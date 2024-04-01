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США пытаются убедить мир в ответственности ИГИЛ* за теракт, сообщила СВР - РИА Новости, 01.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:16 01.04.2024 (обновлено: 14:19 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/krokus-1937110364.html
США пытаются убедить мир в ответственности ИГИЛ* за теракт, сообщила СВР
США пытаются убедить мир в ответственности ИГИЛ* за теракт, сообщила СВР - РИА Новости, 01.04.2024
США пытаются убедить мир в ответственности ИГИЛ* за теракт, сообщила СВР
Профильные структуры США пытаются убедить союзников в ответственности афганского филиала ИГИЛ* за теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье, говорится в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:16
2024-04-01T14:19
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
безопасность
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
крокус сити холл
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Профильные структуры США пытаются убедить союзников в ответственности афганского филиала ИГИЛ* за теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-бюро СВР. "В рамках выполнения полученных указаний профильные американские структуры доводят до союзников и партнеров США сведения, призванные убедить их в ответственности за теракт афганского филиала запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* "Вилаят Хорасан", - говорится в сообщении. Для подкрепления этой версии, как сообщает разведка, информационное поле наполняется "вбросами" о том, что Россия давно находится под прицелом у ИГИЛ* за войну в Чечне, поддержку Башара Асада в Сирии и налаживание связей с движением талибов.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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россия, украина, безопасность, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Безопасность, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Крокус Сити Холл
США пытаются убедить мир в ответственности ИГИЛ* за теракт, сообщила СВР

СВР: США пытаются убедить союзников в ответственности ИГИЛ за теракт в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Профильные структуры США пытаются убедить союзников в ответственности афганского филиала ИГИЛ* за теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
"В рамках выполнения полученных указаний профильные американские структуры доводят до союзников и партнеров США сведения, призванные убедить их в ответственности за теракт афганского филиала запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* "Вилаят Хорасан", - говорится в сообщении.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00
Для подкрепления этой версии, как сообщает разведка, информационное поле наполняется "вбросами" о том, что Россия давно находится под прицелом у ИГИЛ* за войну в Чечне, поддержку Башара Асада в Сирии и налаживание связей с движением талибов.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Хранить мужество. У мемориала погибшим в "Крокусе" прошла панихида
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома проводит заупокойную литию о жертвах теракта в Крокус Сити Холле

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

Девять дней со дня теракта в Крокус Сити Холл

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) проводит заупокойную литию о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.

Люди во время заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

Девять дней со дня теракта в Крокус Сити Холл

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

Женщина держит белого голубя во время заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.

Цветы и мягкие игрушки у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

Иконы и цветы у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

Люди у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) возлагает цветы после заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

Женщина плачет у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 11

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 11

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 11

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 11

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 11

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 11

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 11

Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 11

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 11

Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 11

После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 11

Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 11
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Запрещенная в России террористическая организация
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаБезопасностьСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Крокус Сити Холл
 
 
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