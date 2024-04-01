https://ria.ru/20240401/palach-1936676460.html

Помогла оплошность. Как разоблачили и поймали украинского карателя

Помогла оплошность. Как разоблачили и поймали украинского карателя - РИА Новости, 01.04.2024

Помогла оплошность. Как разоблачили и поймали украинского карателя

Тайное всегда становится явным — на протяжении долгих лет Александра Юхновского знали как ветерана Великой Отечественной войны и примерного советского... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T08:00

2024-04-01T08:00

2024-04-01T08:08

германия

украина

москва

кпсс

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Тайное всегда становится явным — на протяжении долгих лет Александра Юхновского знали как ветерана Великой Отечественной войны и примерного советского гражданина. Но тщеславие сыграло с ним злую шутку, и от сурового, но справедливого возмездия уйти не удалось.Предательский ударВ сентябре 1944-го на один из призывных пунктов Красной армии явился молодой доброволец. Александр Мироненко — так он представился — рассказал сотрудникам военкомата историю, которая в реалиях того времени звучала вполне правдоподобно. Отец погиб на фронте, мать — под бомбежкой. Дом сгорел со всеми документами. Девятнадцатилетний парень просился записать его в красноармейцы, чтобы отомстить за семью.Особисты не стали вдаваться в подробности, поверили. Мироненко знал немецкий — его взяли в штаб 191-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта писарем и переводчиком. Еще он писал статьи в дивизионную газету.Как-то раз в расположении части к Мироненко подошел красноармеец Шумейко со словами, от которых тот мгновенно побледнел. "Я тебя помню. Ты в Ромнах служил при немцах!" — уверенно сказал боец. Александр все отрицал. За разъяснением направились к командованию.По дороге Мироненко дождался подходящего момента, нанес сослуживцу несколько ударов ножом и спрятал тело в кустах. Труп красноармейца вскоре обнаружили, но убийцу установили только тридцать лет спустя. Им оказался гитлеровский пособник и каратель Александр Юхновский.Кровавый переводчикОн родился 19 июня 1925 года в деревне Зеленая на Волыни. Его отец был петлюровским, а по некоторым данным и царским офицером. Дед — священником. Оба питали сильные симпатии к украинскому национализму. Примечательно, что семья петлюровца и служителя культа не только избежала репрессий в 1930-е, но и смогла переехать из деревни в город Ромны.Дед обучил будущего карателя украинскому, польскому и немецкому языкам. В школе Александр проявил литературные способности. Однако преподаватель русского этого не оценил по достоинству. Спустя годы, во время оккупации, Юхновский забил бывшего учителя до смерти.Под немцами в 1941-м Юхновский-старший сформировал в Ромнах местную полицию, куда записал и 16-летнего сына. Александр служил писарем при немецком штабе. Во время расстрелов стоял в оцеплении. Смотреть на массовые убийства сограждан ему нравилось. Более того — он сам хотел в этом участвовать.В марте 1942-го в Ромнах расположился штаб тайной полевой полиции ГФП-721 (нем. Geheime Feldpolizei, GFP). Полицаи этого подразделения уничтожали мирное население в Донбассе, Ростовской области, на Харьковщине, Черниговщине и в Молдавии. По протекции отца Юхновский перевелся туда переводчиком. Теперь он лично участвовал в допросах и пытках.За особое рвение на службе немцы прозвали его Алекс Лютый. В конце 1942-го Юхновского — единственного в подразделении — наградили знаком отличия для восточных народов I степени без мечей. В январе 1943-го поощрили месячной путевкой в Германию.Неисчезающая улыбка палача надолго осталась в памяти жители оккупированной Украины. Показания на Лютого собирали сразу после освобождения. "На моих глазах Юхновский расстрелял какую-то девушку. Ей было лет семнадцать. За что — не сказал", — говорил офицеру СМЕРШ один из переживших оккупацию."Я просил, чтобы он меня не бил, объяснял, что ни в чем не виноват, даже вставал перед ним на колени, но он был неумолим. Переводчик Саша допрашивал меня и избивал с азартом и инициативой", — рассказывал другой.В 1944-м у немцев дела на фронте были плохи. Для спешно отступавших гитлеровцев коллаборационисты оказались ненужным балластом. Задумавшись о грядущих последствиях, 19-летний Юхновский решил дезертировать. Сжег все документы вместе с формой. Дождался прихода Советской армии и направился в военкомат. Назвался фамилией мачехи.Его отцу скрыться не удалось. Юхновского-старшего расстреляли вскоре после освобождения Украины.Затянувшееся возмездиеКогда закончилась война, Мироненко остался в советской зоне оккупации в Германии. Работал в международном отделе редакции газеты "Советская армия". Публиковал стихи, переводы, статьи — в том числе в газетах Украинской ССР. В октябре 1951-го предатель уволился со службы.Женился, родилась дочь. Семья Мироненко перебралась в Москву. Бывший полицай сотрудничал с газетами "На стройке", "Красный воин", "Советская авиация", "Лесная промышленность", "Водный транспорт". Его отметили благодарностями, грамотами, поощрениями. Приняли в "Союз журналистов". Он вступил в КПСС.Юхновский-Мироненко перевел с чешского несколько книг Ярослава Гашека. В 1965-м стал главным редактором газеты "Красный воин" при Министерстве гражданской авиации СССР. Готовил к публикации мемуары о войне. В "Воениздате" отмечали, что автор описывает военные события "со знанием дела".Для нациста жизнь могла закончиться вполне благополучно — никто бы и не узнал тайны его кровавого прошлого. Сгубило тщеславие. В 1970-х он обратился в военкомат с просьбой вручить ему орден Славы, к которому его якобы представили в 1945-м.В ходе проверки работники архива удивились — нить в прошлое Мироненко обрывалась в 1944-м. Факты из автобиографий разных лет заметно различались. Он появился ровно в том месте и в тот момент, когда потерялся след карателя Лютого.Следствие длилось несколько лет. Сотрудники КГБ побывали в более чем 40 населенных пунктах, где действовала ГФП-721. По запросу Москвы в ГДР подняли архивы гитлеровских организаций. На Юхновского дали показания не только пострадавшие в оккупации, но и его ближайшие коллеги — каратели, арестованные после войны. Лютого опознали несколько человек. Палач все отрицал. Но под давлением улик признался, что служил нацистам — переводчиком.И в следственном изоляторе "Лефортово" Юхновский продолжал изворачиваться. Теперь он утверждал, что они с отцом были подпольщиками, а на службу к немцам записались, чтобы помогать партизанам. Врал каратель и о том, что Юхновского-старшего арестовывали за покушение на немецкого офицера, а ему самому пришлось уйти в партизанский отряд, который потом был разбит. При поступлении в Красную армию он якобы не стал об этом говорить, опасаясь, что не поверят.Проанализировав все показания задержанного, следователи пришли к однозначному выводу: Юхновский лжет. Сомнений в его виновности не оставалось. В 1976-м суд признал гитлеровского пособника причастным к убийству более двух тысяч советских граждан и приговорил к высшей мере наказания. Из камеры смертника он отправлял прошения о помиловании, но все было тщетно. Палача расстреляли 25 июня 1977-го.

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германия, украина, москва, кпсс, великая отечественная война (1941-1945)