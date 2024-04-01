https://ria.ru/20240401/opasnost-1937212778.html

В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.04.2024

В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской и Воронежской областях, сообщили губернаторы Роман Старовойт и Александр Гусев. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T22:13

2024-04-01T22:13

2024-04-01T22:19

курская область

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

александр гусев (губернатор)

роман старовойт

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской и Воронежской областях, сообщили губернаторы Роман Старовойт и Александр Гусев."Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице - в здание, парковку, подземный переход", - написал губернатор Воронежской области в Telegram-канале.Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил об опасности, отметив, что силы ПВО приведены в готовность.

https://ria.ru/20240401/vsu-1937201091.html

курская область

воронежская область

россия

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курская область, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), роман старовойт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)