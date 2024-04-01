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Байден в пятницу посетит Балтимор, где обрушился мост - РИА Новости, 01.04.2024
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19:54 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/bayden-1937197795.html
Байден в пятницу посетит Балтимор, где обрушился мост
Байден в пятницу посетит Балтимор, где обрушился мост - РИА Новости, 01.04.2024
Байден в пятницу посетит Балтимор, где обрушился мост
Президент США Джо Байден в пятницу, 5 апреля, посетит Балтимор, где ранее морское судно врезалось в мост, в результате чего он обрушился и заблокировал работу... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T19:54
2024-04-01T19:54
в мире
балтимор
сша
мэриленд
обрушение моста в балтиморе
джо байден
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу, 5 апреля, посетит Балтимор, где ранее морское судно врезалось в мост, в результате чего он обрушился и заблокировал работу местного порта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Байден ранее отмечал, что намерен посетить Балтимор, но конкретной даты не обозначал. "Президент Байден отправится в Балтимор в пятницу, чтобы посетить обрушившийся мост Фрэнсиса Скотта Ки", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга. Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился во вторник после того, как в него врезался потерявший управление сингапурский контейнеровоз "Дали". При этом власти не считают, что мост был разрушен преднамеренно, все указывает на "случайное стечение обстоятельств", отмечал Байден. Американский минтранс при этом оценил ежедневный убыток от ЧП в размере до 200 миллионов долларов. Министр транспорта Буттиджич отмечал, что при ЧП погибли шесть человек.
https://ria.ru/20240330/most-1936879431.html
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в мире, балтимор, сша, мэриленд, обрушение моста в балтиморе, джо байден, карин жан-пьер
В мире, Балтимор, США, Мэриленд, Обрушение моста в Балтиморе, Джо Байден, Карин Жан-Пьер
Байден в пятницу посетит Балтимор, где обрушился мост

Белый дом анонсировал поездку Байдена в пятницу в Балтимор, где обрушился мост

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГрузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу, 5 апреля, посетит Балтимор, где ранее морское судно врезалось в мост, в результате чего он обрушился и заблокировал работу местного порта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Байден ранее отмечал, что намерен посетить Балтимор, но конкретной даты не обозначал.
"Президент Байден отправится в Балтимор в пятницу, чтобы посетить обрушившийся мост Фрэнсиса Скотта Ки", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.
Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился во вторник после того, как в него врезался потерявший управление сингапурский контейнеровоз "Дали". При этом власти не считают, что мост был разрушен преднамеренно, все указывает на "случайное стечение обстоятельств", отмечал Байден. Американский минтранс при этом оценил ежедневный убыток от ЧП в размере до 200 миллионов долларов. Министр транспорта Буттиджич отмечал, что при ЧП погибли шесть человек.
Момент обрушения моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно
В США рассказали детали о контейнеровозе, повредившем мост в Мэриленде
30 марта, 21:35
 
В миреБалтиморСШАМэрилендОбрушение моста в БалтимореДжо БайденКарин Жан-Пьер
 
 
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