https://ria.ru/20240331/terakt-1936978781.html

Москва потребовала от Киева арестовать причастных к терактам в России

Москва потребовала от Киева арестовать причастных к терактам в России - РИА Новости, 01.04.2024

Москва потребовала от Киева арестовать причастных к терактам в России

Москва потребовала от Киева арестовать и выдать всех причастных к терактам в России, в том числе главу СБУ Василия Малюка, говорится в заявлении Министерства... РИА Новости, 01.04.2024

2024-03-31T19:08

2024-03-31T19:08

2024-04-01T01:24

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

михаил мурашко

владимир путин

александр бортников

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Москва потребовала от Киева арестовать и выдать всех причастных к терактам в России, в том числе главу СБУ Василия Малюка, говорится в заявлении Министерства иностранных дел. "МИД передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных лиц", — сообщили в ведомстве. Отмечается, что теракт в "Крокус Сити Холле" — далеко не первая атака киевского режима на Россию, другие преступления Украины стоили жизни журналистам Дарье Дугиной и Максиму Фомину (Владлен Татарский), при покушении на которого пострадали 42 человека. В результате подрыва машины писателя Захара Прилепина погиб его водитель.Жертвами взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года стали пять человек, и Москва среди прочего требует арестовать главу СБУ Василия Малюка, который признал, что за организацией этого и других терактов стоит Киев, подчеркнули в МИД.Там также напомнили об убийствах и увечьях мирных граждан, в том числе детей, при рейдах "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*)."Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину", — указали в министерстве.Киевские власти должны немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб. А нарушение бывшей советской республикой обязательств по вышеназванным конвенциям приведет к международно-правовой ответственности, резюмировали в ведомстве.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявил Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. При этом директор ФСБ Александр Бортников отметил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.На допросах обвиняемые признались, что после нападения направлялись в Киев за вознаграждением, сообщили в СК.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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