https://ria.ru/20240401/bayden-1937202653.html

Байден оправдался за день трансгендеров в пасхальное воскресенье

Байден оправдался за день трансгендеров в пасхальное воскресенье - РИА Новости, 01.04.2024

Байден оправдался за день трансгендеров в пасхальное воскресенье

Президент США Джо Байден в ответ на критику касательно установления "дня видимости трансгендеров" в один день с пасхальным воскресеньем неожиданным образом... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T20:32

2024-04-01T20:32

2024-04-01T20:32

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ответ на критику касательно установления "дня видимости трансгендеров" в один день с пасхальным воскресеньем неожиданным образом заявил, что он этого не делал. Байден ранее выпустил прокламацию, которой объявил воскресенье, 31 марта, "днем видимости трансгендеров" - в знак поддержки сменивших пол людей, защиты их от насилия и дискриминации. Соответствующее решение раскритиковал избирательный штаб экс-президента США Дональда Трампа, а также спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон. В ходе общения с прессой Байдена попросили прокомментировать слова спикера Джонсона, раскритиковавшего соответствующее решение президента и назвавшего его "возмутительным". Байден, парируя критику Джонсона, ответил, что тот совершенно неосведомлен. На уточняющий вопрос президент США ответил: "я этого не делал". Его слова приводит пул журналистов Белого дома. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позднее на брифинге отметила, что празднование "дня трансгендера" и католической Пасхи, выпавших на одно число, произошло случайно и является совпадением.

https://ria.ru/20240401/paskha-1937200936.html

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Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, майк джонсон, дональд трамп, пасха