https://ria.ru/20240401/bayden-1937197795.html

Байден в пятницу посетит Балтимор, где обрушился мост

Байден в пятницу посетит Балтимор, где обрушился мост - РИА Новости, 01.04.2024

Байден в пятницу посетит Балтимор, где обрушился мост

Президент США Джо Байден в пятницу, 5 апреля, посетит Балтимор, где ранее морское судно врезалось в мост, в результате чего он обрушился и заблокировал работу... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T19:54

2024-04-01T19:54

2024-04-01T19:54

в мире

балтимор

сша

мэриленд

обрушение моста в балтиморе

джо байден

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу, 5 апреля, посетит Балтимор, где ранее морское судно врезалось в мост, в результате чего он обрушился и заблокировал работу местного порта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Байден ранее отмечал, что намерен посетить Балтимор, но конкретной даты не обозначал. "Президент Байден отправится в Балтимор в пятницу, чтобы посетить обрушившийся мост Фрэнсиса Скотта Ки", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга. Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился во вторник после того, как в него врезался потерявший управление сингапурский контейнеровоз "Дали". При этом власти не считают, что мост был разрушен преднамеренно, все указывает на "случайное стечение обстоятельств", отмечал Байден. Американский минтранс при этом оценил ежедневный убыток от ЧП в размере до 200 миллионов долларов. Министр транспорта Буттиджич отмечал, что при ЧП погибли шесть человек.

https://ria.ru/20240330/most-1936879431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, балтимор, сша, мэриленд, обрушение моста в балтиморе, джо байден, карин жан-пьер