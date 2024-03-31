В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, Харьковской и еще 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и 12 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги звучит в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.