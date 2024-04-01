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Ракетный крейсер "Варяг" зашел в Средиземное море - РИА Новости, 01.04.2024
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03:47 01.04.2024 (обновлено: 03:48 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/kreyser-1937009506.html
Ракетный крейсер "Варяг" зашел в Средиземное море
Ракетный крейсер "Варяг" зашел в Средиземное море - РИА Новости, 01.04.2024
Ракетный крейсер "Варяг" зашел в Средиземное море
Гвардейский ракетный крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" в рамках дальнего морского похода преодолел Суэцкий канал и зашел в Средиземное море, сообщает ТОФ. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T03:47
2024-04-01T03:48
безопасность
суэцкий канал
средиземное море
красное море
тихоокеанский флот вмф россии
вмф рф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Гвардейский ракетный крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" в рамках дальнего морского похода преодолел Суэцкий канал и зашел в Средиземное море, сообщает ТОФ. "Сегодня флагман ТОФ гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" прошел Суэцкий канал и зашел в Средиземное море. Экипаж корабля продолжает выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского перехода", - говорится в сообщении. Накануне корабль преодолел Красное море, продемонстрировав присутствие в регионе Андреевского флага ВМФ России. В марте гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" провели совместные учения "Морской пояс безопасности-2024" с кораблями ВМС Ирана и Китая. На этой неделе корабли ТОФ провели учения по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров в Аденском заливе Аравийского моря.
https://ria.ru/20240322/podlodka-1934833193.html
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безопасность, суэцкий канал, средиземное море, красное море, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф
Безопасность, Суэцкий канал, Средиземное море, Красное море, Тихоокеанский флот ВМФ России, ВМФ РФ
Ракетный крейсер "Варяг" зашел в Средиземное море

ТОФ: ракетный крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" зашел в Средиземное море

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкГвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг" . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Гвардейский ракетный крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" в рамках дальнего морского похода преодолел Суэцкий канал и зашел в Средиземное море, сообщает ТОФ.
"Сегодня флагман ТОФ гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" прошел Суэцкий канал и зашел в Средиземное море. Экипаж корабля продолжает выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского перехода", - говорится в сообщении.
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Накануне корабль преодолел Красное море, продемонстрировав присутствие в регионе Андреевского флага ВМФ России.
В марте гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" провели совместные учения "Морской пояс безопасности-2024" с кораблями ВМС Ирана и Китая. На этой неделе корабли ТОФ провели учения по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров в Аденском заливе Аравийского моря.
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БезопасностьСуэцкий каналСредиземное мореКрасное мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииВМФ РФ
 
 
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