачать ее сейчас из-за опасности для жизни специалистов невозможно.Решение остановить спасательную операцию принял руководитель ликвидации аварии на основании рекомендаций технического совета, в состав которого вошли представители профильных проектных институтов, рудника "Пионер", МЧС, ФГУП "Военизированная горноспасательная часть".В пресс-службе отметили, что разведочное бурение пяти скважин во все подземные горизонты, где могли находиться люди, показало, что подземные выработки по всей глубине заполнены горной массой, глиной, льдом и водой.В компании сообщили, что семьи горняков, оказавшихся под завалами, получат единовременную выплату в размере годового заработка на каждого члена семьи. Дальше они будут получать ежемесячную выплату на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими совершеннолетия.Обрушение породы в выработке подземного рудника "Пионер" произошло 18 марта, 13 горняков оказались заблокированы. Силовики задержали управляющего директора рудника, ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая.

https://ria.ru/20240327/obval-1936104038.html

https://ria.ru/20240328/rudnik-1936316131.html

https://ria.ru/20240327/rudnik-1936077891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области, покровский рудник, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)