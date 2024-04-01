https://ria.ru/20240401/informatika-1937033492.html
Путин поручил подумать об изучении цифровой гигиены в школе
Путин поручил подумать об изучении цифровой гигиены в школе - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил подумать об изучении цифровой гигиены в школе
Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения подумать о включении темы цифровой гигиены в уроки информатики, доклад должен быть представлен до 30... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:25
2024-04-01T10:25
2024-04-01T11:09
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения подумать о включении темы цифровой гигиены в уроки информатики, доклад должен быть представлен до 30 августа, сообщается на сайте Кремля. "Минпросвещения России при участии Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" рассмотреть вопрос о включении темы цифровой гигиены в федеральные основные общеобразовательные программы по учебному предмету "Информатика", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 августа 2024 года, ответственный - министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
https://ria.ru/20240326/matematika-1936025017.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил подумать об изучении цифровой гигиены в школе
Путин поручил подумать о включении темы цифровой гигиены в уроки информатики