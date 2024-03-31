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Москва потребовала от Киева арестовать причастных к терактам в России - РИА Новости, 01.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:08 31.03.2024 (обновлено: 01:24 01.04.2024)
https://ria.ru/20240331/terakt-1936978781.html
Москва потребовала от Киева арестовать причастных к терактам в России
Москва потребовала от Киева арестовать причастных к терактам в России - РИА Новости, 01.04.2024
Москва потребовала от Киева арестовать причастных к терактам в России
Москва потребовала от Киева арестовать и выдать всех причастных к терактам в России, в том числе главу СБУ Василия Малюка, говорится в заявлении Министерства... РИА Новости, 01.04.2024
2024-03-31T19:08
2024-04-01T01:24
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
михаил мурашко
владимир путин
александр бортников
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Москва потребовала от Киева арестовать и выдать всех причастных к терактам в России, в том числе главу СБУ Василия Малюка, говорится в заявлении Министерства иностранных дел. "МИД передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных лиц", — сообщили в ведомстве. Отмечается, что теракт в "Крокус Сити Холле" — далеко не первая атака киевского режима на Россию, другие преступления Украины стоили жизни журналистам Дарье Дугиной и Максиму Фомину (Владлен Татарский), при покушении на которого пострадали 42 человека. В результате подрыва машины писателя Захара Прилепина погиб его водитель.Жертвами взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года стали пять человек, и Москва среди прочего требует арестовать главу СБУ Василия Малюка, который признал, что за организацией этого и других терактов стоит Киев, подчеркнули в МИД.Там также напомнили об убийствах и увечьях мирных граждан, в том числе детей, при рейдах "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*)."Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину", — указали в министерстве.Киевские власти должны немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб. А нарушение бывшей советской республикой обязательств по вышеназванным конвенциям приведет к международно-правовой ответственности, резюмировали в ведомстве.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявил Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. При этом директор ФСБ Александр Бортников отметил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.На допросах обвиняемые признались, что после нападения направлялись в Киев за вознаграждением, сообщили в СК.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
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россия, украина, михаил мурашко, владимир путин, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, служба безопасности украины, сша, дарья дугина, владлен татарский, захар прилепин
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Служба безопасности Украины, США, Дарья Дугина, Владлен Татарский, Захар Прилепин
Москва потребовала от Киева арестовать причастных к терактам в России

Россия через Минск потребовала от Украины выдать причастных к терактам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства иностранных дел России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Москва потребовала от Киева арестовать и выдать всех причастных к терактам в России, в том числе главу СБУ Василия Малюка, говорится в заявлении Министерства иностранных дел.
"МИД передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных лиц", — сообщили в ведомстве.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
23 марта, 16:37

Как заявили РИА Новости в МИД, на днях Россия передала соответствующую ноту киевской стороне по налаженному каналу через Минск.

Отмечается, что теракт в "Крокус Сити Холле" — далеко не первая атака киевского режима на Россию, другие преступления Украины стоили жизни журналистам Дарье Дугиной и Максиму Фомину (Владлен Татарский), при покушении на которого пострадали 42 человека. В результате подрыва машины писателя Захара Прилепина погиб его водитель.
Жертвами взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года стали пять человек, и Москва среди прочего требует арестовать главу СБУ Василия Малюка, который признал, что за организацией этого и других терактов стоит Киев, подчеркнули в МИД.
Там также напомнили об убийствах и увечьях мирных граждан, в том числе детей, при рейдах "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*).
Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Россия накажет предателей
20 марта, 08:00
"Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину", — указали в министерстве.
Киевские власти должны немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб. А нарушение бывшей советской республикой обязательств по вышеназванным конвенциям приведет к международно-правовой ответственности, резюмировали в ведомстве.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.
Хранить мужество. У мемориала погибшим в "Крокусе" прошла панихида
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома проводит заупокойную литию о жертвах теракта в Крокус Сити Холле

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

Девять дней со дня теракта в Крокус Сити Холл

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) проводит заупокойную литию о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.

Люди во время заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

Девять дней со дня теракта в Крокус Сити Холл

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

Женщина держит белого голубя во время заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.

Цветы и мягкие игрушки у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

Иконы и цветы у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

Люди у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) возлагает цветы после заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

Женщина плачет у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 11

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 11

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 11

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 11

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 11

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 11

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 11

Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 11

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 11

Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 11

После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 11

Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 11
Как заявил Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. При этом директор ФСБ Александр Бортников отметил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.
Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
На допросах обвиняемые признались, что после нападения направлялись в Киев за вознаграждением, сообщили в СК.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаМихаил МурашкоВладимир ПутинАлександр БортниковКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияСлужба безопасности УкраиныСШАДарья ДугинаВладлен ТатарскийЗахар Прилепин
 
 
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