https://ria.ru/20240401/krokus-1937120048.html

Источник: арестованные в Таджикистане не связаны с терактом в "Крокусе"

Источник: арестованные в Таджикистане не связаны с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 01.04.2024

Источник: арестованные в Таджикистане не связаны с терактом в "Крокусе"

Пятнадцать жителей городов Душанбе и Вахдат, арестованные в связи с планированием террористических актов в дни празднования Навруза, не имеют отношения к... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:45

2024-04-01T14:45

2024-04-01T14:45

теракт в "крокус сити холле"

душанбе

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ДУШАНБЕ, 1 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Пятнадцать жителей городов Душанбе и Вахдат, арестованные в связи с планированием террористических актов в дни празднования Навруза, не имеют отношения к совершившим теракт в "Крокус Сити Холле", сообщил РИА Новости источник в спецслужбах. "Пятнадцать жителей городов Душанбе и Вахдат, планировавших теракты в дни празднования Навруза 21 и 22 марта, не связана с лицами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта", - сказал собеседник агентства. По его словам, всем пятнадцати фигурантам уже предъявлены обвинения по статье "терроризм".

https://ria.ru/20240326/dushanbe-1935928672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

душанбе, крокус сити холл, таджикистан, в мире, россия