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В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:13 01.04.2024 (обновлено: 22:19 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/opasnost-1937212778.html
В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.04.2024
В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской и Воронежской областях, сообщили губернаторы Роман Старовойт и Александр Гусев. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T22:13
2024-04-01T22:19
курская область
специальная военная операция на украине
воронежская область
россия
александр гусев (губернатор)
роман старовойт
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской и Воронежской областях, сообщили губернаторы Роман Старовойт и Александр Гусев.&quot;Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице - в здание, парковку, подземный переход&quot;, - написал губернатор Воронежской области в Telegram-канале.Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил об опасности, отметив, что силы ПВО приведены в готовность.
https://ria.ru/20240401/vsu-1937201091.html
курская область
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курская область, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), роман старовойт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор), Роман Старовойт, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Вид на город Воронеж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской и Воронежской областях, сообщили губернаторы Роман Старовойт и Александр Гусев.
«

"Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице - в здание, парковку, подземный переход", - написал губернатор Воронежской области в Telegram-канале.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил об опасности, отметив, что силы ПВО приведены в готовность.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВоронежская областьРоссияАлександр Гусев (губернатор)Роман СтаровойтМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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