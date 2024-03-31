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Зеленского поставили на место после его дерзкого заявления о России - РИА Новости, 31.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 31.03.2024 (обновлено: 20:59 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936983932.html
Зеленского поставили на место после его дерзкого заявления о России
Зеленского поставили на место после его дерзкого заявления о России - РИА Новости, 31.03.2024
Зеленского поставили на место после его дерзкого заявления о России
Пользователи соцсети Х раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о "бесспорной победе" Украины. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T19:53
2024-03-31T20:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
сергей лавров
василий небензя
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о "бесспорной победе" Украины.Глава киевского режима утверждает, что ВСУ "вернет свободу всем территориям, каждому городу и селу Украины, которые Россия хочет захватить"."Сегодня, 31 марта 2024 года, на Украине должен был состояться день выборов. Выборов не видно, к тому же он увольняет всех вокруг, кто осмеливается его оспаривать", — напомнил lomax debby. "Вы больше не легитимный президент. Уходите в отставку! Вы ведете свою страну к катастрофе, а своих соотечественников к гибели", — поддержал Bodo Gabriel Sr. "Уходите в отставку. Найдите президента, который хочет мира в вашей стране. А не поджигателя войны, который скорее убьет один миллион украинских мужчин, чтобы они могли вступить в НАТО", — добавил Trader Norway. "Сдавайся", — призвал wink2572. "Нужны мирные переговоры. Сколько еще нужно жертвовать миллионами людей", — возмутился Marcie. Ранее в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность. Так он прокомментировал высказывание российского постпреда в ООН Василия Небензи о том, что единоличное решение главы киевского режима не проводить президентские выборы делает его нелегитимным с 21 мая.Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что избирательный процесс сейчас "не ко времени"."Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис президента подготовил обращение в Конституционный суд Украины для получения разъяснений о легитимности президентского статуса Зеленского после 20 мая. Позже в КС заявили, что такого обращения не поступало.Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия президента истекают в ночь на 21 мая и продлить их нельзя.
https://ria.ru/20240331/syrskiy-1936969488.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, василий небензя, вооруженные силы украины, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, НАТО, ООН

Зеленского поставили на место после его дерзкого заявления о России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о "бесспорной победе" Украины.
Глава киевского режима утверждает, что ВСУ "вернет свободу всем территориям, каждому городу и селу Украины, которые Россия хочет захватить".
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"Сегодня, 31 марта 2024 года, на Украине должен был состояться день выборов. Выборов не видно, к тому же он увольняет всех вокруг, кто осмеливается его оспаривать", — напомнил lomax debby.
"Вы больше не легитимный президент. Уходите в отставку! Вы ведете свою страну к катастрофе, а своих соотечественников к гибели", — поддержал Bodo Gabriel Sr.
"Уходите в отставку. Найдите президента, который хочет мира в вашей стране. А не поджигателя войны, который скорее убьет один миллион украинских мужчин, чтобы они могли вступить в НАТО", — добавил Trader Norway.
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"Сдавайся", — призвал wink2572.
"Нужны мирные переговоры. Сколько еще нужно жертвовать миллионами людей", — возмутился Marcie.
Ранее в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность. Так он прокомментировал высказывание российского постпреда в ООН Василия Небензи о том, что единоличное решение главы киевского режима не проводить президентские выборы делает его нелегитимным с 21 мая.
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Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что избирательный процесс сейчас "не ко времени".
"Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис президента подготовил обращение в Конституционный суд Украины для получения разъяснений о легитимности президентского статуса Зеленского после 20 мая. Позже в КС заявили, что такого обращения не поступало.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия президента истекают в ночь на 21 мая и продлить их нельзя.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВасилий НебензяВооруженные силы УкраиныНАТОООН
 
 
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