Зеленского поставили на место после его дерзкого заявления о России
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о "бесспорной победе" Украины.
Глава киевского режима утверждает, что ВСУ "вернет свободу всем территориям, каждому городу и селу Украины, которые Россия хочет захватить".
"Сегодня, 31 марта 2024 года, на Украине должен был состояться день выборов. Выборов не видно, к тому же он увольняет всех вокруг, кто осмеливается его оспаривать", — напомнил lomax debby.
"Вы больше не легитимный президент. Уходите в отставку! Вы ведете свою страну к катастрофе, а своих соотечественников к гибели", — поддержал Bodo Gabriel Sr.
"Уходите в отставку. Найдите президента, который хочет мира в вашей стране. А не поджигателя войны, который скорее убьет один миллион украинских мужчин, чтобы они могли вступить в НАТО", — добавил Trader Norway.
"Сдавайся", — призвал wink2572.
"Нужны мирные переговоры. Сколько еще нужно жертвовать миллионами людей", — возмутился Marcie.
Ранее в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность. Так он прокомментировал высказывание российского постпреда в ООН Василия Небензи о том, что единоличное решение главы киевского режима не проводить президентские выборы делает его нелегитимным с 21 мая.
Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что избирательный процесс сейчас "не ко времени".
"Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис президента подготовил обращение в Конституционный суд Украины для получения разъяснений о легитимности президентского статуса Зеленского после 20 мая. Позже в КС заявили, что такого обращения не поступало.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия президента истекают в ночь на 21 мая и продлить их нельзя.