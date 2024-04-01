Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил подумать об изучении цифровой гигиены в школе - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 01.04.2024 (обновлено: 11:09 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/informatika-1937033492.html
Путин поручил подумать об изучении цифровой гигиены в школе
Путин поручил подумать об изучении цифровой гигиены в школе - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил подумать об изучении цифровой гигиены в школе
Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения подумать о включении темы цифровой гигиены в уроки информатики, доклад должен быть представлен до 30... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:25
2024-04-01T11:09
общество
россия
владимир путин
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789454701_0:0:2997:1685_1920x0_80_0_0_f1e48707f51a7fc7a990e9b82c82c232.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения подумать о включении темы цифровой гигиены в уроки информатики, доклад должен быть представлен до 30 августа, сообщается на сайте Кремля. "Минпросвещения России при участии Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" рассмотреть вопрос о включении темы цифровой гигиены в федеральные основные общеобразовательные программы по учебному предмету "Информатика", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 августа 2024 года, ответственный - министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
https://ria.ru/20240326/matematika-1936025017.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789454701_210:0:2641:1823_1920x0_80_0_0_5b2232743cca4acc573203c91a69c71e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил подумать об изучении цифровой гигиены в школе

Путин поручил подумать о включении темы цифровой гигиены в уроки информатики

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКлавиатура
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Клавиатура. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения подумать о включении темы цифровой гигиены в уроки информатики, доклад должен быть представлен до 30 августа, сообщается на сайте Кремля.
"Минпросвещения России при участии Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" рассмотреть вопрос о включении темы цифровой гигиены в федеральные основные общеобразовательные программы по учебному предмету "Информатика", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 августа 2024 года, ответственный - министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Ребенок использует радио-пульт для выбора правильного варианта решения задачи на уроке математики - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Путин поручил разработать план повышения качества преподавания математики
26 марта, 19:48
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала