https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936950716.html

Экс-премьер Украины высказался о будущем Зеленского

Экс-премьер Украины высказался о будущем Зеленского - РИА Новости, 31.03.2024

Экс-премьер Украины высказался о будущем Зеленского

Владимир Зеленский отменил проведение выборов президента на Украине из-за боязни их проиграть, а так как конституция страны не предусматривает никаких продлений РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T15:08

2024-03-31T15:08

2024-03-31T15:08

специальная военная операция на украине

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николай азаров (политик)

александр дубинский

верховная рада украины

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МОСКВА, 31 мар — РАИ Новости. Владимир Зеленский отменил проведение выборов президента на Украине из-за боязни их проиграть, а так как конституция страны не предусматривает никаких продлений сроков его полномочий, то совсем скоро он "станет никем", заявил в воскресенье бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. "Если бы Украина была демократической страной, сегодня в ней состоялись бы выборы президента. Но Украина при Зеленском перестала таковой быть. Конституция Украины не предусматривает никаких продлений сроков полномочий, просто не предусматривает! А раз конституция не предусматривает, то Зеленский совсем скоро станет никем", - написал Азаров. По его словам, выборы отменены на Украине вовсе не из-за военных действий, ведь в стране не объявлено военное положение, а именно из-за боязни Зеленского проиграть их. Экс-премьер считает, что сложившая ситуация стала логическим результатом "всяческого вытравливания в течение последних 10 лет из политического поля Украины всех, у кого есть хоть какое-то понимание того, какой она должна быть". "Каким набором знаний должен обладать новый президент Украины? Прежде всего, этот человек должен быть порядочным, чтобы была цель – сделать жизнь своих граждан лучше. И это, как уже, надеюсь, все без исключения украинцы поняли, совершенно не о Зеленском", - подытожил Азаров. Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Азаров подтвердил, что Зеленский лишится полномочий после 21 мая. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал обращения по вопросу легитимности Зеленского. Тем не менее, 1 марта, как сообщало украинское агентство УНН, Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должность судьи КСУ по квоте главы государства.

https://ria.ru/20240329/kiev-1936750270.html

https://ria.ru/20240219/zelenskiy-1928156043.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, москва, владимир зеленский, николай азаров (политик), александр дубинский, верховная рада украины