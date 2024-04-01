https://ria.ru/20240401/informatika-1937033492.html

Путин поручил подумать об изучении цифровой гигиены в школе

Путин поручил подумать об изучении цифровой гигиены в школе - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил подумать об изучении цифровой гигиены в школе

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения подумать о включении темы цифровой гигиены в уроки информатики, доклад должен быть представлен до 30... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:25

2024-04-01T10:25

2024-04-01T11:09

общество

россия

владимир путин

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789454701_0:0:2997:1685_1920x0_80_0_0_f1e48707f51a7fc7a990e9b82c82c232.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения подумать о включении темы цифровой гигиены в уроки информатики, доклад должен быть представлен до 30 августа, сообщается на сайте Кремля. "Минпросвещения России при участии Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" рассмотреть вопрос о включении темы цифровой гигиены в федеральные основные общеобразовательные программы по учебному предмету "Информатика", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 августа 2024 года, ответственный - министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

https://ria.ru/20240326/matematika-1936025017.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование