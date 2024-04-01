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Вашингтон резко меняет курс. На кону судьба целой страны - РИА Новости, 01.04.2024
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08:00 01.04.2024 (обновлено: 08:07 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/izrail-1936598858.html
Вашингтон резко меняет курс. На кону судьба целой страны
Вашингтон резко меняет курс. На кону судьба целой страны - РИА Новости, 01.04.2024
Вашингтон резко меняет курс. На кону судьба целой страны
От ударов ЦАХАЛ в секторе Газа погибли 32,5 тысячи человек, заявили в региональном Минздраве. Около 75 тысяч ранены. Правозащитники указывают на угрозу голода... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T08:00
2024-04-01T08:07
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
джо байден
биньямин нетаньяху
дональд трамп
российская академия наук
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Михаил Катков. От ударов ЦАХАЛ в секторе Газа погибли 32,5 тысячи человек, заявили в региональном Минздраве. Около 75 тысяч ранены. Правозащитники указывают на угрозу голода среди палестинцев, но Тель-Авив запрещает Турции и Катару доставлять гуманитарную помощь, подозревая в сотрудничестве с ХАМАС. На этом фоне США решили пересмотреть отношение к еврейскому государству. Как теперь поступит Израиль — в материале РИА Новости.Гудбай, АмерикаДональд Трамп в интервью изданию "Исраэль Хайом" заявил, что войну в секторе Газа пора заканчивать. "Вы должны сделать это, — сказал он. — Израилю следует быть очень осторожным, потому что вы теряете большую часть мира, вы теряете много поддержки".Примечательно, что экс-президента США считают приятелем премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Например, именно при Трампе Вашингтон признал столицей Израиля Иерусалим. Может быть, поэтому израильские журналисты были настолько обескуражены его словами, что подвергли цензуре печатную версию беседы.А 25 марта американцы не заблокировали резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить боевые действия в Газе до окончания священного для мусульман месяца Рамадан (до 9 апреля). Этот документ предложили Алжир, Гайана, Мальта, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Словения и Швейцария. И там не нашлось места для осуждения ХАМАС, а освобождение заложников не прописано как непременное условие перемирия.Совбез ООН четырежды собирался призвать Тель-Авив и его противников к миру, но США каждый раз накладывали вето. Теперь же этого не сделали. Впрочем, в Израиле заявили, что считают резолюцию рекомендательной и не станут ее исполнять. "Мы уничтожим ХАМАС и продолжим воевать до возвращения последнего заложника", — сказал глава МИД Исраэль Кац.Вместе с тем Нетаньяху отменил визит правительственной делегации в США. В частности, в Вашингтон должны были приехать министр стратегического планирования Рон Дермер и глава Совета нацбезопасности Цахи Ханегби. Их пригласил Джо Байден. Он хотел обсудить наступление на Рафах, где укрылись беженцы из разрушенной израильскими войсками Газы.АнтисемитыСудя по всему, корректировка внешней политики США связана, в том числе, с предстоящими президентскими выборами. Так, безальтернативный кандидат на демократических праймериз Джо Байден набрал в Мичигане только 81% — около ста тысяч демократов прибегли к протестному голосованию, поставив галочку в графе "неопределившиеся". Главная особенность Мичигана — крупнейшая в стране мусульманская община. Люди явно недовольны отношением Вашингтона к войне в Газе.Байден прислушался к ним и не заблокировал резолюцию Совбеза ООН. Благодаря этому ему удалось несколько сократить отставание от Трампа (сейчас рейтинги — 43% против 47). Экс-президент это понял и тоже переосмыслил подход к еврейскому вопросу.На самом деле резолюции Совбеза ООН не рекомендательные, а обязательные к исполнению. Нарушителям грозят санкции. Правда, последствия пока неизвестны, ведь прекратить боевые действия призывают не только Израиль, но и ХАМАС (там, кстати, постановление СБ приветствовали). Кроме того, Тель-Авив игнорировал ООН и раньше. Например, требования создать палестинское государство и прекратить оккупацию сирийских Голанских высот.Тем не менее западные СМИ отмечают: США настроены довольно решительно. Как указывают в BBC, команда Байдена несколько недель демонстрировала, что терпение Вашингтона на исходе, но в Израиле отвечали лишь все более агрессивными заявлениями. Американцы поняли, что одних строгих слов мало. По мнению The Guardian, Белый дом дал сектору Газа надежду на перемирие. При этом отношения с Тель-Авивом продолжают ухудшаться, пишет Politico.Дорога дальняяПозиция США вряд ли принципиально повлияет на действия Израиля в Газе, полагает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Но отказ американцев наложить вето на резолюцию Совбеза — важный сигнал. "Чем-то нынешняя ситуация напоминает период правления Барака Обамы. Тогда Вашингтон тоже воздержался при голосовании за резолюцию о незаконных еврейских поселениях", — говорит эксперт.Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев думает, что кардинального пересмотра межгосударственных отношений не будет. Администрация Байдена всегда плохо относилась к правительству Нетаньяху, уточняет эксперт. В 2021-м Вашингтон даже прилагал усилия к тому, чтобы отправить в отставку премьер-министра. Он же намерен довести военную операцию в секторе Газа хотя бы до какого-то результата. Иначе есть шанс угодить за решетку."В ближайшее время добиться победы не получится. Поэтому возникла проблема переосмысления роли США в регионе. До октября прошлого года Вашингтон считал себя способным управлять палестино-израильским кризисом, а Тель-Авив — ведомой стороной. Теперь же мы видим, что Израиль — это хвост, который виляет большой американской собакой", — рассуждает политолог.Избиратели чувствуют изменение статуса, и это крайне негативно влияет на рейтинг тех политиков, которые поддерживают израильское наступление, подчеркнул Васильев. А условные миротворцы, наоборот, набирают очки.
https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html
сша
израиль
вашингтон (штат)
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РИА Новости
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5
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5
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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), джо байден, биньямин нетаньяху, дональд трамп, российская академия наук, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Российская академия наук, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Вашингтон резко меняет курс. На кону судьба целой страны

Трамп раскритиковал Израиль за войну в Газе

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден выступает перед избирателями в штате Северная Каролина
Президент США Джо Байден выступает перед избирателями в штате Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Михаил Катков. От ударов ЦАХАЛ в секторе Газа погибли 32,5 тысячи человек, заявили в региональном Минздраве. Около 75 тысяч ранены. Правозащитники указывают на угрозу голода среди палестинцев, но Тель-Авив запрещает Турции и Катару доставлять гуманитарную помощь, подозревая в сотрудничестве с ХАМАС. На этом фоне США решили пересмотреть отношение к еврейскому государству. Как теперь поступит Израиль — в материале РИА Новости.

Гудбай, Америка

Дональд Трамп в интервью изданию "Исраэль Хайом" заявил, что войну в секторе Газа пора заканчивать. "Вы должны сделать это, — сказал он. — Израилю следует быть очень осторожным, потому что вы теряете большую часть мира, вы теряете много поддержки".
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Палм-Бич, штат Флорида
Примечательно, что экс-президента США считают приятелем премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Например, именно при Трампе Вашингтон признал столицей Израиля Иерусалим. Может быть, поэтому израильские журналисты были настолько обескуражены его словами, что подвергли цензуре печатную версию беседы.
А 25 марта американцы не заблокировали резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить боевые действия в Газе до окончания священного для мусульман месяца Рамадан (до 9 апреля). Этот документ предложили Алжир, Гайана, Мальта, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Словения и Швейцария. И там не нашлось места для осуждения ХАМАС, а освобождение заложников не прописано как непременное условие перемирия.
Совбез ООН четырежды собирался призвать Тель-Авив и его противников к миру, но США каждый раз накладывали вето. Теперь же этого не сделали. Впрочем, в Израиле заявили, что считают резолюцию рекомендательной и не станут ее исполнять. "Мы уничтожим ХАМАС и продолжим воевать до возвращения последнего заложника", — сказал глава МИД Исраэль Кац.
© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolМинистр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Вместе с тем Нетаньяху отменил визит правительственной делегации в США. В частности, в Вашингтон должны были приехать министр стратегического планирования Рон Дермер и глава Совета нацбезопасности Цахи Ханегби. Их пригласил Джо Байден. Он хотел обсудить наступление на Рафах, где укрылись беженцы из разрушенной израильскими войсками Газы.

Антисемиты

Судя по всему, корректировка внешней политики США связана, в том числе, с предстоящими президентскими выборами. Так, безальтернативный кандидат на демократических праймериз Джо Байден набрал в Мичигане только 81% — около ста тысяч демократов прибегли к протестному голосованию, поставив галочку в графе "неопределившиеся". Главная особенность Мичигана — крупнейшая в стране мусульманская община. Люди явно недовольны отношением Вашингтона к войне в Газе.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве
Байден прислушался к ним и не заблокировал резолюцию Совбеза ООН. Благодаря этому ему удалось несколько сократить отставание от Трампа (сейчас рейтинги — 43% против 47). Экс-президент это понял и тоже переосмыслил подход к еврейскому вопросу.
На самом деле резолюции Совбеза ООН не рекомендательные, а обязательные к исполнению. Нарушителям грозят санкции. Правда, последствия пока неизвестны, ведь прекратить боевые действия призывают не только Израиль, но и ХАМАС (там, кстати, постановление СБ приветствовали). Кроме того, Тель-Авив игнорировал ООН и раньше. Например, требования создать палестинское государство и прекратить оккупацию сирийских Голанских высот.
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Тем не менее западные СМИ отмечают: США настроены довольно решительно. Как указывают в BBC, команда Байдена несколько недель демонстрировала, что терпение Вашингтона на исходе, но в Израиле отвечали лишь все более агрессивными заявлениями. Американцы поняли, что одних строгих слов мало. По мнению The Guardian, Белый дом дал сектору Газа надежду на перемирие. При этом отношения с Тель-Авивом продолжают ухудшаться, пишет Politico.
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Дорога дальняя

Позиция США вряд ли принципиально повлияет на действия Израиля в Газе, полагает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Но отказ американцев наложить вето на резолюцию Совбеза — важный сигнал. "Чем-то нынешняя ситуация напоминает период правления Барака Обамы. Тогда Вашингтон тоже воздержался при голосовании за резолюцию о незаконных еврейских поселениях", — говорит эксперт.
© AP Photo / Leo CorreaДемонстранты протестуют против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и призывают к новым выборам в Тель-Авиве
Демонстранты протестуют против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и призывают к новым выборам в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Демонстранты протестуют против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и призывают к новым выборам в Тель-Авиве
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев думает, что кардинального пересмотра межгосударственных отношений не будет. Администрация Байдена всегда плохо относилась к правительству Нетаньяху, уточняет эксперт. В 2021-м Вашингтон даже прилагал усилия к тому, чтобы отправить в отставку премьер-министра. Он же намерен довести военную операцию в секторе Газа хотя бы до какого-то результата. Иначе есть шанс угодить за решетку.
"В ближайшее время добиться победы не получится. Поэтому возникла проблема переосмысления роли США в регионе. До октября прошлого года Вашингтон считал себя способным управлять палестино-израильским кризисом, а Тель-Авив — ведомой стороной. Теперь же мы видим, что Израиль — это хвост, который виляет большой американской собакой", — рассуждает политолог.
Избиратели чувствуют изменение статуса, и это крайне негативно влияет на рейтинг тех политиков, которые поддерживают израильское наступление, подчеркнул Васильев. А условные миротворцы, наоборот, набирают очки.
 
В миреСШАИзраильВашингтон (штат)Джо БайденБиньямин НетаньяхуДональд ТрампРоссийская академия наукХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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