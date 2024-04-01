https://ria.ru/20240401/ksir-1937181984.html
Офицер КСИР погиб при ударе по Дамаску, сообщили СМИ
Офицер КСИР погиб при ударе по Дамаску, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2024
Офицер КСИР погиб при ударе по Дамаску, сообщили СМИ
Высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди погиб в результате израильского... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:29
2024-04-01T18:29
2024-04-01T19:38
война в сирии
в мире
дамаск (город)
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди погиб в результате израильского удара по Дамаску, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в ливанских силах безопасности."Израильский авиаудар в Дамаске привел к гибели высокопоставленного командующего Корпуса стражей Исламской Революции Мохаммада Резы Захеди", - передает Рейтер.Иранское государственное информационное агентство Fars также сообщило о гибели Захеди."Бригадный генерал Мохаммад-Реза Захеди, один из старших командиров фронта сопротивления, погиб сегодня вечером в результате атаки ВВС Израиля на консульство иранского посольства в Дамаске", - говорится в сообщении.Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара.
https://ria.ru/20240331/siriya-1936892473.html
https://ria.ru/20240203/siriya-1925145582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, корпус стражей исламской революции, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Израиль, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Корпус стражей исламской революции, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
Офицер КСИР погиб при ударе по Дамаску, сообщили СМИ
Reuters: генерал КСИР погиб при ударе Израиля по консульству Ирана в Сирии
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди погиб в результате израильского удара по Дамаску, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в ливанских силах безопасности.
"Израильский авиаудар в Дамаске привел к гибели высокопоставленного командующего Корпуса стражей Исламской Революции Мохаммада Резы Захеди", - передает Рейтер.
Иранское государственное информационное агентство Fars также сообщило о гибели Захеди.
"Бригадный генерал Мохаммад-Реза Захеди, один из старших командиров фронта сопротивления, погиб сегодня вечером в результате атаки ВВС Израиля на консульство иранского посольства в Дамаске", - говорится в сообщении.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.
Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.
Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля
пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске
. По информации иранского Nour News, посол Ирана
в Сирии
Хосейн Акбари не пострадал в результате удара.