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В Турции при обрушении балкона погиб оппозиционный политик - РИА Новости, 01.04.2024
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19:26 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/balkon-1937193337.html
В Турции при обрушении балкона погиб оппозиционный политик
В Турции при обрушении балкона погиб оппозиционный политик - РИА Новости, 01.04.2024
В Турции при обрушении балкона погиб оппозиционный политик
Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) сообщила о гибели заместителя главы отделения партии в одном из районов провинции Денизли после... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T19:26
2024-04-01T19:26
в мире
денизли (провинция)
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
народно-республиканская партия турции (нрп)
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СТАМБУЛ, 1 апр - РИА Новости. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) сообщила о гибели заместителя главы отделения партии в одном из районов провинции Денизли после обрушения балкона во время бурных празднований победы партии. CHP по итогам подсчетов с 99,9% участков получает руководство над 35 городами, у правящей партии 24 города, заявил ранее в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Енер. Партия сообщила в соцсетях о гибели замглавы отделения CHP в районе Тавас провинции Денизли Мехмета Палаза. По данным агентства IHA, Палаз был госпитализирован с еще 8 людьми после того как балкон, на котором они праздновали успех партии на выборах перед толпой сторонников, внезапно обрушился. Врачам не удалось спасти Палаза. В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП, турецкая аббревиатура СНР) впервые за 20 лет обошла правящую Партию справедливости и развития. Под контролем оппозиции помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал ранее, что правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах из-за упущений на местах, результаты будут проанализированы.
https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937005298.html
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в мире, денизли (провинция), турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, народно-республиканская партия турции (нрп)
В мире, Денизли (провинция), Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Народно-республиканская партия Турции (НРП)
В Турции при обрушении балкона погиб оппозиционный политик

Оппозиционный политик Турции погиб во время празднования победы партии

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 апр - РИА Новости. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) сообщила о гибели заместителя главы отделения партии в одном из районов провинции Денизли после обрушения балкона во время бурных празднований победы партии.
CHP по итогам подсчетов с 99,9% участков получает руководство над 35 городами, у правящей партии 24 города, заявил ранее в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Енер.
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Партия сообщила в соцсетях о гибели замглавы отделения CHP в районе Тавас провинции Денизли Мехмета Палаза.
По данным агентства IHA, Палаз был госпитализирован с еще 8 людьми после того как балкон, на котором они праздновали успех партии на выборах перед толпой сторонников, внезапно обрушился. Врачам не удалось спасти Палаза.
В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП, турецкая аббревиатура СНР) впервые за 20 лет обошла правящую Партию справедливости и развития. Под контролем оппозиции помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал ранее, что правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах из-за упущений на местах, результаты будут проанализированы.
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В миреДенизли (провинция)ТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганНародно-республиканская партия Турции (НРП)
 
 
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