https://ria.ru/20240401/kreyser-1937009506.html

Ракетный крейсер "Варяг" зашел в Средиземное море

Ракетный крейсер "Варяг" зашел в Средиземное море - РИА Новости, 01.04.2024

Ракетный крейсер "Варяг" зашел в Средиземное море

Гвардейский ракетный крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" в рамках дальнего морского похода преодолел Суэцкий канал и зашел в Средиземное море, сообщает ТОФ. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T03:47

2024-04-01T03:47

2024-04-01T03:48

безопасность

суэцкий канал

средиземное море

красное море

тихоокеанский флот вмф россии

вмф рф

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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Гвардейский ракетный крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" в рамках дальнего морского похода преодолел Суэцкий канал и зашел в Средиземное море, сообщает ТОФ. "Сегодня флагман ТОФ гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" прошел Суэцкий канал и зашел в Средиземное море. Экипаж корабля продолжает выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского перехода", - говорится в сообщении. Накануне корабль преодолел Красное море, продемонстрировав присутствие в регионе Андреевского флага ВМФ России. В марте гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" провели совместные учения "Морской пояс безопасности-2024" с кораблями ВМС Ирана и Китая. На этой неделе корабли ТОФ провели учения по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров в Аденском заливе Аравийского моря.

https://ria.ru/20240322/podlodka-1934833193.html

https://ria.ru/20240325/tof-1935563286.html

суэцкий канал

средиземное море

красное море

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