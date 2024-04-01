https://ria.ru/20240401/karelova-1936654614.html

Женское это дело. Как россиянки смело идут в бизнес и работают на страну

Женское это дело. Как россиянки смело идут в бизнес и работают на страну - РИА Новости, 01.04.2024

Женское это дело. Как россиянки смело идут в бизнес и работают на страну

Почему санкции благотворно повлияли на женское предпринимательство в России? Сколько российских женщин сейчас в малом бизнесе? Какие новые "окна возможностей"... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T09:00

2024-04-01T09:00

2024-04-01T09:14

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Почему санкции благотворно повлияли на женское предпринимательство в России? Сколько российских женщин сейчас в малом бизнесе? Какие новые "окна возможностей" для них открыты? Об этом в интервью РИА Новости рассказала председатель Совета Евразийского женского форума, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова.– В России наблюдается небывалый рост женского предпринимательства. В чем причина? Это санкции так благотворно повлияли на возможность женщин заниматься бизнесом?– Рост женского предпринимательства – устойчивая тенденция последних десяти лет. Женщины масштабно заявили о себе во всех направлениях развития нашей страны, буквально во всех сферах – экономике, социальной сфере, политике, экологии…Я это связываю с тем, что у наших женщин накопился огромный образовательный и интеллектуальный потенциал. Благодаря политике поддержки малого предпринимательства открылось много "окон возможностей". Женщины начали очень быстро осваивать новые финансовые инструменты.С введением санкций это переросло в "лавину". Освободились ниши, где женщины априори могут стать хозяйками положения. Они работают творчески, осмысленно, четко анализируя, какая продукция будет востребована именно сейчас, а какая - в перспективе.– Какие конкретные примеры вам сразу приходят на ум?– Генеральный директор одного из крупнейших текстильных предприятий России "Шуйские ситцы" Анна Богаделина во время эпидемии ковида отрабатывала новые виды защитной ткани для медицинских масок, а с началом СВО уехала "за ленточку", работала санитаркой и анализировала, какая продукция нужна бойцам, как под это ориентировать производство.Людмила Щербакова в 2023 году в сложнейших условиях – после пандемии и во время санкций – открыла огромное предприятие на тысячу с лишним рабочих мест "Велфарм-М" для производства 300 наименований лекарственных препаратов. Одновременно были введены мощности по полному производственному циклу выпуска гепарина, что полностью закрыло потребности в нем в стране.Таких примеров масса. В бизнесе много ярких женщин, владеющих современными бизнес-инструментами, обладающих прекрасной интуицией и мудростью. Пришло время, когда особенно важна способность женщин к быстрой адаптации. И они осознают это: если не успеть, можно опоздать.– Женщины-предприниматели работают в основном на внутреннем рынке страны? Им тяжело выходить на внешние рынки? В условиях санкций сложно вести внешние коммуникации?– Выставка и конкурс "Экспортер года" показали, что у нас больше половины вновь появившихся экспортеров – женщины.У Совета Евразийского женского форума сейчас 27 проектов, почти все они с международным участием. Например, в образовательном проекте "Женщина - лидер" участвуют женщины из 23 стран мира, в том числе не дружественных России.Это говорит о том, что женщины продолжают сотрудничать с нами. И когда в 2023 году в Индии проходил последний саммит "Женской двадцатки", на который российская делегация привезла русские кокошники, их надели представительницы всех стран-участниц.Женскую повестку зачастую недооценивают. Женщины продвигают позитивный имидж страны, устанавливают созидательные и конструктивные связи, поддерживают международные контакты с женщинами-учеными, врачами... Мы не имеем право их не сохранять. Нам надо всем работать на авторитет России.Кстати, большинство иностранных участниц заявили, что приедут к нам на Евразийский женский форум, который пройдет в сентябре этого года в Санкт-Петербурге. Мы их ждем.– Сколько сейчас в России работающих женщин? Сколько из них имеют свой бизнес?– Если говорить в целом, то в России сейчас высокая занятость: 34,4 млн женщин работают – это 48,7 процента от всего занятого населения. Около 30 процентов субъектов малого и среднего бизнеса возглавляют женщины – это более 1 млн 700 тыс бизнесов. Доля женского предпринимательства в социальной сфере достигает 90 процентов, а в сфере услуг – 58 процентов.За последние годы растет и количество женщин на руководящих должностях: общая доля женщин-руководителей сохраняется на уровне порядка 20 процентов. Для сравнения: в мире этот показатель составляет 4,4 процента. По данным Российского института директоров, увеличивается число компаний, где в совет директоров входит все больше женщин: сегодня 85 процентов таких компаний.У нас каждый регион принял программы, направленные на поддержку разных активностей женщин. Недавно, например, стартовал новый образовательный проект "Женщина – лидер. Флотские города" для жительниц городов базирования Северного, Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов РФ.– В этих городах у женских сообществ особые запросы?– Как правило, это закрытые города, где есть проблема женской занятости, и там очень активна повестка жен военнослужащих, находящихся в зоне СВО.На самом деле Советы жен и матерей офицеров военно-морского флота существовали всегда. Это была хорошая советская традиция. Сегодня оттуда идет огромная волна женского движения, объединяющая все флотские города. Женщины помогают друг другу жить и находить применение своим знаниям и устремлениям; помогают тем, кто пережил горе.– Есть ли какие-то новые тенденции в женской занятости, которые обращают на себя внимание?– Женщины стали чаще интересоваться работой в IT-сфере. В 2023 году число активных резюме соискательниц в IT составило 143 тысячи в месяц. Сегодня в этой сфере женщин-руководителей даже больше, чем мужчин. Россия входит в тройку лидеров по этому показателю.Речь идет о высокоинтеллектуальных и высокотехнологичных проектах с элементами искусственного интеллекта. Информационные программы типа "Умный дом", "Умный транспорт" и др. покупают не только в России, но и за рубежом. Женский вклад в развитие этого направления будет только увеличиваться.

https://sn.ria.ru/20240122/forum-1922783466.html

https://sn.ria.ru/20240319/zhenschina-1933931168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, социальный навигатор, россия, галина карелова, север, совет федерации рф, кем стать, год семьи