https://ria.ru/20240401/izrail-1936598858.html

Вашингтон резко меняет курс. На кону судьба целой страны

Вашингтон резко меняет курс. На кону судьба целой страны - РИА Новости, 01.04.2024

Вашингтон резко меняет курс. На кону судьба целой страны

От ударов ЦАХАЛ в секторе Газа погибли 32,5 тысячи человек, заявили в региональном Минздраве. Около 75 тысяч ранены. Правозащитники указывают на угрозу голода... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T08:00

2024-04-01T08:00

2024-04-01T08:07

в мире

сша

израиль

вашингтон (штат)

джо байден

биньямин нетаньяху

дональд трамп

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936094568_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a42e6c52ee14a03284f22bd538264f1.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Михаил Катков. От ударов ЦАХАЛ в секторе Газа погибли 32,5 тысячи человек, заявили в региональном Минздраве. Около 75 тысяч ранены. Правозащитники указывают на угрозу голода среди палестинцев, но Тель-Авив запрещает Турции и Катару доставлять гуманитарную помощь, подозревая в сотрудничестве с ХАМАС. На этом фоне США решили пересмотреть отношение к еврейскому государству. Как теперь поступит Израиль — в материале РИА Новости.Гудбай, АмерикаДональд Трамп в интервью изданию "Исраэль Хайом" заявил, что войну в секторе Газа пора заканчивать. "Вы должны сделать это, — сказал он. — Израилю следует быть очень осторожным, потому что вы теряете большую часть мира, вы теряете много поддержки".Примечательно, что экс-президента США считают приятелем премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Например, именно при Трампе Вашингтон признал столицей Израиля Иерусалим. Может быть, поэтому израильские журналисты были настолько обескуражены его словами, что подвергли цензуре печатную версию беседы.А 25 марта американцы не заблокировали резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить боевые действия в Газе до окончания священного для мусульман месяца Рамадан (до 9 апреля). Этот документ предложили Алжир, Гайана, Мальта, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Словения и Швейцария. И там не нашлось места для осуждения ХАМАС, а освобождение заложников не прописано как непременное условие перемирия.Совбез ООН четырежды собирался призвать Тель-Авив и его противников к миру, но США каждый раз накладывали вето. Теперь же этого не сделали. Впрочем, в Израиле заявили, что считают резолюцию рекомендательной и не станут ее исполнять. "Мы уничтожим ХАМАС и продолжим воевать до возвращения последнего заложника", — сказал глава МИД Исраэль Кац.Вместе с тем Нетаньяху отменил визит правительственной делегации в США. В частности, в Вашингтон должны были приехать министр стратегического планирования Рон Дермер и глава Совета нацбезопасности Цахи Ханегби. Их пригласил Джо Байден. Он хотел обсудить наступление на Рафах, где укрылись беженцы из разрушенной израильскими войсками Газы.АнтисемитыСудя по всему, корректировка внешней политики США связана, в том числе, с предстоящими президентскими выборами. Так, безальтернативный кандидат на демократических праймериз Джо Байден набрал в Мичигане только 81% — около ста тысяч демократов прибегли к протестному голосованию, поставив галочку в графе "неопределившиеся". Главная особенность Мичигана — крупнейшая в стране мусульманская община. Люди явно недовольны отношением Вашингтона к войне в Газе.Байден прислушался к ним и не заблокировал резолюцию Совбеза ООН. Благодаря этому ему удалось несколько сократить отставание от Трампа (сейчас рейтинги — 43% против 47). Экс-президент это понял и тоже переосмыслил подход к еврейскому вопросу.На самом деле резолюции Совбеза ООН не рекомендательные, а обязательные к исполнению. Нарушителям грозят санкции. Правда, последствия пока неизвестны, ведь прекратить боевые действия призывают не только Израиль, но и ХАМАС (там, кстати, постановление СБ приветствовали). Кроме того, Тель-Авив игнорировал ООН и раньше. Например, требования создать палестинское государство и прекратить оккупацию сирийских Голанских высот.Тем не менее западные СМИ отмечают: США настроены довольно решительно. Как указывают в BBC, команда Байдена несколько недель демонстрировала, что терпение Вашингтона на исходе, но в Израиле отвечали лишь все более агрессивными заявлениями. Американцы поняли, что одних строгих слов мало. По мнению The Guardian, Белый дом дал сектору Газа надежду на перемирие. При этом отношения с Тель-Авивом продолжают ухудшаться, пишет Politico.Дорога дальняяПозиция США вряд ли принципиально повлияет на действия Израиля в Газе, полагает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Но отказ американцев наложить вето на резолюцию Совбеза — важный сигнал. "Чем-то нынешняя ситуация напоминает период правления Барака Обамы. Тогда Вашингтон тоже воздержался при голосовании за резолюцию о незаконных еврейских поселениях", — говорит эксперт.Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев думает, что кардинального пересмотра межгосударственных отношений не будет. Администрация Байдена всегда плохо относилась к правительству Нетаньяху, уточняет эксперт. В 2021-м Вашингтон даже прилагал усилия к тому, чтобы отправить в отставку премьер-министра. Он же намерен довести военную операцию в секторе Газа хотя бы до какого-то результата. Иначе есть шанс угодить за решетку."В ближайшее время добиться победы не получится. Поэтому возникла проблема переосмысления роли США в регионе. До октября прошлого года Вашингтон считал себя способным управлять палестино-израильским кризисом, а Тель-Авив — ведомой стороной. Теперь же мы видим, что Израиль — это хвост, который виляет большой американской собакой", — рассуждает политолог.Избиратели чувствуют изменение статуса, и это крайне негативно влияет на рейтинг тех политиков, которые поддерживают израильское наступление, подчеркнул Васильев. А условные миротворцы, наоборот, набирают очки.

https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html

сша

израиль

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), джо байден, биньямин нетаньяху, дональд трамп, российская академия наук, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году