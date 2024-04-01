https://ria.ru/20240401/dagestan-1937093011.html
Задержанные в Дагестане иностранцы финансировали террористов из "Крокуса"
Задержанные в Дагестане иностранцы финансировали террористов из "Крокуса" - РИА Новости, 01.04.2024
Задержанные в Дагестане иностранцы финансировали террористов из "Крокуса"
Задержанные в Дагестане иностранные боевики финансировали террористов из "Крокуса", сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:33
2024-04-01T13:33
2024-04-01T14:21
теракт в "крокус сити холле"
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
республика дагестан
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Задержанные в Дагестане иностранные боевики финансировали террористов из "Крокуса", сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Москве", — говорится в пресс-релизе.В ФСБ уточнили, что пресекли деятельность террористической ячейки из четырех человек. Установлено, что они готовили теракт в Каспийске, вели разведку местности, собрали бомбу и купили автоматическое оружие.Сразу после атаки боевики собирались покинуть Россию.Накануне утром в Дагестане ввели режим контртеррористической операции. В Махачкале и Каспийске спецназ блокировал несколько квартир, задержали трех человек.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Дагестана, двое задержанных по подозрению в террористической деятельности — выходцы из Средней Азии.
https://ria.ru/20240329/krokus-1936727649.html
https://ria.ru/20240401/krokus-1937062167.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935750768.html
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Допрос задержанного в Дагестане террориста
Один из задержанных в Дагестане террористов признался, что возил оружие из Махачкалы бандитам, напавшим на "Крокус", видео публикует ФСБ.
2024-04-01T13:33
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика дагестан
Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Республика Дагестан
Задержанные в Дагестане иностранцы финансировали террористов из "Крокуса"
ФСБ: задержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из "Крокуса"