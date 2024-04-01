https://ria.ru/20240401/krym-1937031874.html

В Совфеде назвали угрозу Киева в отношении железной дороги в Крым завистью

В Совфеде назвали угрозу Киева в отношении железной дороги в Крым завистью - РИА Новости, 01.04.2024

В Совфеде назвали угрозу Киева в отношении железной дороги в Крым завистью

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал завистью угрозу киевских властей в отношении железной дороги в Крым через РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:16

2024-04-01T10:16

2024-04-01T10:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал завистью угрозу киевских властей в отношении железной дороги в Крым через новые регионы России. Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, который в РФ обвиняется в причастности к терактам, назвал серьезной проблемой для Киева восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом. При этом он пообещал "справиться" с сухопутным участком железной дороги, поскольку соответствующий опыт, "в принципе, есть". "Киевский режим просто завидует тому, как развиваются новые регионы России и Крым. Идет строительство масштабных инфраструктурных проектов, чтобы сделать лучше и удобней жизнь местного населения, что и не дает покоя таким, как Буданов", - сказал Цеков РИА Новости. Сенатор назвал заявления Буданова очередной бравадой и добавил, что Россия будет защищать железную дорогу всеми возможными мерами и средствами. "Попытки повредить железную дорогу – это, прежде всего, диверсия против местного населения, так как она строится для их передвижения и снабжения регионов", - подчеркнул Цеков. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь.

https://ria.ru/20240331/regiony-1936987975.html

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ростов-на-дону

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ростов-на-дону, донецк, сергей цеков, владимир путин, киев, в мире