https://ria.ru/20240401/paskha-1937200936.html

Белый дом: "День трансгендера" в США случайно совпал с католической Пасхой

Белый дом: "День трансгендера" в США случайно совпал с католической Пасхой - РИА Новости, 01.04.2024

Белый дом: "День трансгендера" в США случайно совпал с католической Пасхой

Празднование "дня трансгендера" и католической Пасхи, выпавших на одно число, за что раскритиковали действующую администрацию США, произошло случайно и является РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T20:15

2024-04-01T20:15

2024-04-01T20:15

в мире

сша

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карин жан-пьер

джо байден

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Празднование "дня трансгендера" и католической Пасхи, выпавших на одно число, за что раскритиковали действующую администрацию США, произошло случайно и является совпадением, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Каждый год 31 марта - это "день видимости трансгендеров". Пасха выпадает на разные воскресенья, в этом году совпало", - заявила Жан-Пьер на брифинге. По ее словам, это совпадение окружает кампания дезинформации, которая разделяет американцев. Ранее сообщалось, что избирательный штаб экс-президента США Дональда Трампа потребовал от нынешнего главы государства Джо Байдена извиниться перед миллионами христиан за то, что он назначил на пасхальное воскресенье "день видимости трансгендеров". Соответствующую опубликованную прокламацию в окружении кандидата-республиканца назвали "богохульством" и еще одним примером "наступления администрации Байдена на христианскую веру". Тридцать первого марта документом было объявлено "днем видимости трансгендеров" в знак поддержки сменивших пол людей, защиты их от насилия и дискриминации. "Мы направляем послание всем трансгендерам-американцам. Вы любимы, вас слышат, вас понимают, вы сопричастны, вы – Америка. Вся моя администрация и я поддерживаем вас", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240401/bayden-1937193877.html

https://ria.ru/20240310/napadenie-1932181908.html

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в мире, сша, америка, карин жан-пьер, джо байден, дональд трамп, пасха