https://ria.ru/20240401/arest-1937145327.html

Суд продлил арест журналистке Алсу Курмашевой

Суд продлил арест журналистке Алсу Курмашевой - РИА Новости, 01.04.2024

Суд продлил арест журналистке Алсу Курмашевой

Советский районный суд Казани в понедельник продлил срок содержания под стражей на два месяца журналистке с гражданством РФ и США Алсу Курмашевой, подозреваемой РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:58

2024-04-01T15:58

2024-04-01T15:58

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КАЗАНЬ, 1 апр – РИА Новости. Советский районный суд Казани в понедельник продлил срок содержания под стражей на два месяца журналистке с гражданством РФ и США Алсу Курмашевой, подозреваемой в "уклонении от исполнения обязанностей иноагентами", сообщил РИА Новости представитель суда. "Продлили меру пресечения до 5 июня", - сказал собеседник агентства. Срок ареста Курмашевой истекал 5 апреля. Курмашева является уроженкой Казахстана, зарегистрирована в Казани, фактически проживает в Чехии. Была задержана и арестована судом 18 октября прошлого года в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". Данная статья предполагает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер называл Курмашеву сотрудницей "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) и заявлял, что его ведомство следит за ее судьбой. По данным агентства "Татар-информ", следствие полагает, что Курмашева в сентябре 2022 года получила сведения о мобилизованных преподавателях одного из вузов в Татарстане и использовала их при подготовке "альтернативных аналитических материалов для профильных международных инстанций и проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний".* СМИ, исполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240329/pugacheva-1936754190.html

https://ria.ru/20240329/inoagenty-1936514284.html

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россия, казань, сша, государственный департамент сша