https://ria.ru/20240331/ukraina-1936996295.html

"Уже началось". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой

"Уже началось". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой - РИА Новости, 31.03.2024

"Уже началось". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой

Российские войска продолжают идти вперед на украинском театре военных действий, несмотря на распутицу, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T22:34

2024-03-31T22:34

2024-03-31T22:34

специальная военная операция на украине

украина

россия

сергей шойгу

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские войска продолжают идти вперед на украинском театре военных действий, несмотря на распутицу, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Если наблюдать за тем, что происходит прямо сейчас, я думаю, что наступление уже началось. Они продвигаются вперед", — отметил он.По словам эксперта, российские войска продолжают наступательные действия, даже несмотря на распутицу, в то время, когда западные танки на Украине увязают в грязи."Украинские войска неуклонно отступают", — резюмировал он.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936983932.html

https://ria.ru/20240331/vsu-1936962114.html

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украина, россия, сергей шойгу, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины