https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936983932.html

Зеленского поставили на место после его дерзкого заявления о России

Зеленского поставили на место после его дерзкого заявления о России - РИА Новости, 31.03.2024

Зеленского поставили на место после его дерзкого заявления о России

Пользователи соцсети Х раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о "бесспорной победе" Украины. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T19:53

2024-03-31T19:53

2024-03-31T20:59

специальная военная операция на украине

в мире

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сергей лавров

василий небензя

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о "бесспорной победе" Украины.Глава киевского режима утверждает, что ВСУ "вернет свободу всем территориям, каждому городу и селу Украины, которые Россия хочет захватить"."Сегодня, 31 марта 2024 года, на Украине должен был состояться день выборов. Выборов не видно, к тому же он увольняет всех вокруг, кто осмеливается его оспаривать", — напомнил lomax debby. "Вы больше не легитимный президент. Уходите в отставку! Вы ведете свою страну к катастрофе, а своих соотечественников к гибели", — поддержал Bodo Gabriel Sr. "Уходите в отставку. Найдите президента, который хочет мира в вашей стране. А не поджигателя войны, который скорее убьет один миллион украинских мужчин, чтобы они могли вступить в НАТО", — добавил Trader Norway. "Сдавайся", — призвал wink2572. "Нужны мирные переговоры. Сколько еще нужно жертвовать миллионами людей", — возмутился Marcie. Ранее в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность. Так он прокомментировал высказывание российского постпреда в ООН Василия Небензи о том, что единоличное решение главы киевского режима не проводить президентские выборы делает его нелегитимным с 21 мая.Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что избирательный процесс сейчас "не ко времени"."Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис президента подготовил обращение в Конституционный суд Украины для получения разъяснений о легитимности президентского статуса Зеленского после 20 мая. Позже в КС заявили, что такого обращения не поступало.Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия президента истекают в ночь на 21 мая и продлить их нельзя.

https://ria.ru/20240331/syrskiy-1936969488.html

https://ria.ru/20240331/odessa-1936967763.html

https://ria.ru/20240331/ukraina-1936967247.html

https://ria.ru/20240331/vsu-1936962114.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, василий небензя, вооруженные силы украины, нато, оон