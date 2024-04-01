https://ria.ru/20240401/dagestan-1937093011.html

Задержанные в Дагестане иностранцы финансировали террористов из "Крокуса"

Задержанные в Дагестане иностранцы финансировали террористов из "Крокуса" - РИА Новости, 01.04.2024

Задержанные в Дагестане иностранцы финансировали террористов из "Крокуса"

Задержанные в Дагестане иностранные боевики финансировали террористов из "Крокуса", сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:33

2024-04-01T13:33

2024-04-01T14:21

теракт в "крокус сити холле"

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

республика дагестан

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Задержанные в Дагестане иностранные боевики финансировали террористов из "Крокуса", сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Москве", — говорится в пресс-релизе.В ФСБ уточнили, что пресекли деятельность террористической ячейки из четырех человек. Установлено, что они готовили теракт в Каспийске, вели разведку местности, собрали бомбу и купили автоматическое оружие.Сразу после атаки боевики собирались покинуть Россию.Накануне утром в Дагестане ввели режим контртеррористической операции. В Махачкале и Каспийске спецназ блокировал несколько квартир, задержали трех человек.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Дагестана, двое задержанных по подозрению в террористической деятельности — выходцы из Средней Азии.

https://ria.ru/20240329/krokus-1936727649.html

https://ria.ru/20240401/krokus-1937062167.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935750768.html

москва

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Допрос задержанного в Дагестане террориста Один из задержанных в Дагестане террористов признался, что возил оружие из Махачкалы бандитам, напавшим на "Крокус", видео публикует ФСБ. 2024-04-01T13:33 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика дагестан