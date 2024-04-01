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В Совфеде назвали угрозу Киева в отношении железной дороги в Крым завистью - РИА Новости, 01.04.2024
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10:16 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/krym-1937031874.html
В Совфеде назвали угрозу Киева в отношении железной дороги в Крым завистью
В Совфеде назвали угрозу Киева в отношении железной дороги в Крым завистью - РИА Новости, 01.04.2024
В Совфеде назвали угрозу Киева в отношении железной дороги в Крым завистью
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал завистью угрозу киевских властей в отношении железной дороги в Крым через РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:16
2024-04-01T10:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал завистью угрозу киевских властей в отношении железной дороги в Крым через новые регионы России. Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, который в РФ обвиняется в причастности к терактам, назвал серьезной проблемой для Киева восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом. При этом он пообещал "справиться" с сухопутным участком железной дороги, поскольку соответствующий опыт, "в принципе, есть". "Киевский режим просто завидует тому, как развиваются новые регионы России и Крым. Идет строительство масштабных инфраструктурных проектов, чтобы сделать лучше и удобней жизнь местного населения, что и не дает покоя таким, как Буданов", - сказал Цеков РИА Новости. Сенатор назвал заявления Буданова очередной бравадой и добавил, что Россия будет защищать железную дорогу всеми возможными мерами и средствами. "Попытки повредить железную дорогу – это, прежде всего, диверсия против местного населения, так как она строится для их передвижения и снабжения регионов", - подчеркнул Цеков. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь.
https://ria.ru/20240331/regiony-1936987975.html
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россия, ростов-на-дону, донецк, сергей цеков, владимир путин, киев, в мире
Россия, Ростов-на-Дону, Донецк, Сергей Цеков, Владимир Путин, Киев, В мире
В Совфеде назвали угрозу Киева в отношении железной дороги в Крым завистью

Сенатор Цеков назвал угрозу Киева в отношении железной дороги в Крым завистью

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоезд на железнодорожном вокзале в Евпатории
Поезд на железнодорожном вокзале в Евпатории - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поезд на железнодорожном вокзале в Евпатории. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал завистью угрозу киевских властей в отношении железной дороги в Крым через новые регионы России.
Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, который в РФ обвиняется в причастности к терактам, назвал серьезной проблемой для Киева восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом. При этом он пообещал "справиться" с сухопутным участком железной дороги, поскольку соответствующий опыт, "в принципе, есть".
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"Киевский режим просто завидует тому, как развиваются новые регионы России и Крым. Идет строительство масштабных инфраструктурных проектов, чтобы сделать лучше и удобней жизнь местного населения, что и не дает покоя таким, как Буданов", - сказал Цеков РИА Новости.
Сенатор назвал заявления Буданова очередной бравадой и добавил, что Россия будет защищать железную дорогу всеми возможными мерами и средствами.
"Попытки повредить железную дорогу – это, прежде всего, диверсия против местного населения, так как она строится для их передвижения и снабжения регионов", - подчеркнул Цеков.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь.
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