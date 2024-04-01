Байден оправдался за день трансгендеров в пасхальное воскресенье
Байден заявил, что не он объявлял день трансгендеров в пасхальное воскресенье
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ответ на критику касательно установления "дня видимости трансгендеров" в один день с пасхальным воскресеньем неожиданным образом заявил, что он этого не делал.
Байден ранее выпустил прокламацию, которой объявил воскресенье, 31 марта, "днем видимости трансгендеров" - в знак поддержки сменивших пол людей, защиты их от насилия и дискриминации. Соответствующее решение раскритиковал избирательный штаб экс-президента США Дональда Трампа, а также спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон.
В ходе общения с прессой Байдена попросили прокомментировать слова спикера Джонсона, раскритиковавшего соответствующее решение президента и назвавшего его "возмутительным".
Байден, парируя критику Джонсона, ответил, что тот совершенно неосведомлен.
На уточняющий вопрос президент США ответил: "я этого не делал". Его слова приводит пул журналистов Белого дома.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позднее на брифинге отметила, что празднование "дня трансгендера" и католической Пасхи, выпавших на одно число, произошло случайно и является совпадением.