Рейтинг@Mail.ru
Байден оправдался за день трансгендеров в пасхальное воскресенье - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/bayden-1937202653.html
Байден оправдался за день трансгендеров в пасхальное воскресенье
Байден оправдался за день трансгендеров в пасхальное воскресенье - РИА Новости, 01.04.2024
Байден оправдался за день трансгендеров в пасхальное воскресенье
Президент США Джо Байден в ответ на критику касательно установления "дня видимости трансгендеров" в один день с пасхальным воскресеньем неожиданным образом... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T20:32
2024-04-01T20:32
в мире
сша
джо байден
майк джонсон
дональд трамп
пасха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412654_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_0747640b86955dc625e80aeed3991266.jpg
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ответ на критику касательно установления "дня видимости трансгендеров" в один день с пасхальным воскресеньем неожиданным образом заявил, что он этого не делал. Байден ранее выпустил прокламацию, которой объявил воскресенье, 31 марта, "днем видимости трансгендеров" - в знак поддержки сменивших пол людей, защиты их от насилия и дискриминации. Соответствующее решение раскритиковал избирательный штаб экс-президента США Дональда Трампа, а также спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон. В ходе общения с прессой Байдена попросили прокомментировать слова спикера Джонсона, раскритиковавшего соответствующее решение президента и назвавшего его "возмутительным". Байден, парируя критику Джонсона, ответил, что тот совершенно неосведомлен. На уточняющий вопрос президент США ответил: "я этого не делал". Его слова приводит пул журналистов Белого дома. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позднее на брифинге отметила, что празднование "дня трансгендера" и католической Пасхи, выпавших на одно число, произошло случайно и является совпадением.
https://ria.ru/20240401/paskha-1937200936.html
https://ria.ru/20240331/tramp-1936888359.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412654_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3ef5b05fbf46414596dd02ec45a6c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, майк джонсон, дональд трамп, пасха
В мире, США, Джо Байден, Майк Джонсон, Дональд Трамп, Пасха
Байден оправдался за день трансгендеров в пасхальное воскресенье

Байден заявил, что не он объявлял день трансгендеров в пасхальное воскресенье

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ответ на критику касательно установления "дня видимости трансгендеров" в один день с пасхальным воскресеньем неожиданным образом заявил, что он этого не делал.
Байден ранее выпустил прокламацию, которой объявил воскресенье, 31 марта, "днем видимости трансгендеров" - в знак поддержки сменивших пол людей, защиты их от насилия и дискриминации. Соответствующее решение раскритиковал избирательный штаб экс-президента США Дональда Трампа, а также спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Белый дом: "День трансгендера" в США случайно совпал с католической Пасхой
Вчера, 20:15
В ходе общения с прессой Байдена попросили прокомментировать слова спикера Джонсона, раскритиковавшего соответствующее решение президента и назвавшего его "возмутительным".
Байден, парируя критику Джонсона, ответил, что тот совершенно неосведомлен.
На уточняющий вопрос президент США ответил: "я этого не делал". Его слова приводит пул журналистов Белого дома.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позднее на брифинге отметила, что празднование "дня трансгендера" и католической Пасхи, выпавших на одно число, произошло случайно и является совпадением.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться за "день трансгендеров"
31 марта, 00:26
 
В миреСШАДжо БайденМайк ДжонсонДональд ТрампПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала