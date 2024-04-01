https://ria.ru/20240401/krokus-1937167280.html

Пострадавшие в "Крокусе" жалуются на боязнь громких звуков и плохой сон

Пострадавшие в "Крокусе" жалуются на боязнь громких звуков и плохой сон - РИА Новости, 01.04.2024

Пострадавшие в "Крокусе" жалуются на боязнь громких звуков и плохой сон

Пострадавшие при теракте в "Крокусе", которым удалось выбраться из здания, испытывают проблемы со сном, свидетельствуют их рассказы, с которыми ознакомилось... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:18

2024-04-01T17:18

2024-04-01T20:38

теракт в "крокус сити холле"

россия

происшествия

крокус сити холл

украина

владимир путин

брянская область

александр бортников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936188857_961:0:2340:776_1920x0_80_0_0_828ae255cfe4441930f7721f2f007608.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пострадавшие при теракте в "Крокусе", которым удалось выбраться из здания, испытывают проблемы со сном, свидетельствуют их рассказы, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости. Судя по ним, среди психологических проблем, с которыми столкнулись посетители концерта, боязнь громких звуков и общий стресс. Кроме того, люди сталкиваются с бессонницей или тревожным сном. Корреспонденту РИА Новости удалось поговорить с одной из заложниц при теракте в Театральном центре на Дубровке - еще одной крупнейшей атаке террористов в новейшей истории России, которая произошла 23 октября 2022 года. Мария (так зовут пострадавшую) рассказала агентству, как ей удалось пережить эту страшную трагедию. По ее словам, она вместе с супругом в зрительном зале во время показа мюзикла "Норд-Ост" не сразу поняла, что это захват заложников, предположив, что это всего лишь эпизод постановки. Их с мужем спасли российские спецназовцы. "После теракта я долгое время не могла ходить в театры, в места массового скопления людей, потому что всегда казалось, что сейчас кто-то забежит и что-то начнется. Прошло лет пять и я просто поняла, что нужно начинать отпускать ситуацию, иначе невозможно так жить - никуда не ходить. Нужно просто время, оно лечит", - сказала Мария. Она добавила, что она после трагедии много разговаривала с супругом, тем самым помогая друг другу пережить стресс. Двадцать третьего октября 2002 года во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Всего в заложники были взяты свыше 900 человек, в том числе иностранцы. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. Чтобы избежать несанкционированного взрыва и массовых жертв, было принято решение применить перед началом операции нервно-паралитический газ. По официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников, были убиты 40 террористов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что держит на личном контроле оказание медицинской помощи пострадавшим при теракте и их родственникам, для оказания помощи задействованы все необходимые ресурсы медицинских организаций Московской области, Москвы и федеральных центров.

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935268247.html

https://ria.ru/20240329/kriminal-1936593147.html

россия

украина

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, происшествия, крокус сити холл, украина, владимир путин, брянская область, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, мовсар бараев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)