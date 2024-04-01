https://ria.ru/20240401/krokus-1937170752.html

Источник опроверг сообщения, что террористы из "Крокуса" учились в Турции

Источник опроверг сообщения, что террористы из "Крокуса" учились в Турции - РИА Новости, 01.04.2024

Источник опроверг сообщения, что террористы из "Крокуса" учились в Турции

Турция и Россия по линии профильных ведомств находятся в контакте по делу о теракте в "Крокусе", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:41

2024-04-01T17:41

2024-04-01T18:14

теракт в "крокус сити холле"

турция

россия

в мире

крокус сити холл

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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Турция и Россия по линии профильных ведомств находятся в контакте по делу о теракте в "Крокусе", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.По его словам, профильные ведомства находятся в контакте по антитеррористической угрозе, в том числе, по вопросу теракта в "Крокусе". "Подробности конфиденциальной информации не разглашаются", - заявил источник на просьбу корреспондента РИА Новости поделиться подробностями переговоров.Один из задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе" признался, что прилетел из Турции 4 марта. Также он рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Другой обвиняемый, Фаридун Шамсиддин, публиковал в феврале в соцсети фотографии из Стамбула, выяснили РИА Новости. Согласно информации из его соцсети, он сделал восемь публикаций в один день - 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация "Аксарай, Стамбул". Среди опубликованных изображений есть и фото самого Шамсиддина, а также фотографии, сделанные, предположительно, в мечети Фатих."Эти полные дезинформации и провокации сообщения (о радикализации и обучении в Турции напавших на "Крокус" - ред.) преследуют цель бросить тень на Турцию и на её усилия по борьбе с терроризмом. Турция после получения информации о теракте в Крокусе сразу же осудила это гнусное нападение, выразила на самом высшем уровне соболезнования правительству и народу дружественной России", - сообщил собеседник агентства.По его словам, Турция не понаслышке знает об угрозе терроризма. "Достаточно посмотреть на нашу историю, на те жертвы, которые пришлось отдать нашему народу, чтобы сегодня Турция устояла на ногах", - подчеркнул он.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, россия, в мире, крокус сити холл