https://ria.ru/20240401/boeviki-1937019555.html
Двое задержанных в Дагестане боевиков являются выходцами из Средней Азии
Двое задержанных в Дагестане боевиков являются выходцами из Средней Азии - РИА Новости, 01.04.2024
Двое задержанных в Дагестане боевиков являются выходцами из Средней Азии
Двое из трех задержанных в Дагестане по подозрению в террористической деятельности являются выходцами из Средней Азии, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T08:30
2024-04-01T08:30
2024-04-01T08:30
средняя азия
махачкала
каспийск
сергей меликов
национальный антитеррористический комитет рф
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 1 апр - РИА Новости. Двое из трех задержанных в Дагестане по подозрению в террористической деятельности являются выходцами из Средней Азии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал террористов в квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим контртеррористической операции (КТО). Позже НАК сообщил о задержании трех бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали. В 12.00 мск режим КТО прекратили. Глава региона Сергей Меликов заявил, что преступников выявили в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье. "Один из задержанных из Дагестана, двое из Средней Азии", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240331/terrorist-1936986529.html
https://ria.ru/20240331/kto-1936902284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
средняя азия, махачкала, каспийск, сергей меликов, национальный антитеррористический комитет рф, происшествия
Средняя Азия, Махачкала, Каспийск, Сергей Меликов, Национальный антитеррористический комитет РФ, Происшествия
Двое задержанных в Дагестане боевиков являются выходцами из Средней Азии
Двое из трех задержанных в Дагестане боевиков являются выходцами из Средней Азии