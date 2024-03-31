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"Уже началось". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой - РИА Новости, 31.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936996295.html
"Уже началось". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой
"Уже началось". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой - РИА Новости, 31.03.2024
"Уже началось". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой
Российские войска продолжают идти вперед на украинском театре военных действий, несмотря на распутицу, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T22:34
2024-03-31T22:34
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей шойгу
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские войска продолжают идти вперед на украинском театре военных действий, несмотря на распутицу, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Если наблюдать за тем, что происходит прямо сейчас, я думаю, что наступление уже началось. Они продвигаются вперед", — отметил он.По словам эксперта, российские войска продолжают наступательные действия, даже несмотря на распутицу, в то время, когда западные танки на Украине увязают в грязи."Украинские войска неуклонно отступают", — резюмировал он.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936983932.html
https://ria.ru/20240331/vsu-1936962114.html
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украина, россия, сергей шойгу, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Уже началось". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой

Джонсон: российские войска продвигаются вперед, несмотря на распутицу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские войска продолжают идти вперед на украинском театре военных действий, несмотря на распутицу, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
"Если наблюдать за тем, что происходит прямо сейчас, я думаю, что наступление уже началось. Они продвигаются вперед", — отметил он.
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По словам эксперта, российские войска продолжают наступательные действия, даже несмотря на распутицу, в то время, когда западные танки на Украине увязают в грязи.
"Украинские войска неуклонно отступают", — резюмировал он.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей ШойгуЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
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