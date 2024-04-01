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Двое задержанных в Дагестане боевиков являются выходцами из Средней Азии - РИА Новости, 01.04.2024
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08:30 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/boeviki-1937019555.html
Двое задержанных в Дагестане боевиков являются выходцами из Средней Азии
Двое задержанных в Дагестане боевиков являются выходцами из Средней Азии - РИА Новости, 01.04.2024
Двое задержанных в Дагестане боевиков являются выходцами из Средней Азии
Двое из трех задержанных в Дагестане по подозрению в террористической деятельности являются выходцами из Средней Азии, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T08:30
2024-04-01T08:30
средняя азия
махачкала
каспийск
сергей меликов
национальный антитеррористический комитет рф
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 1 апр - РИА Новости. Двое из трех задержанных в Дагестане по подозрению в террористической деятельности являются выходцами из Средней Азии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал террористов в квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим контртеррористической операции (КТО). Позже НАК сообщил о задержании трех бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали. В 12.00 мск режим КТО прекратили. Глава региона Сергей Меликов заявил, что преступников выявили в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье. "Один из задержанных из Дагестана, двое из Средней Азии", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240331/terrorist-1936986529.html
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средняя азия
махачкала
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средняя азия, махачкала, каспийск, сергей меликов, национальный антитеррористический комитет рф, происшествия
Средняя Азия, Махачкала, Каспийск, Сергей Меликов, Национальный антитеррористический комитет РФ, Происшествия
Двое задержанных в Дагестане боевиков являются выходцами из Средней Азии

Двое из трех задержанных в Дагестане боевиков являются выходцами из Средней Азии

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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МАХАЧКАЛА, 1 апр - РИА Новости. Двое из трех задержанных в Дагестане по подозрению в террористической деятельности являются выходцами из Средней Азии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал террористов в квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим контртеррористической операции (КТО).
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Вчера, 20:23
Позже НАК сообщил о задержании трех бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали. В 12.00 мск режим КТО прекратили. Глава региона Сергей Меликов заявил, что преступников выявили в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье.
"Один из задержанных из Дагестана, двое из Средней Азии", - сказал собеседник агентства.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Спецназ заблокировал террористов в Махачкале и Каспийске, введен режим КТО
Вчера, 06:41
 
Средняя АзияМахачкалаКаспийскСергей МеликовНациональный антитеррористический комитет РФПроисшествия
 
 
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