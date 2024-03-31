https://ria.ru/20240331/ukraina-1936917998.html

На Украине сообщили об аварийных отключениях света в Одессе

На Украине сообщили об аварийных отключениях света в Одессе - РИА Новости, 31.03.2024

На Украине сообщили об аварийных отключениях света в Одессе

Аварийные отключения света применены в Одессе и близлежащих районах на Украине из-за повреждения оборудования энергетики, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T10:02

2024-03-31T10:02

2024-03-31T10:02

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Аварийные отключения света применены в Одессе и близлежащих районах на Украине из-за повреждения оборудования энергетики, сообщили в воскресенье в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго". В воскресенье в силах обороны юга ВСУ сообщали, что пожар произошел на энергетическом объекте в Одесской области на юге Украины после взрывов, обесточены несколько населенных пунктов. В Одесской городской администрации сообщили о полной остановке электротранспорта в связи с ограничениями подачи электроэнергии. "Из-за повреждения оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в городе Одесса и близлежащих районах. При возрастании потребления их объем может увеличиваться", - говорится в сообщении компании. В "Укрэнерго" добавили, что ограничения электроэнергии продолжают действовать в Харьковской и Днепропетровской областях и предупредили о возможных отключениях света из-за роста потребления и нагрузки на энергосистему.

https://ria.ru/20240331/pozhar-1936915416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, украина, одесская область, укрэнерго, вооруженные силы украины