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Губернатор назвал причину необычного паводка на Алтае - РИА Новости, 01.04.2024
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12:10 01.04.2024 (обновлено: 12:17 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/altay-1937066290.html
Губернатор назвал причину необычного паводка на Алтае
Губернатор назвал причину необычного паводка на Алтае - РИА Новости, 01.04.2024
Губернатор назвал причину необычного паводка на Алтае
Причиной необычного паводка из-за талых вод на Алтае стали условия нетипичной зимы с резкими перепадами температур, в наиболее пострадавшем Михайловском районе... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:10
2024-04-01T12:17
михайловский район
алтайский край
казахстан
виктор томенко
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Причиной необычного паводка из-за талых вод на Алтае стали условия нетипичной зимы с резкими перепадами температур, в наиболее пострадавшем Михайловском районе таких подтоплений не было 40 лет, рассказал губернатор Виктор Томенко в эфире телеканала "Россия 24". В зоне подтопления в 40 населенных пунктах Алтайского края остается 478 домов и 943 приусадебных участка. В субботу в регионе ввели режим ЧС из-за паводка. "Что получилось этой зимой? Очень мало снега было в начале, сильные морозы, земля промерзла примерно на 50-70 сантиметров выше, чем это обычно происходит, а в некоторых местах даже больше – около 1-1,2 метра. Второе. Так получилось, что зимой теплая погода перемежалась с резкими морозами. Несколько раз буквально шел дождь, были плюсовые температуры до плюс 5-6, которые через 10-12 часов или сутки сменялись морозами до минус 20. Поэтому образовалась такая корка льда, такие мощные прожилки, что мешает тому, чтобы вода сегодня уходила", - сказал Томенко.Глава региона отметил, что в реках Алтайского края не так много запасов воды, а подтопления связаны именно с талыми водами. "В основном это сконцентрировано в нескольких населенных пунктах… Из 478 домов (подтопленных – ред.) 431 дом находится в Михайловском районе. Это юго-запад Алтайского края, граничащий с Казахстаном… Если говорить про Михайловский район, так где-то в течение 40 лет не было такого подтопления в этих населенных пунктах", - отметил он. Губернатор добавил, что в настоящее время ситуация несколько стабилизировалась. Погибших или травмированных людей нет, как и полной потери имущества. Власти окажут помощь людям, чьи дома оказались в воде.
https://ria.ru/20240331/pavodok-1936913890.html
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михайловский район
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михайловский район, алтайский край, казахстан, виктор томенко, происшествия
Михайловский район, Алтайский край, Казахстан, Виктор Томенко, Происшествия
Губернатор назвал причину необычного паводка на Алтае

Губернатор: паводок из-за талых вод на Алтае стал следствием нетипичной зимы

© МЧС РоссииПаводок в Алтайском крае
Паводок в Алтайском крае
© МЧС России
Паводок в Алтайском крае
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НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Причиной необычного паводка из-за талых вод на Алтае стали условия нетипичной зимы с резкими перепадами температур, в наиболее пострадавшем Михайловском районе таких подтоплений не было 40 лет, рассказал губернатор Виктор Томенко в эфире телеканала "Россия 24".
В зоне подтопления в 40 населенных пунктах Алтайского края остается 478 домов и 943 приусадебных участка. В субботу в регионе ввели режим ЧС из-за паводка.
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"Что получилось этой зимой? Очень мало снега было в начале, сильные морозы, земля промерзла примерно на 50-70 сантиметров выше, чем это обычно происходит, а в некоторых местах даже больше – около 1-1,2 метра. Второе. Так получилось, что зимой теплая погода перемежалась с резкими морозами. Несколько раз буквально шел дождь, были плюсовые температуры до плюс 5-6, которые через 10-12 часов или сутки сменялись морозами до минус 20. Поэтому образовалась такая корка льда, такие мощные прожилки, что мешает тому, чтобы вода сегодня уходила", - сказал Томенко.
Глава региона отметил, что в реках Алтайского края не так много запасов воды, а подтопления связаны именно с талыми водами.
"В основном это сконцентрировано в нескольких населенных пунктах… Из 478 домов (подтопленных – ред.) 431 дом находится в Михайловском районе. Это юго-запад Алтайского края, граничащий с Казахстаном… Если говорить про Михайловский район, так где-то в течение 40 лет не было такого подтопления в этих населенных пунктах", - отметил он.
Губернатор добавил, что в настоящее время ситуация несколько стабилизировалась. Погибших или травмированных людей нет, как и полной потери имущества. Власти окажут помощь людям, чьи дома оказались в воде.
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Михайловский районАлтайский крайКазахстанВиктор ТоменкоПроисшествия
 
 
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