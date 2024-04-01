https://ria.ru/20240401/eppo-1937139540.html

Прокуратура расследует дело о поставках вакцины от COVID-19 в Бельгии

Прокуратура расследует дело о поставках вакцины от COVID-19 в Бельгии - РИА Новости, 01.04.2024

Прокуратура расследует дело о поставках вакцины от COVID-19 в Бельгии

Европейская прокуратура (EPPO) расследует правонарушения, которыми могли сопровождаться переговоры главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:39

2024-04-01T15:39

2024-04-01T15:39

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урсула фон дер ляйен

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еврокомиссия

евросоюз

politico

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Европейская прокуратура (EPPO) расследует правонарушения, которыми могли сопровождаться переговоры главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой о контрактах ЕС на закупку вакцин Pfizer от COVID-19, сообщает газета Politico. Ранее издание France Soir заявило, что ряд стран ЕС, включая Польшу и Венгрию, присоединились к жалобе, поданной на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в бельгийский суд из-за невозможности получить доступ к ее смс-переписке с главой фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой о контрактах ЕС на закупку вакцин Pfizer от COVID-19. Изначально жалоба на фон дер Ляйен была подана бельгийским лоббистом Фредериком Бальданом, который обвинил главу ЕК в злоупотреблении служебными полномочиями, уничтожении документов и коррупции. Позже к его жалобе присоединилась французская партия "Патриоты". "Следователи из EPPO в последние месяцы взяли дело у бельгийской прокуратуры, которая вела расследование в отношении фон дер Ляйен из-за "вмешательства в общественно значимую деятельность, уничтожения смс-сообщений, коррупции и конфликта интересов", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на юридические документы. По данным газеты, Европейская прокуратура в рамках этого расследования теоретически может конфисковать телефоны и важные материалы из офисов Еврокомиссии и европейских стран. При этом, как отмечает издание, в связи с этим делом еще никому не было предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20230310/virusy-1857038687.html

https://ria.ru/20231017/evrosoyuz-1903339871.html

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в мире, польша, венгрия, урсула фон дер ляйен, альберт бурла, еврокомиссия, евросоюз, politico