В Турции при обрушении балкона погиб оппозиционный политик
Оппозиционный политик Турции погиб во время празднования победы партии
© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 1 апр - РИА Новости. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) сообщила о гибели заместителя главы отделения партии в одном из районов провинции Денизли после обрушения балкона во время бурных празднований победы партии.
CHP по итогам подсчетов с 99,9% участков получает руководство над 35 городами, у правящей партии 24 города, заявил ранее в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Енер.
Партия сообщила в соцсетях о гибели замглавы отделения CHP в районе Тавас провинции Денизли Мехмета Палаза.
По данным агентства IHA, Палаз был госпитализирован с еще 8 людьми после того как балкон, на котором они праздновали успех партии на выборах перед толпой сторонников, внезапно обрушился. Врачам не удалось спасти Палаза.
В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП, турецкая аббревиатура СНР) впервые за 20 лет обошла правящую Партию справедливости и развития. Под контролем оппозиции помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал ранее, что правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах из-за упущений на местах, результаты будут проанализированы.