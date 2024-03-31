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На Украине сообщили об аварийных отключениях света в Одессе - РИА Новости, 31.03.2024
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10:02 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936917998.html
На Украине сообщили об аварийных отключениях света в Одессе
На Украине сообщили об аварийных отключениях света в Одессе - РИА Новости, 31.03.2024
На Украине сообщили об аварийных отключениях света в Одессе
Аварийные отключения света применены в Одессе и близлежащих районах на Украине из-за повреждения оборудования энергетики, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T10:02
2024-03-31T10:02
в мире
одесса
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одесская область
укрэнерго
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Аварийные отключения света применены в Одессе и близлежащих районах на Украине из-за повреждения оборудования энергетики, сообщили в воскресенье в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго". В воскресенье в силах обороны юга ВСУ сообщали, что пожар произошел на энергетическом объекте в Одесской области на юге Украины после взрывов, обесточены несколько населенных пунктов. В Одесской городской администрации сообщили о полной остановке электротранспорта в связи с ограничениями подачи электроэнергии. "Из-за повреждения оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в городе Одесса и близлежащих районах. При возрастании потребления их объем может увеличиваться", - говорится в сообщении компании. В "Укрэнерго" добавили, что ограничения электроэнергии продолжают действовать в Харьковской и Днепропетровской областях и предупредили о возможных отключениях света из-за роста потребления и нагрузки на энергосистему.
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в мире, одесса, украина, одесская область, укрэнерго, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Украина, Одесская область, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Украине сообщили об аварийных отключениях света в Одессе

"Укрэнерго" сообщило об аварийных отключениях света в Одессе после взрывов

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
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© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Аварийные отключения света применены в Одессе и близлежащих районах на Украине из-за повреждения оборудования энергетики, сообщили в воскресенье в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго".
В воскресенье в силах обороны юга ВСУ сообщали, что пожар произошел на энергетическом объекте в Одесской области на юге Украины после взрывов, обесточены несколько населенных пунктов. В Одесской городской администрации сообщили о полной остановке электротранспорта в связи с ограничениями подачи электроэнергии.
"Из-за повреждения оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в городе Одесса и близлежащих районах. При возрастании потребления их объем может увеличиваться", - говорится в сообщении компании.
В "Укрэнерго" добавили, что ограничения электроэнергии продолжают действовать в Харьковской и Днепропетровской областях и предупредили о возможных отключениях света из-за роста потребления и нагрузки на энергосистему.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаОдесская областьУкрэнергоВооруженные силы Украины
 
 
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