https://ria.ru/20240401/balkon-1937193337.html

В Турции при обрушении балкона погиб оппозиционный политик

В Турции при обрушении балкона погиб оппозиционный политик - РИА Новости, 01.04.2024

В Турции при обрушении балкона погиб оппозиционный политик

Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) сообщила о гибели заместителя главы отделения партии в одном из районов провинции Денизли после... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T19:26

2024-04-01T19:26

2024-04-01T19:26

в мире

денизли (провинция)

турция

стамбул

реджеп тайип эрдоган

народно-республиканская партия турции (нрп)

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СТАМБУЛ, 1 апр - РИА Новости. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) сообщила о гибели заместителя главы отделения партии в одном из районов провинции Денизли после обрушения балкона во время бурных празднований победы партии. CHP по итогам подсчетов с 99,9% участков получает руководство над 35 городами, у правящей партии 24 города, заявил ранее в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Енер. Партия сообщила в соцсетях о гибели замглавы отделения CHP в районе Тавас провинции Денизли Мехмета Палаза. По данным агентства IHA, Палаз был госпитализирован с еще 8 людьми после того как балкон, на котором они праздновали успех партии на выборах перед толпой сторонников, внезапно обрушился. Врачам не удалось спасти Палаза. В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП, турецкая аббревиатура СНР) впервые за 20 лет обошла правящую Партию справедливости и развития. Под контролем оппозиции помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал ранее, что правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах из-за упущений на местах, результаты будут проанализированы.

https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937005298.html

https://ria.ru/20240311/turtsiya-1932234534.html

денизли (провинция)

турция

стамбул

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денизли (провинция), турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, народно-республиканская партия турции (нрп)