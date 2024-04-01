https://ria.ru/20240401/krokus-1937120048.html
Источник: арестованные в Таджикистане не связаны с терактом в "Крокусе"
Источник: арестованные в Таджикистане не связаны с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 01.04.2024
Источник: арестованные в Таджикистане не связаны с терактом в "Крокусе"
Пятнадцать жителей городов Душанбе и Вахдат, арестованные в связи с планированием террористических актов в дни празднования Навруза, не имеют отношения к... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:45
2024-04-01T14:45
2024-04-01T14:45
теракт в "крокус сити холле"
душанбе
крокус сити холл
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 1 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Пятнадцать жителей городов Душанбе и Вахдат, арестованные в связи с планированием террористических актов в дни празднования Навруза, не имеют отношения к совершившим теракт в "Крокус Сити Холле", сообщил РИА Новости источник в спецслужбах. "Пятнадцать жителей городов Душанбе и Вахдат, планировавших теракты в дни празднования Навруза 21 и 22 марта, не связана с лицами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта", - сказал собеседник агентства. По его словам, всем пятнадцати фигурантам уже предъявлены обвинения по статье "терроризм".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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душанбе, крокус сити холл, таджикистан, в мире, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Душанбе, Крокус Сити Холл, Таджикистан, В мире, Россия
Источник: арестованные в Таджикистане не связаны с терактом в "Крокусе"
Источник: 15 арестованных в Таджикистане не причастны к теракту в "Крокусе"
ДУШАНБЕ, 1 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Пятнадцать жителей городов Душанбе и Вахдат, арестованные в связи с планированием террористических актов в дни празднования Навруза, не имеют отношения к совершившим теракт в "Крокус Сити Холле", сообщил РИА Новости источник в спецслужбах.
"Пятнадцать жителей городов Душанбе и Вахдат, планировавших теракты в дни празднования Навруза 21 и 22 марта, не связана с лицами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всем пятнадцати фигурантам уже предъявлены обвинения по статье "терроризм".