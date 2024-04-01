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У экс-зампреда правления "Газпрома" потребовали долг в 743 миллионов рублей - РИА Новости, 01.04.2024
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11:02 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/dolg-1937044731.html
У экс-зампреда правления "Газпрома" потребовали долг в 743 миллионов рублей
У экс-зампреда правления "Газпрома" потребовали долг в 743 миллионов рублей - РИА Новости, 01.04.2024
У экс-зампреда правления "Газпрома" потребовали долг в 743 миллионов рублей
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 18 апреля рассмотрит заявление Ярослава Голко, попросившего включить в реестр требований кредиторов бывшего... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:02
2024-04-01T11:02
экономика
санкт-петербург
валерий голубев
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 18 апреля рассмотрит заявление Ярослава Голко, попросившего включить в реестр требований кредиторов бывшего зампреда правления "Газпрома" Валерия Голубева задолженность на 743 миллиона рублей, следует из материалов дела. Арбитражный суд Петербурга в начале февраля признал Голубева банкротом по его собственному заявлению, в отношении бывшего топ-менеджера "Газпрома" введена процедура реализации имущества. Согласно материалам дела, пока только один кредитор, Ярослав Голко, обратился в суд с заявлением о включении задолженности Голубева в соответствующий реестр. По данным СМИ, Голко - бывший член правления "Газпрома", восемь лет курировавший крупнейшие стройки газового гиганта. Впоследствии перешел на работу первым вице-президентом Газпромбанка. На сегодня поиск по его фамилии на сайте банка ничего не дает. "В арбитражный суд через информационную систему "Мой арбитр" от гражданина Голко Ярослава Ярославовича (далее – кредитор) поступило заявление о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника требования в размере 743 653 691,86 руб., в том числе основной долг в размере 700 000 000 руб., проценты за пользование суммой займа в размере 41 105 876,17 руб., пени в размере 2 547 815,69 руб", – говорится в определении суда о рассмотрении этого заявления. Согласно этому судебному акту, слушания назначены на 18 апреля. Рассмотрение отчета финансового управляющего о ходе процедуры реализации имущества Голубева назначено на 4 июля. Голубев, сообщал ранее "Газпром", был освобожден от должности заместителя председателя правления компании в феврале 2019 года.
https://ria.ru/20240330/gazprom-1936804306.html
https://ria.ru/20240205/bankrot-1925570628.html
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экономика, санкт-петербург, валерий голубев, газпром, газпромбанк
Экономика, Санкт-Петербург, Валерий Голубев, Газпром, Газпромбанк
У экс-зампреда правления "Газпрома" потребовали долг в 743 миллионов рублей

У обанкротившегося Голубева потребовали долг в 743 миллионов рублей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 18 апреля рассмотрит заявление Ярослава Голко, попросившего включить в реестр требований кредиторов бывшего зампреда правления "Газпрома" Валерия Голубева задолженность на 743 миллиона рублей, следует из материалов дела.
Арбитражный суд Петербурга в начале февраля признал Голубева банкротом по его собственному заявлению, в отношении бывшего топ-менеджера "Газпрома" введена процедура реализации имущества. Согласно материалам дела, пока только один кредитор, Ярослав Голко, обратился в суд с заявлением о включении задолженности Голубева в соответствующий реестр.
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30 марта, 11:31
По данным СМИ, Голко - бывший член правления "Газпрома", восемь лет курировавший крупнейшие стройки газового гиганта. Впоследствии перешел на работу первым вице-президентом Газпромбанка. На сегодня поиск по его фамилии на сайте банка ничего не дает.
"В арбитражный суд через информационную систему "Мой арбитр" от гражданина Голко Ярослава Ярославовича (далее – кредитор) поступило заявление о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника требования в размере 743 653 691,86 руб., в том числе основной долг в размере 700 000 000 руб., проценты за пользование суммой займа в размере 41 105 876,17 руб., пени в размере 2 547 815,69 руб", – говорится в определении суда о рассмотрении этого заявления.
Согласно этому судебному акту, слушания назначены на 18 апреля.
Рассмотрение отчета финансового управляющего о ходе процедуры реализации имущества Голубева назначено на 4 июля. Голубев, сообщал ранее "Газпром", был освобожден от должности заместителя председателя правления компании в феврале 2019 года.
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5 февраля, 23:01
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургВалерий ГолубевГазпромГазпромбанк
 
 
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