https://ria.ru/20240401/ksir-1937181984.html

Офицер КСИР погиб при ударе по Дамаску, сообщили СМИ

Офицер КСИР погиб при ударе по Дамаску, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2024

Офицер КСИР погиб при ударе по Дамаску, сообщили СМИ

Высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди погиб в результате израильского... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T18:29

2024-04-01T18:29

2024-04-01T19:38

война в сирии

в мире

дамаск (город)

израиль

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

корпус стражей исламской революции

авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди погиб в результате израильского удара по Дамаску, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в ливанских силах безопасности."Израильский авиаудар в Дамаске привел к гибели высокопоставленного командующего Корпуса стражей Исламской Революции Мохаммада Резы Захеди", - передает Рейтер.Иранское государственное информационное агентство Fars также сообщило о гибели Захеди."Бригадный генерал Мохаммад-Реза Захеди, один из старших командиров фронта сопротивления, погиб сегодня вечером в результате атаки ВВС Израиля на консульство иранского посольства в Дамаске", - говорится в сообщении.Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара.

https://ria.ru/20240331/siriya-1936892473.html

https://ria.ru/20240203/siriya-1925145582.html

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дамаск (город), израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, корпус стражей исламской революции, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске