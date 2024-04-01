https://ria.ru/20240401/altay-1937066290.html

Губернатор назвал причину необычного паводка на Алтае

Губернатор назвал причину необычного паводка на Алтае - РИА Новости, 01.04.2024

Губернатор назвал причину необычного паводка на Алтае

Причиной необычного паводка из-за талых вод на Алтае стали условия нетипичной зимы с резкими перепадами температур, в наиболее пострадавшем Михайловском районе... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:10

2024-04-01T12:10

2024-04-01T12:17

михайловский район

алтайский край

казахстан

виктор томенко

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Причиной необычного паводка из-за талых вод на Алтае стали условия нетипичной зимы с резкими перепадами температур, в наиболее пострадавшем Михайловском районе таких подтоплений не было 40 лет, рассказал губернатор Виктор Томенко в эфире телеканала "Россия 24". В зоне подтопления в 40 населенных пунктах Алтайского края остается 478 домов и 943 приусадебных участка. В субботу в регионе ввели режим ЧС из-за паводка. "Что получилось этой зимой? Очень мало снега было в начале, сильные морозы, земля промерзла примерно на 50-70 сантиметров выше, чем это обычно происходит, а в некоторых местах даже больше – около 1-1,2 метра. Второе. Так получилось, что зимой теплая погода перемежалась с резкими морозами. Несколько раз буквально шел дождь, были плюсовые температуры до плюс 5-6, которые через 10-12 часов или сутки сменялись морозами до минус 20. Поэтому образовалась такая корка льда, такие мощные прожилки, что мешает тому, чтобы вода сегодня уходила", - сказал Томенко.Глава региона отметил, что в реках Алтайского края не так много запасов воды, а подтопления связаны именно с талыми водами. "В основном это сконцентрировано в нескольких населенных пунктах… Из 478 домов (подтопленных – ред.) 431 дом находится в Михайловском районе. Это юго-запад Алтайского края, граничащий с Казахстаном… Если говорить про Михайловский район, так где-то в течение 40 лет не было такого подтопления в этих населенных пунктах", - отметил он. Губернатор добавил, что в настоящее время ситуация несколько стабилизировалась. Погибших или травмированных людей нет, как и полной потери имущества. Власти окажут помощь людям, чьи дома оказались в воде.

https://ria.ru/20240331/pavodok-1936913890.html

https://ria.ru/20240330/pavodok-1936788743.html

михайловский район

алтайский край

казахстан

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михайловский район, алтайский край, казахстан, виктор томенко, происшествия