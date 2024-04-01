https://ria.ru/20240401/bad-1937143206.html
В Японии выросло число госпитализированных после приема БАД
В Японии выросло число госпитализированных после приема БАД - РИА Новости, 01.04.2024
В Японии выросло число госпитализированных после приема БАД
Число госпитализированных людей, которые принимали пищевые добавки японской компании Kobayashi Pharmaceutical с красным дрожжевым рисом, выросло до 157,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:53
2024-04-01T15:53
2024-04-01T15:53
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ТОКИО, 1 апр – РИА Новости. Число госпитализированных людей, которые принимали пищевые добавки японской компании Kobayashi Pharmaceutical с красным дрожжевым рисом, выросло до 157, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные японского министерства здравоохранения. Ранее сообщалось о 114 госпитализированных. Число людей, которые обратились за консультацией на горячую линию компании, по состоянию на 31 марта, составило около 22 тысяч. На прошлой неделе стало известно о первом случае смерти человека, продолжительное время принимавшего пищевые добавки Beni-koji Cholesterol Help ("Бени кодзи колесте хэлпу") с содержанием красного дрожжевого риса, от заболевания почек. На данный момент было выявлено пять случаев смертей людей, принимавших добавки, все скончавшиеся были старше 70 лет и принимали добавки, выпущенные после сентября прошлого года. В качестве места ее производства был указан завод в Осаке. Кроме того, 680 человек проконсультировались с врачами или же хотят обратиться в медицинские учреждения в связи с ухудшением здоровья. Первые сообщения о случаях ухудшения здоровья вплоть до госпитализации после приема добавки, предназначенной для снижения уровня холестерина, начали поступать в компанию в январе этого года. Тогда было известно лишь о шести случаях госпитализации, при этом одному из пациентов потребовался диализ. Проведенный анализ продукции выявил наличие компонентов, "которые не были предусмотрены компанией", в связи с чем Kobayashi Pharmaceutical объявила об отзыве восьми добавок с использованием красного дрожжевого риса. Согласно первоначальной оценке компании, затраты в связи с отзывом товара составят 1,8 миллиарда иен (11,8 миллиона долларов). Однако, как признали в компании в ходе пресс-конференции, по мере выявления новых случаев эта сумма, несомненно, вырастет. Власти Японии, в свою очередь, заявили о намерении проверить около 7 тысяч пищевых добавок, а также создать межминистерскую комиссию, которая займется выяснением обстоятельств этого дела. В ходе анализа добавок экспертами национального исследовательского института было установлено, что вещество, не предусмотренное составом добавок с красным дрожжевым рисом, является пуберулоновой кислотой, естественным метаболитом голубой плесени. Согласно данным самой Kobayashi Pharmaceutical, она работает напрямую с 52 компаниями-партнерами, поставляя им ингредиенты с содержанием красного дрожжевого риса. Еще 173 компании закупают у японской компании сырье. Всех партнеров Kobayashi Pharmaceutical попросили также приостановить производство и реализацию продукции с содержанием красного дрожжевого риса. При этом, как признало само руководство компании в ходе пресс-конференции, сырье поставляется не только компаниям в Японии, но и на Тайвань, при этом у Kobayashi Pharmaceutical нет точной информации о продажах производимой из данного сырья продукции. Центральное информационное агентство Тайваня на выходных сообщило, что на острове зафиксированы три случая заболевания людей, употреблявших продукцию местных компаний, использующих сырье Kobayashi Pharmaceutical. -0-
https://ria.ru/20240327/bad-1936195774.html
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в мире, здоровье - общество, япония, тайвань, осака (город)
В мире, Здоровье - Общество, Япония, Тайвань, Осака (город)
В Японии выросло число госпитализированных после приема БАД
Число госпитализированных после приема БАД с красным рисом выросло до 157
ТОКИО, 1 апр – РИА Новости.
Число госпитализированных людей, которые принимали пищевые добавки японской компании Kobayashi Pharmaceutical с красным дрожжевым рисом, выросло до 157, сообщает агентство Киодо
со ссылкой на данные японского министерства здравоохранения.
Ранее сообщалось о 114 госпитализированных.
Число людей, которые обратились за консультацией на горячую линию компании, по состоянию на 31 марта, составило около 22 тысяч.
На прошлой неделе стало известно о первом случае смерти человека, продолжительное время принимавшего пищевые добавки Beni-koji Cholesterol Help ("Бени кодзи колесте хэлпу") с содержанием красного дрожжевого риса, от заболевания почек. На данный момент было выявлено пять случаев смертей людей, принимавших добавки, все скончавшиеся были старше 70 лет и принимали добавки, выпущенные после сентября прошлого года. В качестве места ее производства был указан завод в Осаке. Кроме того, 680 человек проконсультировались с врачами или же хотят обратиться в медицинские учреждения в связи с ухудшением здоровья.
Первые сообщения о случаях ухудшения здоровья вплоть до госпитализации после приема добавки, предназначенной для снижения уровня холестерина, начали поступать в компанию в январе этого года. Тогда было известно лишь о шести случаях госпитализации, при этом одному из пациентов потребовался диализ.
Проведенный анализ продукции выявил наличие компонентов, "которые не были предусмотрены компанией", в связи с чем Kobayashi Pharmaceutical объявила об отзыве восьми добавок с использованием красного дрожжевого риса. Согласно первоначальной оценке компании, затраты в связи с отзывом товара составят 1,8 миллиарда иен (11,8 миллиона долларов). Однако, как признали в компании в ходе пресс-конференции, по мере выявления новых случаев эта сумма, несомненно, вырастет.
Власти Японии, в свою очередь, заявили о намерении проверить около 7 тысяч пищевых добавок, а также создать межминистерскую комиссию, которая займется выяснением обстоятельств этого дела. В ходе анализа добавок экспертами национального исследовательского института было установлено, что вещество, не предусмотренное составом добавок с красным дрожжевым рисом, является пуберулоновой кислотой, естественным метаболитом голубой плесени.
Согласно данным самой Kobayashi Pharmaceutical, она работает напрямую с 52 компаниями-партнерами, поставляя им ингредиенты с содержанием красного дрожжевого риса. Еще 173 компании закупают у японской компании сырье. Всех партнеров Kobayashi Pharmaceutical попросили также приостановить производство и реализацию продукции с содержанием красного дрожжевого риса.
При этом, как признало само руководство компании в ходе пресс-конференции, сырье поставляется не только компаниям в Японии, но и на Тайвань, при этом у Kobayashi Pharmaceutical нет точной информации о продажах производимой из данного сырья продукции. Центральное информационное агентство Тайваня на выходных сообщило, что на острове зафиксированы три случая заболевания людей, употреблявших продукцию местных компаний, использующих сырье Kobayashi Pharmaceutical. -0-